Déménager un frigo : Les étapes pour le transporter sans dégâts

Préparation avant le déménagement : les étapes essentielles

Une bonne préparation est la clé d'un transport réussi. Idéalement, commencez ces étapes 2 à 3 jours avant votre déménagement pour laisser à votre appareil le temps nécessaire de se préparer au transport.

Quand et comment vider son frigo ?

Environ une semaine avant le déménagement, commencez à vider progressivement votre réfrigérateur. Organisez vos repas pour consommer les denrées périssables et éviter le gaspillage. Les derniers aliments peuvent être transportés dans une glacière avec des pains de glace si nécessaire.

À retenir : Videz complètement votre frigo au moins 24h avant le déménagement pour permettre un dégivrage complet et éviter toute fuite d'eau pendant le transport.

Le dégivrage : une étape indispensable

Après avoir vidé votre frigo, débranchez-le et laissez la porte ouverte pour commencer le dégivrage. Cette opération prend généralement entre 12 et 24 heures selon l'épaisseur du givre et le modèle de votre appareil. Placez des serpillières ou une bassine sous le frigo pour récupérer l'eau de fonte.

Débranchez l'appareil la veille du déménagement

Laissez la porte ouverte pour accélérer le processus

Utilisez éventuellement un bol d'eau chaude à l'intérieur pour accélérer la fonte du givre

N'utilisez jamais d'objets tranchants pour gratter la glace

Le nettoyage complet de l'appareil

Une fois le dégivrage terminé, profitez-en pour nettoyer soigneusement votre réfrigérateur. Un mélange d'eau tiède et de vinaigre blanc est idéal pour désinfecter et éliminer les odeurs. Nettoyez les parois, les joints et tous les accessoires. Séchez parfaitement l'intérieur pour éviter la formation de moisissures pendant le transport.

Techniques pour transporter un frigo sans risque

Le transport d'un réfrigérateur demande une attention particulière à sa position et à sa manipulation pour éviter d'endommager le circuit de refroidissement.

Pourquoi maintenir le frigo en position verticale ?

Un réfrigérateur doit toujours être transporté en position verticale pour éviter que l'huile du compresseur ne remonte dans les circuits de refroidissement. Si elle s'infiltre dans le tube haute pression (le plus fin qui part du compresseur), elle peut boucher le condenseur et rendre l'appareil inutilisable.

L'équipement nécessaire : diable, sangles et protection

Pour déplacer votre réfrigérateur en toute sécurité, vous aurez besoin d'équipements adaptés :

Un diable solide, idéalement à 3 roues si vous avez des escaliers

Des sangles de maintien pour fixer le frigo au diable

Des couvertures de protection ou du film à bulles

Du ruban adhésif résistant pour maintenir les portes fermées

Comment sécuriser les parties mobiles et fragiles ?

Avant le transport, retirez ou fixez toutes les parties amovibles du réfrigérateur. Les étagères en verre, les bacs et les tiroirs doivent être soit retirés et emballés séparément, soit solidement fixés avec du ruban adhésif pour éviter qu'ils ne bougent et se cassent.

Pour les parties en verre, enveloppez-les dans du papier bulle et placez-les dans un carton séparé. Bloquez ensuite la porte du réfrigérateur avec du ruban adhésif ou une sangle pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le transport.

Le chargement et transport : précautions spécifiques

Une fois votre frigo prêt à être déplacé, le chargement dans le véhicule et le transport demandent également une attention particulière.

Comment positionner le frigo dans le véhicule ?

Placez toujours le réfrigérateur contre une paroi du véhicule pour le stabiliser et éviter qu'il ne bascule pendant le trajet. Assurez-vous qu'il est bien fixé à l'aide de sangles. Si vous transportez d'autres objets, évitez de placer des charges lourdes contre le frigo qui pourraient l'endommager.

Position de transport

Recommandation

Risques

Vertical

Idéale - À privilégier

Aucun risque pour le circuit

Incliné (max 45°)

Acceptable temporairement

Risque modéré si prolongé

Horizontal (couché)

À éviter absolument

Risque élevé de panne irréversible

Limiter les vibrations pendant le trajet

Les vibrations peuvent endommager le compresseur et les circuits internes du réfrigérateur. Pour les réduire, placez une couverture épaisse ou un tapis sous l'appareil et conduisez prudemment en évitant les routes accidentées si possible.

Si vous utilisez un camion de location, choisissez un modèle équipé d'un hayon élévateur qui vous permettra de charger et décharger le frigo sans l'incliner excessivement.

Après le déménagement : la remise en service

L'arrivée à destination ne marque pas la fin des précautions à prendre. La remise en service de votre réfrigérateur nécessite quelques étapes supplémentaires.

Temps d'attente avant rebranchement

Même si votre réfrigérateur a été transporté en position verticale, il est recommandé d'attendre entre 2 et 6 heures avant de le rebrancher. Ce délai permet aux fluides du circuit de refroidissement de se stabiliser et d'éviter tout dommage au compresseur.

Transport vertical : attendre 2 à 4 heures

Transport légèrement incliné : attendre 4 à 6 heures

Transport horizontal (à éviter) : attendre au moins 24 heures

Vérifications avant la première utilisation

Avant de rebrancher votre frigo, effectuez ces vérifications essentielles :

Assurez-vous que l'appareil est bien stable et d'aplomb

Vérifiez que l'arrière du frigo est à au moins 5 cm du mur pour permettre une bonne ventilation

Réinstallez correctement toutes les parties amovibles (étagères, bacs, etc.)

Nettoyez une dernière fois l'intérieur si nécessaire

Une fois votre réfrigérateur rebranché, attendez que la température se stabilise avant d'y placer vos aliments, généralement entre 3 et 24 heures selon les modèles. Commencez par les aliments les moins sensibles et attendez que le frigo ait atteint sa température optimale avant d'y mettre des produits fragiles comme la viande ou le poisson.