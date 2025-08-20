Conduire sous une forte pluie : guide complet pour votre sécurité

La pluie est l’un des facteurs météorologiques les plus fréquents et pourtant les plus dangereux pour les automobilistes. Routes glissantes, visibilité réduite, aquaplaning… conduire sous une forte pluie demande vigilance, préparation et techniques adaptées. Voici tous nos conseils pour rouler en toute sécurité, que vous soyez au volant de votre voiture personnelle ou d’un véhicule loué chez Carrefour Location.

1. Avant de prendre la route : vérifications indispensables

Conduire sous la pluie ne s’improvise pas. Avant de démarrer, prenez quelques minutes pour vérifier que votre véhicule est prêt à affronter ces conditions.

Posez-vous la question de la nécessité du trajet : si possible, attendez que les intempéries se calment et vérifiez si votre département fait l’objet d’une alerte météorologique par Météo France.

: si possible, attendez que les intempéries se calment et vérifiez si votre département fait l’objet d’une alerte météorologique par Météo France. Contrôlez vos essuie-glace (avant et arrière) : ils doivent balayer efficacement sans laisser de traces.

(avant et arrière) : ils doivent balayer efficacement sans laisser de traces. Vérifiez vos pneus : une profondeur minimale de 3 mm est conseillée pour les pneus été ou toutes saisons, et 4 mm pour les pneus hiver.

: une profondeur minimale de 3 mm est conseillée pour les pneus été ou toutes saisons, et 4 mm pour les pneus hiver. Faites le plein de carburant : un embouteillage sous la pluie peut durer longtemps, et phares + essuie-glace + chauffage augmentent la consommation.

: un embouteillage sous la pluie peut durer longtemps, et phares + essuie-glace + chauffage augmentent la consommation. Maîtrisez le désembuage : sachez utiliser chauffage et climatisation pour garder une visibilité optimale.

: sachez utiliser chauffage et climatisation pour garder une visibilité optimale. Informez-vous sur l’état du trafic : écoutez la radio pour connaître les routes inondées ou coupées.

: écoutez la radio pour connaître les routes inondées ou coupées. Chargez votre téléphone portable : utile en cas de retard ou d’urgence.





2. Adapter sa conduite sous une forte pluie

Une fois sur la route, votre style de conduite doit changer pour s’adapter aux conditions glissantes et à la visibilité réduite.

Modérer sa vitesse

Même si vous vous sentez en confiance, réduisez votre allure. La distance de freinage augmente considérablement sur route mouillée.

Augmenter la distance de sécurité

Laissez au moins quatre secondes avec le véhicule qui vous précède. Cela vous donne plus de temps pour réagir.

Utiliser les bons feux

Allumez vos feux de croisement, jamais les feux de route (qui peuvent éblouir avec les gouttes de pluie) ni les antibrouillards (sauf si la visibilité est vraiment très réduite).

Se méfier des projections

Les camions et voitures rapides peuvent envoyer de grandes gerbes d’eau, réduisant momentanément votre visibilité. Anticipez et gardez vos distances.

3. Éviter et gérer l’aquaplaning

L’aquaplaning survient lorsque vos pneus perdent contact avec la route à cause d’une couche d’eau.

Signes : la direction devient soudainement légère, la voiture semble “flotter”.

Que faire ?

Levez le pied de l’accélérateur.

Ne freinez pas brutalement.

Laissez le frein moteur ralentir le véhicule.

Une fois l’adhérence retrouvée, appuyez légèrement sur le frein pour évaporer l’humidité des disques.

4. Que faire en cas de panne sous la pluie ?

L’humidité peut perturber les circuits électriques et provoquer une panne.

Si cela arrive :

Garez-vous en sécurité, loin de la circulation.

Laissez le capot fermé pour éviter d’aggraver les dégâts.

N’essayez pas de redémarrer après avoir traversé une zone inondée.





Louer une voiture adaptée chez Carrefour Location

Que ce soit pour un déplacement ponctuel, un trajet professionnel ou encore des vacances, Carrefour Location met à disposition un large choix de voitures récentes et bien entretenues prêtes à affronter tous les temps.





Les véhicules sont régulièrement contrôlés : essuie-glace, pneus, éclairage… tout est vérifié avant chaque location. Vous pouvez ainsi prendre la route sous la pluie en toute sérénité, avec un véhicule adapté à vos besoins et à votre confort.

Points clés à retenir pour conduire sous une pluie torrentielle