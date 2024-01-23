Location minibus 9 places

Vous recherchez un véhicule 6 à 9 places ? Découvrez notre sélection de minibus 9 places et partez en balade !

Parfait pour voyager en petit groupe, les véhicules 9 places allient espace, confort, convivialité et économies.

Location d'un véhicule 9 places

Pour un voyage en groupe, un tournoi sportif, le déplacement d’une équipe professionnelle ou toute autre occasion découvrez notre gamme de véhicules 9 places à louer.

La location d’un minibus 9 place, c’est la solution pas chère pour voyager en groupe. Avec 9 vraies places assises et un coffre spacieux pour les bagages, c’est un véhicule confortable pour tous vos déplacements en petit groupe.

Location voiture 9 places

Avec Carrefour Location, c’est si simple de louer votre voiture 9 places.

Réservez dès à présent votre minibus 9 personnes sur notre site internet, en sélectionnant le magasin Carrefour proposant le modèle de votre choix. Vous n’aurez plus qu’à récupérer votre location sur place.

Et en plus, pas besoin de permis de conduire spécifique ! Un permis de conduire classique, dit permis B, suffit pour conduire un minibus.

Découvrir les minibus 9 places à louer chez Carrefour Location :