Location utilitaire : tous nos camions Volkswagen

Vous recherchez un utilitaire fiable, spacieux et confortable pour votre déménagement, vos travaux ou le transport de marchandises ? Les utilitaires Volkswagen disponibles chez Carrefour Location sont la solution idéale. Reconnus pour leur qualité allemande, leur robustesse et leur confort de conduite, les véhicules utilitaires Volkswagen répondent parfaitement aux besoins des particuliers comme des professionnels. Découvrez notre sélection d'utilitaires Volkswagen à louer et simplifiez tous vos projets de transport.

Pourquoi choisir un utilitaire Volkswagen chez Carrefour Location ?

La location d'un utilitaire Volkswagen présente de nombreux avantages pour vos besoins de transport ponctuels ou réguliers. Voici pourquoi opter pour cette marque allemande emblématique :

L'excellence allemande au service de vos déplacements

Depuis plus de 70 ans, Volkswagen s'est imposé comme un constructeur automobile de référence. Cette expertise se retrouve dans la conception de leurs utilitaires, alliant robustesse, fiabilité et technologies de pointe. En choisissant un utilitaire Volkswagen chez Carrefour Location, vous bénéficiez de véhicules :

Conçus avec des matériaux de qualité supérieure

Dotés de moteurs performants et économiques

Équipés de technologies modernes facilitant la conduite

Offrant un confort optimal même pour les longs trajets

Une gamme adaptée à tous vos besoins

Que vous ayez besoin d'un petit utilitaire pour transporter quelques cartons ou d'un grand fourgon pour un déménagement complet, la gamme Volkswagen disponible chez Carrefour Location s'adapte à toutes les situations :

Le Volkswagen Caddy : compact et maniable pour les petits chargements

Le Volkswagen Transporter : polyvalent avec un volume intermédiaire

Le Volkswagen Crafter : spacieux pour les charges volumineuses

Des tarifs compétitifs et transparents

Chez Carrefour Location, nous proposons des tarifs attractifs pour la location d'utilitaires Volkswagen. Notre politique de prix transparente vous assure de ne payer que ce dont vous avez réellement besoin, sans mauvaises surprises :

Des forfaits adaptés à la durée de votre location

Le kilométrage inclus dans votre forfait

Une assurance tous risques comprise

Des options complémentaires selon vos besoins

Notre gamme d'utilitaires Volkswagen à louer

Chez Carrefour Location, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles d'utilitaires Volkswagen. Découvrez leurs caractéristiques et choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Le Volkswagen Caddy : l'utilitaire compact et pratique

Le Volkswagen Caddy est l'utilitaire idéal pour les petits déménagements, les livraisons urbaines ou le transport d'objets encombrants. Compact à l'extérieur mais spacieux à l'intérieur, il offre :

Un volume utile de 3,2 m³

Une charge utile d'environ 600 kg

Une longueur de chargement de 1,8 m

Une excellente maniabilité en ville

Une faible consommation de carburant

Parfait pour les artisans, les commerçants ou les particuliers ayant besoin de transporter des meubles ou électroménagers, le Caddy combine praticité et confort de conduite. Sa taille compacte facilite le stationnement en ville tout en offrant une capacité de chargement surprenante.

Le Volkswagen Transporter : l'équilibre parfait

Le Volkswagen Transporter 6m³ représente le compromis idéal entre capacité de chargement et facilité de conduite. Ce fourgon polyvalent est particulièrement adapté pour :

Les déménagements d'un studio ou petit appartement

Le transport de matériaux de construction

Les livraisons volumineuses

Les projets nécessitant un volume intermédiaire

Avec ses caractéristiques techniques impressionnantes, le Transporter répond efficacement à de nombreux besoins.

Le Volkswagen Crafter : pour les grands volumes

Pour les projets les plus ambitieux, le Volkswagen Crafter 12m³ est la solution idéale. Ce grand fourgon offre une capacité exceptionnelle tout en restant accessible avec un simple permis B. Ses atouts :

Un immense volume utile de 12 m³

Une charge utile importante pouvant atteindre 1 200 kg

Une longueur de chargement supérieure à 3 mètres

Une largeur permettant de charger des palettes standard

Une hauteur intérieure confortable pour se déplacer debout

Le Crafter est particulièrement recommandé pour :

Les déménagements complets d'appartements ou maisons

Le transport de mobilier volumineux

Les besoins professionnels nécessitant un grand volume

Les projets de rénovation avec transport de matériaux encombrants

Comment louer votre camion Volkswagen chez Carrefour Location ?

