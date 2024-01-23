Comment calculer son volume de déménagement ?

Publié le
carrefour_location_demenagement_camion
Il est important de savoir le volume total des objets que l’on doit transporter lorsque l’on organise un déménagement. Cela permet de décider quel type de véhicule sera nécessaire pour charger les objets encombrants et cartons. Ensuite, à vous de décider si vous aurez besoin de faire plusieurs allers retours entre les deux habitations, ou si vous avez besoin d’un camion qui contiendra l’ensemble de vos effets. Cela dépend notamment de la distance entre les deux lieux.

Comment calculer précisément le volume de son déménagement? 

Aussi, pour faciliter votre déménagement, retrouvez notre calculateur de volume de déménagement et estimez simplement le volume du camion qui vous sera nécessaire. 

Avec notre calculateur, faires l'inventaire par pièce de ce que vous devez transporter. 

Calculez le volume de déménagement avec notre calculateur

Canapé, électroménager, literies, meubles, ... Notre calculateur vous aide à estimer la place nécessaire pour transporter tout votre mobilier, et en plus, il vous propose le véhicule le plus adapté pour réaliser votre déménagement vous-même ! 

Vous n'avez plus qu'à réserver en ligne le véhicule idéal et à venir le récupérer le jour J dans le magasin Carrefour de votre choix. C'est aussi simple que ça ! 

 

STITI Kenza

Rédactrice du blog Carrefour Location

Kenza travaille à rédaction de ce blog dédié à la location de voitures et de camions. Découvrez ses précieux conseils pour vous aider à louer votre véhicule chez Carrefour Location.

