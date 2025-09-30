Location voiture aéroport Perpignan : guide Complet avec Carrefour Location

Pourquoi choisir la location de voiture à l'aéroport de Perpignan ?

L'aéroport de Perpignan-Rivesaltes accueille chaque année des milliers de visiteurs désireux de découvrir les Pyrénées-Orientales. Situé à seulement 8 kilomètres du centre-ville de Perpignan, cet aéroport constitue la porte d'entrée idéale pour explorer la région catalane française.

Pour optimiser votre séjour et découvrir librement cette magnifique région, la location de voiture s'impose comme la solution de mobilité la plus pratique.

Aéroport Perpignan location voiture​ : Carrefour Location, votre partenaire mobilité

L'agence Carrefour Location de Perpignan bénéficie d'un positionnement stratégique optimal. Cette proximité de 7 kilomètres avec l'aéroport vous permet de récupérer rapidement votre véhicule sans les contraintes et les files d'attente des comptoirs aéroportuaires. Le tout à prix plus avantageux.

Une Flotte Adaptée à Tous Vos Besoins

Carrefour Location propose une gamme complète de voiture pour répondre à tous les types de séjours dans la région perpignanaise :

Citadines : Parfaites pour explorer le centre historique de Perpignan et ses ruelles étroites. Ces véhicules compacts facilitent le stationnement et offrent une consommation réduite pour vos déplacements urbains.

: Parfaites pour explorer le centre historique de Perpignan et ses ruelles étroites. Ces véhicules compacts facilitent le stationnement et offrent une consommation réduite pour vos déplacements urbains. Berlines : Idéales pour les séjours prolongés privilégiant le confort. Leur habitacle spacieux et leur tenue de route supérieure conviennent parfaitement aux excursions vers les vignobles ou les contreforts pyrénéens.

: Idéales pour les séjours prolongés privilégiant le confort. Leur habitacle spacieux et leur tenue de route supérieure conviennent parfaitement aux excursions vers les vignobles ou les contreforts pyrénéens. Véhicules Familiaux : Conçus pour les familles nombreuses ou les groupes d'amis, ces véhicules offrent l'espace nécessaire pour transporter confortablement plusieurs passagers et leurs bagages.

: Conçus pour les familles nombreuses ou les groupes d'amis, ces véhicules offrent l'espace nécessaire pour transporter confortablement plusieurs passagers et leurs bagages. SUV : La solution polyvalente par excellence, combinant confort urbain et capacités tout-terrain. Parfaits pour explorer la diversité géographique de la région, du littoral aux routes de montagne.

Découvrir Perpignan et ses trésors

La capitale Catalane Française

Perpignan mérite son surnom de "belle catalane" grâce à un patrimoine exceptionnel. La ville bénéficie d'un climat méditerranéen avec 300 jours de soleil par an et d'une position privilégiée : à 13 kilomètres de la Méditerranée, 25 kilomètres de l'Espagne et 85 kilomètres des stations de ski pyrénéennes.

Le centre historique concentre 34 monuments historiques classés, faisant de Perpignan un véritable musée à ciel ouvert. La Citadelle, construite autour du Palais des Rois de Majorque, témoigne de l'importance stratégique de la ville au Moyen Âge.

Sites incontournables à visiter

Le Castillet : Emblème de Perpignan, cette ancienne porte médiévale construite en 1368 offre une vue panoramique sur la ville depuis son sommet. Le musée Casa Pairal retrace l'histoire catalane locale.

Le Palais des Rois de Majorque : Témoin de la grandeur du royaume de Majorque au XIIIe siècle, ce palais gothique illustre l'importance politique et culturelle de Perpignan à l'époque médiévale.

La Loge de mer : Siège de l'Hôtel de Ville depuis le XIVe siècle, ce bâtiment gothique avec ses arcades ogivales témoigne de la prospérité commerciale passée de la ville.

Explorez la région depuis Perpignan

Le Littoral Méditerranéen

La proximité de la mer permet d'accéder facilement aux plages catalanes. Canet-en-Roussillon offre des plages familiales étendues, tandis que Collioure séduit par son charme artistique et ses vignobles en terrasses produisant les célèbres Banyuls.

