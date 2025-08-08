Peut-on couper un arbre dans son jardin ?

Abattre un arbre sur son propre terrain peut sembler anodin, mais en réalité, cette action est encadrée par la loi. Certaines espèces sont protégées, des dimensions spécifiques imposent une autorisation, et un calendrier doit parfois être respecté. Voici un guide clair pour savoir dans quels cas vous pouvez couper un arbre… et quand cela vous est interdit.

Les espèces protégées et arbres « remarquables »

En France, environ 400 espèces végétales sont protégées par la loi (articles L411-1 et L415-3 du Code de l’environnement). Ces arbres dits « remarquables » ne peuvent être ni abattus, ni mutilés.



Parmi eux, on retrouve :

Pin mugho (ou pin couché), présent dans les Alpes, le Jura ou les Vosges

(ou pin couché), présent dans les Alpes, le Jura ou les Vosges Alisier de Fontainebleau

Faux chêne liège

Saule de Suisse

Caroubier

Pour savoir si votre arbre est protégé, consultez le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de votre commune. Les arbres classés « Espace Boisé Classé » (EBC) nécessitent une autorisation spécifique délivrée par la mairie avant toute intervention.

Taille, âge et distance : quand une autorisation est obligatoire

Même si votre arbre n’est pas protégé, il existe des critères précis. Une autorisation est nécessaire dans les cas suivants :

Circonférence : tronc de 70 cm ou plus, mesuré à 1,50 m du sol

: tronc de 70 cm ou plus, mesuré à 1,50 m du sol Âge : plus de 30 ans

: plus de 30 ans Situation : moins de 500 m d’un monument historique ou d’un site classé, ou situé dans un lotissement avec règlement particulier. Accord obligatoire du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou respect du règlement local

Les arbres morts, cassés, dangereux ou renversés par le vent peuvent en revanche être coupés sans formalité.

Le calendrier d’abattage à respecter

Pour préserver la biodiversité et éviter de détruire des nids, l’abattage est interdit entre le 1er avril et le 31 juillet. Cette règle vise à protéger la période de reproduction des oiseaux. L’automne et l’hiver sont donc les saisons idéales pour intervenir.

Cas où l’abattage est obligatoire

Le propriétaire d'un jardin doit être en mesure d'entretenir la végétation se trouvant sur sa parcelle de terrain. La loi impose l’abattage dans certaines situations :

Menace pour la sécurité (piétons, véhicules, bâtiments)

Risque pour les lignes téléphoniques ou électriques

Plantation trop proche d’une limite de propriété : un arbre de plus de 2 m doit être planté à au moins 2 m de la limite séparative

Sanctions en cas de coupe illégale

Couper un arbre sans autorisation expose à des sanctions sévères :

Jusqu’à 1 500 € d’amende pour un arbre ordinaire

d’amende pour un arbre ordinaire Jusqu’à 20 000 € (et parfois prison) pour une espèce protégée ou centenaire, avec possible consignation sur procès-verbal transmis au procureur

Comment demander l’autorisation ?

Contactez votre mairie pour vérifier les règles en vigueur dans votre commune

pour vérifier les règles en vigueur dans votre commune Consultez le PLU ou le règlement local

ou le règlement local Déposez une demande officielle via le formulaire d’abattage disponible sur le site du Service Public

Quelle est la différence entre l'abattage d'un arbre et un élagage ?

L'abattage consiste à couper l'arbre. L'élagage est au contraire une action préventive consistant à couper certaines branches de l'arbre pour :

Préserver la santé de l’arbre en éliminant les branches mortes ou malades.

en éliminant les branches mortes ou malades. Limiter les risques de chute près des habitations et de la voie publique.

près des habitations et de la voie publique. Améliorer la luminosité et l’esthétisme du jardin.

et l’esthétisme du jardin. Réduire les risques d’incendie ,

, L'entretien global afin d'éviter l’abattage,

En résumé

Vous pouvez couper un arbre dans votre jardin sans autorisation uniquement s’il ne remplit pas les critères de protection, de taille, d’âge ou de localisation réglementée. Dans tous les autres cas, une demande préalable est obligatoire.

