Carrefour Location : votre voiture pour les Jeux Olympiques Paris 2024

Publié le par STITI Kenza, modifié le
location-voiture-jeux-olympiques-paris-2024.jpg
Avec les Jeux Olympiques 2024 approchant à grands pas, Carrefour Location s’assure que votre expérience soit aussi fluide et mémorable que les jeux eux-mêmes.

Réservez tôt votre location de voiture pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 :  modifier ou annuler plus tard si besoin

Planifiez votre voyage en avance et avec sérénité. Avec Carrefour Location, vous pouvez dès à présent réserver votre voiture pour les Jeux Olympiques et, en cas d'imprévu, vous avez la liberté de modifier ou d'annuler votre réservation plus tard sans frais jusqu'à 3 jours avant la prise du véhicule.

 

Une assurance tous risques pour une tranquillité d'esprit totale 

Chaque location de voiture avec Carrefour Location inclut une assurance tous risques sans frais supplémentaires. Voyagez sans stress en sachant que vous êtes totalement couvert pendant toute la durée de votre location.

 

Second conducteur inclut dans la location : deux conducteurs valent mieux qu'un

Partagez le plaisir de conduire ! Carrefour Location offre la possibilité d'ajouter un second conducteur sans frais supplémentaires, garantissant ainsi une expérience de conduite partagée pour les longs trajets entre les différents sites olympiques.

 

Parcourez librement tous les sites olympiques

Les Jeux Olympiques 2024 ne se limitent pas seulement à Paris. De Lille à Marseille, de Lyon à Nantes, en passant par Saint-Étienne, Nice, Bordeaux, Élancourt, Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines, Châteauroux, Vaires-sur-Marne, Nanterre, Versailles, Colombes, Saint-Ouen, et L'Île-Saint-Denis : Carrefour Location vous offre la liberté de parcourir tous ces sites avec aisance et confort. Découvrez nos 850 agences de location dès maintenant ! 

 

Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques Paris 2024 

Carrefour est partenaire premium des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour en savoir plus sur ce partenariat et les engagements de Carrefour pour ces jeux, cliquez ici.

Partager

STITI Kenza

Rédactrice du blog Carrefour Location

Kenza travaille à rédaction de ce blog dédié à la location de voitures et de camions. Découvrez ses précieux conseils pour vous aider à louer votre véhicule chez Carrefour Location.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Ces articles pourraient vous intéresser

Ajouter un conducteur additionnel, c’est gratuit avec Carrefour Location !

Ajouter un conducteur additionnel, c’est gratuit avec Carrefour Location !

Vous partez en vacances ou en week-end, en déplacement professionnel...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Quand rebrancher un congélateur après transport : Les délais à respecter

Quand rebrancher un congélateur après transport : Les délais à respecter

Vous venez de déménager ou d'acheter un nouveau congélateur et...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Découvrir les spécificités de la conduite en boîte auto

Conduire une voiture automatique : guide complet et astuces pour débutant

De plus en plus de conducteurs choisissent la boîte automatique,...

Publié le par LEROUX Baptiste