Les Pyrénées Catalanes

En moins d'une heure de route, découvrez les contreforts pyrénéens et leurs villages authentiques. Le Pic du Canigou, visible depuis Perpignan, symbolise cette proximité entre plaine et montagne. Villefranche-de-Conflent, avec ses fortifications Vauban, figure parmi les Plus Beaux Villages de France.

Les Vignobles du Roussillon

La région perpignanaise produit des vins d'exception sur des terroirs diversifiés. Les appellations Côtes du Roussillon et les vins doux naturels comme le Banyuls et le Muscat de Rivesaltes constituent des spécialités uniques à découvrir dans les domaines locaux.

Avantages de choisir Carrefour Location

Flexibilité et Liberté

La location de voiture supprime toutes les contraintes horaires des transports en commun. Cette liberté vous permet d'adapter votre itinéraire selon vos envies, de profiter des couchers de soleil sur la côte ou d'explorer des sites moins accessibles.

Économie et Transparence

Pour les séjours de plusieurs jours, la location s'avère souvent plus économique que l'accumulation des frais de transport individuel. Les tarifs transparents de Carrefour Location, sans frais cachés, facilitent votre planification budgétaire.

Service Client Personnalisé

L'agence Perpignan Joffre privilégie un accompagnement humain et des conseils locaux précieux. La proximité avec l'aéroport simplifie les formalités de prise en charge et de restitution.

Conseils pratiques pour votre location

Réservation et Documentation

Réservez votre véhicule à l'avance pour garantir la disponibilité et bénéficier des meilleurs tarifs. Munissez-vous de votre permis de conduire valide depuis plus d'un an, d'une pièce d'identité et d'une carte bancaire au nom du conducteur principal.

Inspection et Assurance

Inspectez minutieusement le véhicule avant départ et documentez tout défaut préexistant. Évaluez vos besoins en assurance selon votre profil de voyage et les risques encourus.

Itinéraires recommandés

Circuit Côtier (1 jour)

Perpignan → Canet-en-Roussillon → Argelès-sur-Mer → Collioure → retour Découvrez la diversité du littoral catalan, des plages familiales aux ports de pêche authentiques.

Circuit Montagnard (2 jours)

Perpignan → Villefranche-de-Conflent → Vernet-les-Bains → Font-Romeu Explorez les vallées pyrénéennes et leurs paysages contrastés.

Circuit Culturel et Œnologique (3 jours)

Perpignan → Elne → Castelnou → Thuir → vignobles du Roussillon Combinez patrimoine architectural et découvertes gastronomiques.

Transport depuis l'aéroport vers Carrefour Location

Options de transport

Depuis l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, plusieurs solutions s'offrent à vous pour rejoindre l'agence Carrefour Location :

Navette aéroport : Service régulier vers le centre-ville (4,50€), puis connexion vers l'agence

: Service régulier vers le centre-ville (4,50€), puis connexion vers l'agence Taxi : Solution directe mais plus coûteuse (environ 20-25€)

: Solution directe mais plus coûteuse (environ 20-25€) Transport organisé : Carrefour Location peut vous renseigner sur les solutions de transfert disponibles

Localisation stratégique

L'agence Carrefour Location Perpignan Joffre bénéficie d'un accès facile depuis l'aéroport via la rocade de Perpignan. Cette position centrale facilite également vos déplacements vers toutes les destinations régionales.

Votre séjour réussi avec Carrefour Location

Choisir Carrefour Location pour votre séjour perpignanais, c'est opter pour la liberté, l'économie et la simplicité. Notre agence de Perpignan Joffre, à seulement 7 kilomètres de l'aéroport, vous accompagne dans la découverte de cette région exceptionnelle où se mêlent culture catalane, patrimoine architectural, vignobles réputés et paysages méditerranéens.

Que vous veniez pour un week-end culturel, des vacances familiales ou un séjour découverte, une flotte diversifiée de véhicules vous garantit une mobilité adaptée à vos besoins.

