Fiat 500 Cabriolet : LE Cabriolet italien !

Véritable icône de la marque italienne, la Fiat 500 a su se réinventer il y a quelques années pour séduire, à nouveau, tous les conducteurs en quête à la fois d'une voiture chic, élégante, citadine et sportive.

La Fiat 500 Cabriolet : Des origines italiennes pour un véhicule de caractère

Chez Fiat, il existe une croyance selon laquelle les véritables mythes ne vieillissent jamais. Avec les différents modèles de sa célèbre Fiat 500, le constructeur italien affirme sa présence sur le marché de la citadine depuis 60 ans. Aujourd'hui, la Fiat 500 fête ses 60 ans !

Le véhicule n'a pas toujours connu la même popularité. Il a finalement su trouver la force de caractère nécessaire pour s’imposer, aujourd’hui, comme l’un des véhicules les plus appréciés en Europe. On retrouve dans cette version cabriolet de la Fiat 500, tout le design et le style italien, avec des courbes et des finitions que Michel-Ange ou Léonard de Vinci eux-mêmes n'auraient sans doute pas reniées.

La Fiat 500 Cabriolet : La voiture des balades romantiques

Vous avez l’âme d’un(e) romantique ? Vous vous imaginez circuler au volant d’un véhicule le long de routes escarpées, les cheveux au vent, à la recherche d’un petit endroit pittoresque à contempler avec votre bien-aimé(e) ? Incontestablement, la Fiat 500 cabriolet est LA voiture pour les virées romantiques en amoureux.

Discrète, elle se fond facilement dans le décor pour permettre à ses passagers de convoler en toute sérénité. Maniable, elle arpente les rues les plus étroites avec une grande facilité pour déboucher sur le restaurant confidentiel du centre-ville. Économique à la location, la Fiat 500 cabriolet permet enfin de consacrer l’intégralité de son budget escapade romantique aux plaisirs à s’offrir à deux.

Fiat 500 cabriolet : la citadine pour se faufiler partout

À Paris, capitale du romantisme à la française, à Venise, destination incontournable des amoureux, ou ailleurs, la location d’une Fiat 500 cabriolet vous emmène partout en Europe grâce à Carrefour Location. La citadine est suffisamment grande pour embarquer quelques affaires pour un week-end prolongé loin de sa ville de résidence, et est assez peu gourmande en carburant.

Avec quatre places, la Fiat 500 cabriolet convient également aux jeunes parents qui souhaitent profiter des nombreux bienfaits de la vie à 3 ou à 4 et s’aérer l’esprit.

Fiat 500 cabriolet : une voiture pratique pour le quotidien

On la dit idéale pour partir en escapade en amoureux. La Fiat 500 cabriolet possède également tous les atouts pour vous séduire au quotidien. Ses petites dimensions vous permettront de vous garer facilement en ville pour aller faire vos emplettes.

Dans le cadre professionnel, vous apprécierez sa maniabilité et son confort de conduite pour stationner en toute décontraction sur le parking qui jouxte votre lieu de travail ou pour honorer un rendez-vous professionnel de l’autre côté de la ville ou de la région.

Les Fiat 500 cabriolet proposées à la location par Carrefour Location peuvent justement embarquer un GPS pour faciliter vos déplacements au quotidien.