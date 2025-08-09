Devenir coursier en 2025 : guide complet et conseils pratiques

Vous souhaitez devenir coursier, un métier flexible, accessible sans diplôme et idéal pour arrondir ses fins de mois ? Que vous préfériez le vélo, le scooter ou la voiture, ce guide vous explique tout ce qu’il faut savoir pour exercer en toute légalité, choisir votre véhicule, et réussir dans ce métier.

Qu’est-ce que le métier de coursier ?

Le coursier est un professionnel indépendant qui assure la livraison de colis, repas ou documents en milieu urbain. Ce métier, historiquement apparu au 19e siècle, a connu un regain grâce aux plateformes de livraison comme Uber Eats, Deliveroo, ou Stuart.

Le coursier travaille généralement en micro-entreprise, ce qui lui permet une grande autonomie dans ses horaires et ses missions.

Les conditions pour devenir coursier

Être légalement en règle

Pour exercer, il faut être majeur, créer une micro-entreprise (auto-entrepreneur) et posséder une pièce d’identité ainsi qu’un casier judiciaire vierge. La déclaration se fait facilement en ligne via des sites comme Guichet-Entreprises.fr ou Autoentrepreneur.urssaf.fr.

Assurance et sécurité

Il est fortement conseillé de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro) et une assurance pour le véhicule utilisé, afin d’être couvert en cas d’accident ou de vol.

Choisir le véhicule idéal pour vos livraisons

Le choix du mode de transport impacte directement votre efficacité et vos coûts. Voici un comparatif des options les plus courantes :

Le vélo : économique et écologique

Avantages : pas de carburant, faible coût d'entretien, accès facilité dans les zones urbaines, mobilité rapide dans les embouteillages.

Inconvénients : effort physique important, dépendance aux conditions météo, vulnérabilité sur la route.

Conseils : pensez à vous équiper d'un casque, gilet phosphorescent, éclairages, et kit de réparation.

Le scooter : rapidité et confort

Avantages : permet de multiplier les courses, plus confortable, adapté aux longues distances urbaines.

Inconvénients : coût de carburant, assurance obligatoire, entretien plus coûteux.

Note : certaines plateformes demandent une licence spécifique pour le transport de marchandises.

La voiture : sécurité et polyvalence

Avantages : protection contre les intempéries, capacité à transporter des colis volumineux, sécurité accrue.

Inconvénients : frais de carburant et d'entretien, pollution, risque de trafic dense.

Important : vous devez posséder une licence pour transporter des marchandises légères.

Comment créer sa micro-entreprise pour être coursier ?

La micro-entreprise est le statut privilégié pour débuter. La création est simple, rapide et gratuite, avec des démarches à effectuer en ligne.

Inscription sur Guichet-Entreprises.fr ou Autoentrepreneur.urssaf.fr

Possibilité de bénéficier de l’ACRE pour réduire les charges sociales pendant les premières années

Immatriculation automatique au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)

Obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel si le chiffre d’affaires dépasse 5 000 € par an

Où trouver un emploi de coursier ?

Les principales plateformes qui recrutent sont Deliveroo, Uber Eats, Stuart, ainsi que des entreprises locales. Il est essentiel de vérifier :

Les conditions de travail et horaires

Le mode de rémunération et les éventuels bonus

La fourniture ou non du matériel nécessaire

Les modalités de paiement et fréquence

Certaines plateformes exigent des tests d’endurance, alors préparez-vous physiquement avant de postuler.

Quel est le salaire moyen d’un coursier ?

Le salaire dépend du nombre de courses effectuées et du temps investi. En moyenne, un coursier à temps plein gagne environ 2 000 € par mois, avec des variations selon la ville, le mode de transport, et la plateforme.

Les qualités indispensables d’un bon coursier

Bonne condition physique

Sens de l’orientation et connaissance de la ville

Gestion du temps et du stress

Responsabilité et respect des règles de sécurité

Deliveroo vs Uber Eats : quels avantages pour les coursiers sur les 2 plus grosses plateformes ?

Les plateformes de livraison Deliveroo et Uber Eats proposent chacune des avantages distincts, adaptés à différents profils de coursiers. Voici un comparatif clair pour vous aider à choisir celle qui vous correspond le mieux.

Avantages d’Uber Eats

Paiement hebdomadaire rapide

Pas besoin de réserver vos créneaux à l’avance

Bonus motivants basés sur des objectifs atteints

Couverture santé et prévoyance incluse

Protection sociale complémentaire offerte

Avantages de Deliveroo

Accompagnement à la création de votre auto-entreprise

Volume important de commandes, idéal pour maximiser vos gains

Revenus généralement plus élevés

Remises exclusives sur les produits Apple

Kits d’hygiène fournis gratuitement

Accès à des consultations médicales en ligne sans frais

Formations professionnelles en ligne offertes

Possibilité de financement pour vos projets professionnels

Assurance accident incluse

À noter : Que vous choisissiez Deliveroo ou Uber Eats, les livreurs bénéficient souvent de bons de réduction sur les repas et accessoires via des partenariats exclusifs.

Quels sont les inconvénients des plateformes Deliveroo et Uber Eats ?

Pour faire un choix éclairé, il est aussi important de considérer les contraintes associées à chaque service.

Inconvénients d’Uber Eats

Flux de commandes parfois moins dense

Livraison strictement limitée à 35 minutes sous peine de pénalités

Inconvénients de Deliveroo

Exige une grande disponibilité, notamment aux heures de pointe

Difficulté à obtenir des créneaux pour les nouveaux coursiers

Important : Dans les deux cas, en tant que coursier indépendant, vous devez déclarer vos revenus régulièrement et payer vos charges sociales en micro-entreprise. Les droits sociaux restent limités et vos revenus peuvent être fluctuants, ce qui complique la prévision financière.

Vos questions fréquentes sur le métier de coursier

Faut-il une formation pour devenir coursier ?

Non, aucune formation spécifique n’est obligatoire. Cependant, il est conseillé de bien connaître la ville et de s’équiper correctement.

Quelles démarches administratives faut-il accomplir ?

Déclaration de micro-entreprise, souscription d’assurance, et inscription auprès des plateformes de livraison.

Puis-je travailler à temps partiel ?

Oui, ce métier offre une grande flexibilité, vous pouvez adapter votre temps de travail selon vos besoins.

Devenir coursier est une opportunité accessible et flexible pour ceux qui souhaitent un travail indépendant, sans diplôme et au contact de la ville. En choisissant le bon véhicule, en créant votre micro-entreprise et en vous équipant correctement, vous maximisez vos chances de réussite. Et si vous débutez et que vous avez besoin d'une voiture : pensez à la location chez Carrefour Location, une solution simple et pratique pour démarrer sans contraintes.