La location d'un utilitaire Volkswagen chez Carrefour Location est simple et rapide. Voici les étapes à suivre pour réserver le véhicule idéal pour vos besoins :

Choisissez votre modèle : Sélectionnez parmi notre gamme d'utilitaires Volkswagen (Caddy, Transporter ou Crafter) selon vos besoins. Réservez en ligne : Effectuez votre réservation sur notre site internet en quelques clics, en sélectionnant la date, la durée et le magasin de retrait. Récupérez votre véhicule : Présentez-vous au comptoir Carrefour Location de votre magasin avec votre permis de conduire et votre moyen de paiement. Profitez de votre location : Après un rapide état des lieux, prenez possession de votre utilitaire Volkswagen pour la durée prévue. Restituez le véhicule : Ramenez l'utilitaire au même magasin à la fin de votre période de location.

Les avantages exclusifs de Carrefour Location pour votre location de camion ou camionnette Volkswagen

En choisissant Carrefour Location pour votre location d'utilitaire Volkswagen, vous bénéficiez d'avantages exclusifs qui font la différence :

Une présence nationale

Avec plus de 865 points de location répartis dans toute la France, vous trouverez toujours un magasin Carrefour proche de chez vous pour louer votre utilitaire Volkswagen. Cette proximité vous permet de gagner du temps et facilite vos déplacements.

Des véhicules récents et entretenus

Notre flotte d'utilitaires Volkswagen est régulièrement renouvelée et rigoureusement entretenue. Chaque véhicule fait l'objet d'une vérification complète entre chaque location pour vous garantir fiabilité et sécurité.

Une flexibilité maximale

Nos formules de location s'adaptent à vos besoins spécifiques :

Location à la journée ou à la semaine

Possibilité de prolonger votre location si nécessaire en contactant votre agence

Options supplémentaires à la carte comme des accessoires de déménagement (couvertures de protection, chariot ou diable…).

Des conseils d'experts

Nos équipes en magasin sont formées pour vous orienter vers l'utilitaire Volkswagen le plus adapté à votre projet. N'hésitez pas à leur demander conseil pour optimiser votre chargement ou connaître les spécificités de chaque modèle.

Conseils pour bien utiliser votre utilitaire Volkswagen

Pour profiter pleinement de votre expérience de location d'utilitaire Volkswagen, voici quelques conseils pratiques :

Bien choisir son modèle

Pour un petit déménagement ou quelques meubles : optez pour le Volkswagen Caddy

Pour un appartement de taille moyenne : le Volkswagen Transporter sera parfait

sera parfait Pour une maison ou un grand appartement : privilégiez le Volkswagen Crafter

Optimiser le chargement

Commencez par les objets lourds et volumineux au fond du véhicule

Utilisez des sangles pour sécuriser votre chargement

Répartissez le poids uniformément pour une meilleure tenue de route

Protégez les objets fragiles avec des couvertures ou du papier bulle

Conduire un utilitaire Volkswagen

Même si les utilitaires Volkswagen sont reconnus pour leur facilité de conduite, quelques précautions s'imposent :

Prenez en compte les dimensions du véhicule, notamment la hauteur

Anticipez davantage vos freinages en raison du poids supplémentaire

Utilisez les rétroviseurs latéraux pour compenser l'absence de rétroviseur central

Adaptez votre vitesse, particulièrement dans les virages

Comme pour l’ensemble des véhicules proposés par Carrefour Location, le permis B est suffisant pour conduire nos utilitaires Volkswagen.

Simplifiez vos projets avec un utilitaire Volkswagen

La location d'un utilitaire Volkswagen chez Carrefour Location est la solution idéale pour tous vos besoins de transport. Grâce à notre gamme complète comprenant le Caddy , le Transporter et le Crafter , vous trouverez toujours le véhicule adapté à votre projet.

Fiabilité allemande, confort de conduite, capacités de chargement optimales et tarifs compétitifs : tous les avantages sont réunis pour faire de votre location une expérience réussie. N'attendez plus pour réserver votre utilitaire Volkswagen et concrétiser tous vos projets de transport en toute sérénité !