Location de benne : gravats, tout-venant et déchets pour particuliers

Location de benne : guide complet pour gravats, déchets et encombrants

La location de benne est une solution incontournable pour évacuer rapidement des gravats, déchets de chantier, encombrants ou tout-venant. Que vous soyez un particulier qui rénove sa maison, un artisan du bâtiment ou une collectivité, louer une benne vous permet de gagner du temps et de respecter les réglementations en vigueur.

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer un camion benne pratique et accessible avec permis B, adapté à vos besoins ponctuels.

Pourquoi louer une benne est la solution idéale ?

Louer une benne présente de nombreux avantages pour les particuliers comme pour les professionnels :

Gain de temps : plus besoin d’enchaîner les allers-retours à la déchetterie.

: plus besoin d’enchaîner les allers-retours à la déchetterie. Volume adapté : des bennes de 3 m³ à plus de 30 m³ existent selon vos besoins.

: des bennes de 3 m³ à plus de 30 m³ existent selon vos besoins. Simplicité : vous remplissez, un prestataire se charge de l’enlèvement et du traitement.

: vous remplissez, un prestataire se charge de l’enlèvement et du traitement. Écologie : les déchets sont acheminés vers des filières de tri et de valorisation.

Quels types de bennes peut-on louer ?

Il existe plusieurs types de bennes, adaptées à la nature des déchets et au lieu de dépôt :

Benne à gravats : idéale pour les déchets de construction et de démolition (béton, briques, tuiles, parpaings…).

: idéale pour les déchets de construction et de démolition (béton, briques, tuiles, parpaings…). Benne tout-venant : polyvalente, elle reçoit un mélange d’encombrants, déchets ménagers non dangereux et résidus de jardinage.

: polyvalente, elle reçoit un mélange d’encombrants, déchets ménagers non dangereux et résidus de jardinage. Benne à déchets verts : pour branches, feuilles, souches, tonte.

: pour branches, feuilles, souches, tonte. Benne DIB (déchets industriels banals) : pour papiers, cartons, plastiques, bois non traité, métaux.

: pour papiers, cartons, plastiques, bois non traité, métaux. Benne ampliroll ou à chaîne : adaptée aux gros volumes et à une manutention plus facile.

Location de benne pour particulier : comment ça marche ?

La location de benne n’est pas réservée aux chantiers professionnels. Les particuliers peuvent en profiter pour :

vider une maison après un déménagement ou une succession,

rénover une habitation et évacuer gravats et matériaux,

se débarrasser d’encombrants (meubles, électroménager, vieux matelas…),

gérer des travaux de jardinage (troncs, branchages, tonte, etc.).

Astuce Carrefour Location : vous pouvez louer un camion-benne pratique pour transporter vos déchets jusqu’à la déchetterie, sans immobiliser une benne sur votre terrain.

Quelles démarches administratives pour louer une benne ?

Avant d’installer une benne, il est essentiel de vérifier son emplacement :

Sur terrain privé : aucune autorisation nécessaire.

: aucune autorisation nécessaire. Sur la voie publique : il faut une autorisation de dépôt délivrée par la mairie . Comptez un délai de 2 à 3 semaines pour l’obtenir.

: il faut une . Comptez un délai de 2 à 3 semaines pour l’obtenir. Emprise sur stationnement payant : des frais additionnels peuvent être appliqués.

Quels déchets peut-on mettre dans une benne tout-venant ?

La benne tout-venant est la plus demandée par les particuliers car elle accepte un large éventail de matériaux :

Gravats légers et débris de chantier,

Bois et planches diverses,

Meubles, literie, électroménagers usagés,

Déchets verts (branches, feuilles),

Ferraille et métaux,

Plastiques, textiles, cartons, papiers.

Déchets interdits dans une benne

Il est interdit d’y jeter :

Produits chimiques et solvants,

Peintures, vernis, hydrocarbures,

Pneus, bouteilles de gaz, médicaments,

Amiante et matériaux dangereux.

Quels sont les tarifs pour une location de benne ?

Le prix dépend de plusieurs facteurs :

Taille de la benne : 3 à 10 m³ : dès 300 € 12 à 20 m³ : environ 600 € 30 m³ : jusqu’à 850 €

: Durée de location : forfait journée, semaine ou au mois.

: forfait journée, semaine ou au mois. Nature des déchets : gravats, tout-venant, déchets verts, encombrants.

: gravats, tout-venant, déchets verts, encombrants. Localisation : frais de transport variables selon la distance.

: frais de transport variables selon la distance. Autorisation de voirie : environ 16 € selon les communes.

Astuce Carrefour Location : si vos déchets tiennent dans un camion-benne (en un ou plusieurs trajets), la location de véhicule utilitaire est bien souvent plus économique qu’une benne fixe.

Exemples d’utilisation : quand louer une benne ?

Rénovation d’appartement : évacuer placo, parpaings, menuiseries et gravats.

: évacuer placo, parpaings, menuiseries et gravats. Grand ménage de printemps : jeter vieux meubles, cartons et électroménagers.

: jeter vieux meubles, cartons et électroménagers. Aménagement de jardin : se débarrasser de haies, troncs et branches.

: se débarrasser de haies, troncs et branches. Succession : vider rapidement une maison encombrée.

Alternatives à la location de benne

Si la benne n’est pas adaptée à votre situation (manque de place, délais administratifs…), il existe des alternatives comme le camion-benne Carrefour Location pour transporter vos déchets sans installation fixe directement vers une déchetterie.

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer facilement un camion-benne utilitaire pour évacuer vos déchets sans avoir à gérer les contraintes administratives d’une benne fixe. C’est la solution idéale pour les particuliers qui veulent rapidité, flexibilité et prix attractifs.

Location de benne, ce qu'il faut retenir

La location de benne est la solution idéale pour :

gérer efficacement vos déchets,

gagner du temps et de l’argent,

respecter l’environnement grâce au tri et au recyclage,

simplifier vos projets de rénovation, de déménagement ou de jardinage.

Carrefour Location vous accompagne pour évacuer vos déchets facilement et en toute sécurité avec un camion-benne.