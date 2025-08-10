Peut-on conduire avec le coffre ouvert ? Tout savoir pour rouler dans le respect de la loi et en sécurité

Lorsque l’on déménage, part en vacances ou achète un meuble volumineux, le coffre de voiture peut vite manquer d’espace. Dans ces cas, il est souvent nécessaire de rouler avec le coffre ouvert. Mais est-ce légal ? Quelles sont les règles à respecter pour garantir la sécurité de tous sur la route ? Cet article vous explique tout !

Rouler avec le coffre ouvert : ce que dit la loi ?

En France, le Code de la route encadre strictement le transport d’objets encombrants, notamment lorsque le coffre est ouvert. Selon l’article R.312-19, « toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger ».

Ce qui est autorisé et ce qui est interdit

Le coffre ouvert est autorisé sur la plupart des routes hors autoroute, à condition que la charge soit correctement fixée et ne présente pas de danger.

Sur l'autoroute, conduire avec le coffre ouvert est interdit, car cela représente un risque accru pour vous et les autres conducteurs.

La charge ne doit jamais dépasser l'avant du véhicule.

À l'arrière, un dépassement maximum de 3 mètres est toléré. Si le dépassement est supérieur à 1 mètre, un dispositif réfléchissant doit obligatoirement être installé pour avertir les autres usagers.

Quelle sanction en cas de non-respect ?

Ne pas respecter ces règles peut entraîner :

Une amende forfaitaire de 135 €.

Une amende pénale pouvant atteindre 1 500 € si le dépassement excède de plus de 20 % les limites légales.

Comment rouler le coffre ouvert en toute sécurité ?

Fixation et organisation de la charge

Pour éviter tout danger, il est essentiel de bien préparer votre véhicule avant de prendre la route :

Fixez solidement les objets à l'aide de sangles, cordes ou filets pour éviter qu'ils ne bougent pendant le trajet.

Répartissez le poids de manière équilibrée afin de préserver la stabilité de la voiture.

Assurez-vous que la charge ne puisse pas tomber ou gêner la visibilité du conducteur.

Visibilité et précautions de conduite

Veillez à ce que rien ne cache la visibilité arrière. Si c'est le cas, pensez à utiliser des rétroviseurs additionnels, une caméra de recul ou des capteurs.

Adaptez votre conduite en roulant doucement, en évitant les accélérations, freinages et virages brusques.

Augmentez la pression des pneus si votre chargement est lourd pour mieux supporter le poids.

Pourquoi privilégier la location d’un véhicule adapté chez Carrefour Location ?

Transporter des objets encombrants avec un coffre ouvert n’est jamais idéal. Pour votre sécurité et celle des autres, mieux vaut opter pour un véhicule adapté à vos besoins. Et si vous prenez l'autoroute, vous l'avez compris : il est tout simplement interdit de circuler le coffre ouvert.

Carrefour Location propose une large gamme de voitures spacieuses et d’utilitaires du 3M3 au 20M3, parfaits pour les déménagements, vacances ou transports volumineux :

Plus d'espace intérieur, pour charger vos affaires sans dépasser.

Conduite plus sûre, grâce à des véhicules conçus pour supporter des charges importantes.

, grâce à des véhicules conçus pour supporter des charges importantes. Un choix de modèles récents et bien entretenus, garantissant fiabilité et confort.

Avec Carrefour Location, vous bénéficiez d’une solution simple, sécurisée et économique pour vos déplacements, sans avoir à prendre le risque de rouler avec un coffre ouvert.

Bon à savoir :

Tous les véhicules se conduisent avec un simple permis B

Sans frais supplémentaires : assurance tous risques, ajout d'un 2nd conducteur, conduite à l'étranger

Plus de 850 agences Carrefour Location en France

Meilleur réseau d'agences de location de véhicules de 2023 à 2025

Conduire avec le coffre ouvert, ce qu’il faut retenir