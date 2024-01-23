Carrefour Location : votre alternative économique près des gares parisiennes

À la recherche d'une location de voiture économique près des gares parisiennes ? Carrefour Location est votre solution pour des déplacements avantageux dès votre descente du train.

Carrefour Location, votre partenaire aux abords des gares parisiennes (Gare du Nord, Gare de Lyon, Gare Saint-Lazare, Gare Montparnasse, Gare de l'Est, Gare d'Austerlitz...)

Bien que non situé directement au sein des gares, Carrefour Location est à quelques minutes en métro, bus ou taxi de chaque grande gare parisienne, notamment :

Gare du Nord,

Gare de Lyon,

Gare Saint-Lazare,

Gare Montparnasse,

Gare de l'Est

Gare d'Austerlitz

Comparez nos tarifs à ceux des loueurs implantés au sein des grandes gares : un détour par nos agences peut vous faire économiser beaucoup !

Un excellent rapport qualité-prix pour une location proche d'une gare à Paris

Un excellent rapport qualité prix : profitez des tarifs Carrefour en plein Paris !

Accessibilité : Avec des agences proches des gares, atteignez-nous facilement à pied, en taxi ou transports en commun.

Avec des agences proches des gares, atteignez-nous facilement à pied, en taxi ou transports en commun. Qualité de service : Profitez d'une prise en charge rapide, d'une flotte diversifiée et d'un service client toujours à votre écoute. Carrefour Location a d'ailleurs été récompensé par le trophée du meilleur loueur de l'année 2023 !

Profitez d'une prise en charge rapide, d'une flotte diversifiée et d'un service client toujours à votre écoute. Carrefour Location a d'ailleurs été récompensé par le trophée du meilleur loueur de l'année 2023 ! Des avantages exclusif : l'assurance tous risques et la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur sont inclus dans toutes nos locations. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Comparez bien ces critères qui peuvent faire augmenter la facture !

Un voyage en train vers Paris ? Poursuivez votre trajet avec Carrefour Location

Que vous arriviez de la province ou de l'étranger, transformez votre arrivée en gare en une expérience sans tracas. Poursuivez votre voyage avec une voiture de notre flotte, adaptée à vos besoins et à votre budget. Économisez sans compromettre la qualité. Dès votre descente de train, retrouvez la qualité de service Carrefour Location, et démarrez votre aventure parisienne sur les chapeaux de roues.

Réservez en ligne et faites des économies !

Préparez votre voyage à Paris en toute tranquillité. Trouvez votre agence, réservez votre voiture en ligne en quelques minutes et bénéficiez des tarifs avantageux de Carrefour Location. À proximité de votre gare d'arrivée, nous sommes là pour vous faciliter la vie.

Louer une voiture Carrefour Location 24h/7J (nuit, dimanche, jour férié...), via notre partenariat avec GetAround, LE spécialiste de l'autopartage

Besoin d'une voiture en pleine nuit ou tôt le matin ? Un dimanche ou un jour férié ? Pas de souci, notre agence de Paris-Alésia est accessible en continu via la plateforme GetAround. Les véhicules proposés par Carrefour Location sont équipés d'un boitier connecté : le véhicule est ainsi accessible à tout moment grâce à l'application GetAround. Retrouvez un large choix de véhicules, de la citadine au SUV, en réalisant une recherche de véhicules sur notre agence de Paris-Alésia.

