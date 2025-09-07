Location camion Brico Dépôt : alternatives et bons plans Carrefour Location

Location camion Brico Dépôt : quelles alternatives avec Carrefour Location ?

Lorsque l’on prévoit des travaux, un déménagement ou le transport de matériaux volumineux, la location d’un camion est souvent indispensable. Les enseignes de bricolage comme Brico Dépôt proposent des solutions pratiques pour transporter les achats effectués en magasin. Mais saviez-vous qu’il est souvent plus économique et flexible d’opter pour Carrefour Location, dont de nombreuses agences se trouvent à proximité immédiate des Brico Dépôt ?

Dans cet article, nous allons comparer en détail la location de camion Brico Dépôt et les offres Carrefour Location, afin de vous aider à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins.

Pourquoi comparer la location camion Brico Dépôt et Carrefour Location ?

Beaucoup de clients associent naturellement la location d’un utilitaire à l’enseigne où ils achètent leurs matériaux. Pourtant, Brico Dépôt ne loue pas directement ses propres camions : il met en place un partenariat permettant de louer un véhicule pour transporter ses achats. Cette solution est pratique, mais elle présente certaines limites :

disponibilité parfois restreinte, notamment en période de forte affluence,

conditions strictes (ancienneté du permis, dépôt de garantie élevé),

usage limité au transport des achats réalisés dans le magasin.

De son côté, Carrefour Location propose une offre beaucoup plus flexible :

Autrement dit, si vous cherchez une location de camion Brico Dépôt, il est pertinent d’élargir votre recherche à Carrefour Location pour comparer les prix, la flexibilité et la disponibilité des véhicules.

Quels véhicules peut-on louer chez Brico Dépôt ?

L’offre de location Brico Dépôt repose généralement sur des camions utilitaires de type fourgon. Les modèles disponibles sont pensés pour transporter des matériaux de bricolage : planches, plaques de plâtre, sacs de ciment, outillage, etc.

Fourgon 2 à 12 m³ : idéal pour transporter des charges volumineuses sans dépasser une tonne.

: idéal pour transporter des charges volumineuses sans dépasser une tonne. Camion avec plateau ou benne (selon les dépôts) : pratique pour les gravats et matériaux encombrants.

Les conditions de location incluent :

un tarif horaire + coût au kilomètre,

un dépôt de garantie d’environ 800 €,

un permis B avec plus de 2 ans d’ancienneté,

l’obligation d’utiliser le véhicule uniquement pour transporter des achats effectués en magasin.

C’est là que se trouve la limite : si vous avez besoin du camion pour un déménagement, un trajet plus long ou plusieurs allers-retours, l’offre Brico Dépôt n’est pas toujours la plus adaptée.

Quels types de camions propose Carrefour Location ?

Chez Carrefour Location, l’offre est bien plus large et couvre tous les besoins :

Petites camionnettes (3-6 m³) : idéales pour transporter quelques meubles, cartons ou matériaux légers.

: idéales pour transporter quelques meubles, cartons ou matériaux légers. Fourgons moyens (9-12 m³) : parfaits pour un déménagement d’appartement ou des gros achats de bricolage.

: parfaits pour un déménagement d’appartement ou des gros achats de bricolage. Camions bennes : pour évacuer gravats, déchets verts ou encombrants de chantier.

: pour évacuer gravats, déchets verts ou encombrants de chantier. Camions 20 m³ avec hayon : adaptés aux déménagements plus conséquents ou aux gros volumes.

Contrairement à Brico Dépôt, Carrefour Location ne limite pas l’usage du camion à des achats en magasin. Vous pouvez louer un utilitaire pour un déménagement complet, un voyage longue distance ou même pour transporter du matériel professionnel.

Où trouver une agence Carrefour Location près d’un Brico Dépôt ?

Carrefour Location dispose d’un réseau très dense d’agences partout en France, souvent situées à proximité immédiate des zones commerciales. Or, ces zones accueillent souvent côte à côte un magasin Carrefour et un Brico Dépôt.

Quelques exemples concrets :

Brico Dépôt Toulouse → agences Carrefour Location dans plusieurs hypermarchés de l’agglomération,

→ agences Carrefour Location dans plusieurs hypermarchés de l’agglomération, Brico Dépôt Lille → plusieurs points de location Carrefour à moins de 10 minutes en voiture,

→ plusieurs points de location Carrefour à moins de 10 minutes en voiture, Brico Dépôt Marseille → Carrefour Location disponible dans les grandes surfaces voisines,

→ Carrefour Location disponible dans les grandes surfaces voisines, Brico Dépôt Lyon → agences Carrefour Location présentes autour des périphéries commerçantes.

Même si vous aviez prévu de louer un camion directement chez Brico Dépôt, il est fort probable qu’un Carrefour Location se trouve juste à côté, vous laissant la possibilité de comparer les prix et les disponibilités.

Comparatif prix : Brico Dépôt vs Carrefour Location

1. Location camion Brico Dépôt

16 € TTC / heure

0,40 € TTC / km

Dépôt de garantie : 800 €

Usage limité aux achats en magasin

2. Location camion Carrefour Location

Tarifs variables selon la durée et le volume :

Formules à la demi-journée en agence,

Journée avec un forfait de 100km inclus : à partir de 38€/jour

à partir de 38€/jour Dépôt de garantie ajusté selon le type de véhicule

Usage libre (déménagement, bricolage, trajet longue distance, etc.)

Quels avantages à choisir Carrefour Location plutôt que Brico Dépôt ?

1. Plus de choix de véhicules

Chez Brico Dépôt, l’offre reste limitée. Carrefour Location propose aussi bien des petites camionnettes que des camions bennes ou 20 m³ avec hayon.

2. Pas de restriction d’usage

Brico Dépôt limite l’utilisation du camion au transport de vos achats. Carrefour Location permet un usage libre, ce qui est idéal pour un déménagement ou une mission professionnelle.

3. Des agences partout en France

Carrefour Location dispose de centaines d’agences, souvent situées juste à côté des Brico Dépôt. Vous pouvez donc comparer facilement et opter pour la meilleure solution.

4. Des formules plus économiques sur la durée

Brico Dépôt facture à l’heure et au kilomètre, ce qui peut rapidement coûter cher. Carrefour Location propose des forfaits : journée, week-end ou plus = bien plus avantageux.

5. Réservation simple et rapide

Chez Carrefour Location, vous pouvez réserver en ligne en quelques clics, choisir votre créneau, et bénéficier d’un véhicule disponible au moment voulu.

Location camion Brico Dépôt ou Carrefour Location ?

Chercher une location camion Brico Dépôt est un bon réflexe lorsque l’on fait de gros achats de bricolage. Mais dans la majorité des cas, Carrefour Location se révèle plus économique et plus flexible, surtout si vous devez parcourir une longue distance, louer plusieurs heures ou disposer d’un véhicule spécifique (camion benne, 20 m³ avec hayon, etc.).

Grâce à ses agences présentes partout en France et souvent très proches des Brico Dépôt, Carrefour Location est une alternative naturelle pour transporter vos matériaux, organiser un déménagement ou gérer vos chantiers. Alors, avant de louer un camion chez Brico Dépôt, prenez donc toujours le temps de comparer avec Carrefour Location : vous pourriez économiser du temps, de l’argent et profiter d’une plus grande liberté d’utilisation.

Astuce Carrefour Location : réservez en ligne à l’avance pour garantir la disponibilité de votre camion utilitaire, surtout les week-ends et en fin de mois (période de déménagements).