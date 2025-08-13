Contrôle technique dépassé : quels risques et que faire ?

En France, le contrôle technique est bien plus qu’une formalité administrative : il garantit que votre véhicule est sûr, conforme aux normes environnementales et autorisé à circuler. Pourtant, chaque année, de nombreux automobilistes se retrouvent en infraction, parfois sans même s’en rendre compte, parce que leur contrôle technique est arrivé à échéance. Quelles sont les conséquences d’un contrôle technique périmé ? Existe-t-il un délai de tolérance ? Comment éviter les sanctions ? Voici un guide complet pour rester dans les règles et rouler en toute tranquillité.

Qu’est-ce qu’un contrôle technique périmé et quand doit-on le passer ?

Le contrôle technique concerne tous les véhicules légers (voitures particulières, utilitaires, camping-cars) dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Premier contrôle : dans les six mois précédant le 4e anniversaire de la première mise en circulation.

: dans les six mois précédant le 4e anniversaire de la première mise en circulation. Contrôles suivants : tous les deux ans.

Si la date inscrite sur le procès-verbal est dépassée, le contrôle technique est considéré comme périmé, même d’un seul jour. Contrairement à une idée reçue, il n’existe aucun délai de tolérance.

Que vérifie le contrôle technique ?

L’examen est effectué dans un centre agréé et porte sur plus de 130 points répartis en grandes catégories :

Freinage : disques, plaquettes, liquide de frein.

: disques, plaquettes, liquide de frein. Direction et suspension : crémaillère, amortisseurs, rotules.

: crémaillère, amortisseurs, rotules. Visibilité et éclairage : pare-brise, rétroviseurs, phares, clignotants.

: pare-brise, rétroviseurs, phares, clignotants. Pneumatiques : usure, pression, état général.

: usure, pression, état général. Structure et châssis : corrosion, déformations.

: corrosion, déformations. Système d’échappement et émissions : conformité aux normes environnementales.

: conformité aux normes environnementales. Équipements de sécurité : ceintures, airbags, systèmes électroniques d’aide à la conduite.

Pour les véhicules électriques, 11 points spécifiques liés au système haute tension s’ajoutent.

Sanctions en cas de contrôle technique dépassé

Rouler avec un contrôle technique expiré est une infraction au Code de la route. Les sanctions possibles sont :

Amende forfaitaire : 135 € (minorée à 90 € si réglée sous 3 jours, majorée jusqu’à 750 € après 45 jours).

: 135 € (minorée à 90 € si réglée sous 3 jours, majorée jusqu’à 750 € après 45 jours). Immobilisation du véhicule : retrait du certificat d’immatriculation et remise d’une autorisation provisoire de 7 jours pour effectuer le contrôle.

: retrait du certificat d’immatriculation et remise d’une autorisation provisoire de 7 jours pour effectuer le contrôle. Mise en fourrière : en cas de non-régularisation dans le délai imparti.

À noter : en cas d’accident responsable, l’assurance peut réduire ou refuser l’indemnisation si le défaut de contrôle technique a contribué à l’accident.

Et si vous avez une contre-visite à faire ?

En présence de défaillances majeures, vous disposez de 2 mois pour effectuer les réparations et repasser la contre-visite. Durant ce délai, le véhicule peut circuler.

En cas de défaillance critique (freins hors service, volant mal fixé…), l’immobilisation est immédiate à minuit le jour du contrôle, jusqu’à validation des réparations.

Passé le délai de 2 mois, le véhicule doit subir un nouveau contrôle technique complet.

Combien de temps peut on rouler sans contrôle technique​ ? Existe-t-il une tolérance si le rendez-vous est déjà pris ?

Non. Même si vous avez un justificatif de rendez-vous, la loi impose que le contrôle soit fait avant la date d’expiration. Les forces de l’ordre peuvent, à leur discrétion, faire preuve de souplesse, mais rien ne les y oblige.

Comment éviter un contrôle technique périmé ?

Anticipez la prise de rendez-vous : contactez un centre agréé 1 à 2 mois avant la date limite.

: contactez un centre agréé 1 à 2 mois avant la date limite. Programmez un rappel : via agenda, alerte smartphone ou notification e-mail.

: via agenda, alerte smartphone ou notification e-mail. Vérifiez votre carte grise : la case B indique la date de première mise en circulation, utile pour calculer la prochaine échéance.

Que faire si votre contrôle technique est déjà périmé ?

Ne plus circuler avec le véhicule pour éviter une verbalisation. Prendre immédiatement rendez-vous dans un centre agréé. Régulariser rapidement pour récupérer votre certificat d’immatriculation si celui-ci a été confisqué.

Continuer à rouler même en cas d’immobilisation de votre véhicule

Date de contrôle technique dépassée : ce qu'il faut retenir

Aucune tolérance : un contrôle technique périmé, même d’un jour, est sanctionnable.

: un contrôle technique périmé, même d’un jour, est sanctionnable. Risques : amende jusqu’à 750 €, immobilisation, mise en fourrière, complications avec l’assurance.

: amende jusqu’à 750 €, immobilisation, mise en fourrière, complications avec l’assurance. Solution : anticiper, planifier, et en cas de blocage, opter temporairement pour une location Carrefour Location.

Respecter le calendrier du contrôle technique, c’est éviter des sanctions, protéger les autres usagers et garantir votre sécurité sur la route.