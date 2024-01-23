Carrefour Location : votre voiture pour les Jeux Olympiques Paris 2024

Réservez tôt votre location de voiture pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : modifier ou annuler plus tard si besoin

Avec les Jeux Olympiques 2024 approchant à grands pas, Carrefour Location s’assure que votre expérience soit aussi fluide et mémorable que les jeux eux-mêmes.

Planifiez votre voyage en avance et avec sérénité. Avec Carrefour Location, vous pouvez dès à présent réserver votre voiture pour les Jeux Olympiques et, en cas d'imprévu, vous avez la liberté de modifier ou d'annuler votre réservation plus tard sans frais jusqu'à 3 jours avant la prise du véhicule.

Une assurance tous risques pour une tranquillité d'esprit totale

Chaque location de voiture avec Carrefour Location inclut une assurance tous risques sans frais supplémentaires. Voyagez sans stress en sachant que vous êtes totalement couvert pendant toute la durée de votre location.

Second conducteur inclut dans la location : deux conducteurs valent mieux qu'un

Partagez le plaisir de conduire ! Carrefour Location offre la possibilité d'ajouter un second conducteur sans frais supplémentaires, garantissant ainsi une expérience de conduite partagée pour les longs trajets entre les différents sites olympiques.

Parcourez librement tous les sites olympiques

Les Jeux Olympiques 2024 ne se limitent pas seulement à Paris. De Lille à Marseille, de Lyon à Nantes, en passant par Saint-Étienne, Nice, Bordeaux, Élancourt, Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines, Châteauroux, Vaires-sur-Marne, Nanterre, Versailles, Colombes, Saint-Ouen, et L'Île-Saint-Denis : Carrefour Location vous offre la liberté de parcourir tous ces sites avec aisance et confort. Découvrez nos 850 agences de location dès maintenant !

Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques Paris 2024

Carrefour est partenaire premium des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour en savoir plus sur ce partenariat et les engagements de Carrefour pour ces jeux, cliquez ici.