Location de matériel de déménagement pour faciliter votre journée

Pourquoi utiliser du matériel de déménagement ?

Un camion, c’est essentiel pour transporter vos affaires. Mais sans les bons outils, certaines tâches peuvent vite devenir pénibles ou risquées. Le matériel de manutention permet de :

Limiter les efforts physiques : fini les charges lourdes portées à bout de bras.

Éviter les accidents ou blessures liés au port de meubles encombrants.

Protéger vos objets fragiles ou précieux grâce à des équipements adaptés.

Optimiser votre temps et faciliter le chargement du véhicule.



Quels sont les équipements les plus utiles ?

Voici une liste des principaux accessoires que vous pouvez louer auprès de votre agence de location Carrefour :

Diable ou chariot de manutention

Idéal pour transporter facilement les cartons ou les meubles. Certains modèles sont même prévus pour monter les escaliers.

Couvertures de protection

Elles protègent vos meubles, écrans, électroménagers ou surfaces sensibles contre les chocs et les rayures.

Sangles et tendeurs

Utiles pour attacher solidement vos affaires dans le camion et éviter qu’elles ne bougent durant le transport.

Cartons et accessoires

Boîtes penderies, cartons renforcés, papier bulle, gants de protection… autant d’éléments pratiques pour un déménagement bien organisé.

Où trouver ce matériel ?

Votre agence Carrefour Location propose des accessoires de déménagement que vous pouvez réserver en même temps que votre véhicule. Pour les cartons de déménagement, du scotch ou encore du film étirable, vous pouvez en retrouver directement dans votre agence de location (non disponible en ligne) ou dans votre magasin Carrefour.



Un bon réflexe si vous louez un utilitaire chez Carrefour

Chez Carrefour Location, vous pouvez facilement louer un véhicule utilitaire de 3 à 20 m³, parfaitement adapté à un déménagement. Pour tirer pleinement parti de cette solution, pensez à vous équiper avec du matériel adapté, que ce soit pour gagner du temps, préserver vos affaires ou éviter les douleurs le lendemain. Votre agence saura vous proposer du matériel de qualité professionnelle afin que votre déménagement se passe de la meilleure des façons !

Comment payer un péage flux libre avec un véhicule de location ?

https://www.francecars.fr/peages-flux-libre-s1521.html

Péages en flux libre : comment les gérer avec une voiture de location ?

Depuis quelques mois, un nouveau système de péage fait son apparition sur les routes françaises : le péage en flux libre, aussi appelé free flow. Ce dispositif innovant supprime les barrières physiques et permet de circuler sans s’arrêter. Mais lorsqu’on conduit un véhicule de location, une question se pose : comment payer le péage dans ce nouveau système ? Carrefour Location vous éclaire.

Qu’est-ce qu’un péage en flux libre ?

Le péage en flux libre repose sur un principe simple : plus de guérite, plus d’arrêt. À la place, des portiques équipés de caméras et de capteurs détectent automatiquement votre passage et identifient le véhicule grâce à sa plaque d’immatriculation.

Ce système est déjà actif sur plusieurs axes, notamment :

L’A79 dans l’Allier (Montmarault – Digoin)

L’A355 autour de Strasbourg

Et d’autres sections en cours de déploiement



L’objectif : fluidifier le trafic, réduire les émissions polluantes et limiter les embouteillages aux abords des péages.

Comment ça fonctionne pour un véhicule de location ?

Lorsque vous circulez avec une voiture ou un utilitaire loué chez Carrefour Location, le véhicule est immatriculé au nom du loueur. Or, c’est cette immatriculation qui est utilisée pour facturer le péage. Il faut donc anticiper le paiement, sous peine que la facture arrive au loueur, qui pourra vous la refacturer avec des frais administratifs.

Vos options pour payer un péage en flux libre avec un véhicule de location :

Paiement en ligne après votre passage

Vous disposez d’un délai de 72 heures pour régler votre trajet sur le site de l’autoroute concernée (par exemple : www.aliae.com pour l’A79). Il vous suffit d’entrer la plaque d’immatriculation de la voiture de location et de suivre les instructions.

Conseil : notez bien la plaque du véhicule ou prenez une photo avant de partir, surtout si vous rendez le véhicule avant d’avoir payé.

Paiement anticipé

Certaines plateformes permettent de préenregistrer un passage avant même de rouler. Cela peut être utile si vous connaissez exactement votre trajet à l’avance.

Télépéage

Si vous disposez d’un badge de télépéage personnel, vous pouvez l’utiliser dans un véhicule de location. Il suffit de le positionner correctement sur le pare-brise. Le badge sera détecté automatiquement, même sans barrière.

Attention cependant à désactiver le badge à la fin du trajet pour éviter d’être débité sur un autre véhicule si vous oubliez de le retirer.

Et si vous ne payez pas ?

En cas de non-paiement dans les délais, une amende forfaitaire est envoyée au propriétaire du véhicule, donc à l’agence de location. Celle-ci pourra vous refacturer le montant du péage, majoré des frais de gestion, parfois élevés.

Bon à savoir avec Carrefour Location

Même si Carrefour Location ne gère pas directement le paiement des péages en flux libre, vous êtes responsable du paiement de ces frais en tant qu'utilisateur du véhicule. Pour éviter toute mauvaise surprise :

Anticipez les trajets sur autoroute

Vérifiez les itinéraires concernés par ce système



Pensez à payer dans les 72h ou à utiliser un badge de télépéage compatible

