Le guide du bon déménageur

Déménager, ce n’est jamais une partie de plaisir. Heureusement, Carrefour Location vous accompagne et vous fait profiter de nombreux bons plans.



CARREFOUR LOCATION, LE PARTENAIRE DE TOUS VOS DÉMÉNAGEMENTS

Un déménagement, c'est le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses. Mais c'est également un moment qui peut s'avérer complexe et stressant. Heureusement, Carrefour Location est là pour vous aider. Après vous avoir révélé les 10 conseils pour bien déménager, Carrefour Location vous dévoile toutes les bonnes pratiques d’un déménagement réussi.

Mon budget, je le respecte

Parce que les frais engagés pour un déménagement peuvent vite exploser, il est important de respecter un budget initialement fixé et d’être à l’affût des bonnes affaires. Location d’un véhicule, achat de matériel d'emballage, essence et péage ou encore coût d'une place de stationnement : autant de dépenses à anticiper pour ne pas se retrouver dans le rouge. Et pour gérer votre budget, Carrefour Location propose des véhicules utilitaires pour tous.



Le saviez-vous ?

Carrefour Location propose une large gamme de véhicules utilitaires: de 6 à 20m3, avec ou sans hayon, ou encore camions benne, nos véhicules utilitaires s'adaptent à tous les projets et à tous les budgets! Trouvez le vôtre.

Mon utilitaire, je le choisis à la bonne taille

Choisir le volume de son utilitaire, ce n’est jamais évident. Pourtant, il n’est pas question de se tromper, notamment si vous ne déménagez pas dans la même ville et qu’aucun aller-retour n’est envisageable. Avant de louer votre utilitaire, prenez le temps d'estimer le volume nécessaire en fonction du nombre de cartons et de meubles, ainsi que de leurs dimensions. Et parce qu’on n’est jamais trop prudent, n’hésitez pas à choisir un utilitaire plus volumineux que calculé afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Le saviez-vous ?

Carrefour Location vous simplifie la vie grâce à son calculateur de volume. Ultra simple d'utilisation, il vous permet d’estimer avec précision le volume de vos effets personnels. Pratique pour louer un utilitaire adapté !

Mon matériel, je ne l’oublie pas

On ne le répétera jamais assez : les accessoires d’emballage sont tout autant indispensables qu’un véhicule utilitaire. Pourtant, il n’est pas rare d’oublier d’en acheter ou de ne pas en avoir assez. Cartons, adhésif, rouleau bulle, film transparent, housse de matelas... autant de matériel qu’il est capital de prévoir et en quantité suffisante. Faute de quoi, ce sont vos effets personnels qui risquent de ne pas apprécier le voyage.

Le saviez-vous ?

Grâce à ses kits et accessoires de déménagement, Carrefour Location vous aide à ne rien oublier. Vendus à l'unité ou sous forme de packs, nos accessoires de déménagement sont livrés gratuitement (à partir de 150€ d'achat) pour vous permettre de déménager plus sereinement. Utile pour ne rien oublier ! La livraison se fait en 2 jours ouvrés.

Mes affaires, je sais où les mettre

Où entreposer mes affaires entre deux déménagements ? Que faire des meubles qui ne vont pas dans mon nouvel appartement ? Où stocker les cartons dont je n’ai pas besoin dans l’immédiat ? Des questions qu’il est important de se poser avant un déménagement pour ne pas être forcé de jeter certains de ses effets personnels. Plutôt que d’embêter vos proches avec vos cartons, l’idéal reste encore d’opter pour une solution de self stockage.

Le saviez-vous ?

Carrefour Location est partenaire de Costockage. Avec plus de 10 000 espaces de stockage proposés à des tarifs attractifs, cet expert de la location de box vous simplifie la vie. Malin pour entreposer ses affaires à petit prix !

Mon calme, je le garde pendant tout le déménagement

On ne va pas se mentir : un déménagement peut être une vraie source de stress et d’énervement. Pourtant, il est primordial de rester calme et de bonne humeur pour que cette nouvelle aventure se déroule idéalement. En plus de rester positif, même quand le canapé ne veut pas passer par les escaliers, on vous conseille de préparer et de planifier tout à l’avance pour éviter tout stress inutile. Et si besoin, n’hésitez pas à vous appuyer sur l’épaule d’un professionnel.

Le saviez-vous ?

Carrefour Location est le partenaire dont vous avez besoin pour déménager en toute sérénité. Avec plus de 850 magasins répartis partout en France, nous sommes toujours à vos côtés durant cette belle aventure. Pratique pour ne jamais être seul dans son déménagement !