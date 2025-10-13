Location voiture aéroport Tarbes​ Lourdes

Situé à seulement 15 minutes de l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, l’agence Carrefour Location Tarbes constitue une solution idéale pour les voyageurs souhaitant récupérer un véhicule rapidement après leur arrivée. Que ce soit pour un déplacement professionnel, un séjour touristique au pied des Pyrénées ou encore une visite familiale, la location de voiture à l’aéroport de Tarbes-Lourdes permet de gagner en autonomie et en confort dès les premiers kilomètres.

Avec Carrefour Location, vous avez accès à une large gamme de véhicules adaptés à tous les profils : citadines pratiques, berlines confortables, familiales spacieuses et SUV robustes.

Découvrez toute la sélection de voitures disponibles .

1. L’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées : porte d’entrée des Hautes-Pyrénées

L’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, également connu sous le nom de Tarbes Lourdes Pyrénées Airport (LDE), est une plateforme aérienne majeure pour la région Occitanie. Sa localisation stratégique, entre Tarbes et Lourdes, le rend incontournable pour les voyageurs se rendant aussi bien vers les vallées pyrénéennes que vers la plaine tarbaise.

Chaque année, des milliers de passagers y transitent, attirés par :

Le sanctuaire de Lourdes, l'un des sites de pèlerinage les plus visités au monde.

Les stations de ski pyrénéennes, accessibles en moins d'une heure de route.

, accessibles en moins d’une heure de route. Les paysages naturels : le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie ou encore le lac de Gaube.





Disposer d’une voiture de location directement à proximité de l’aéroport permet de profiter pleinement de ces richesses régionales sans contrainte d’horaires.

2. Pourquoi choisir Carrefour Location près de l’aéroport de Tarbes-Lourdes ?

2.1. Une localisation pratique

L’agence Carrefour Location Tarbes se situe à environ 15 minutes en voiture de l’aéroport de Tarbes-Lourdes, permettant aux voyageurs d’accéder facilement à leur véhicule après avoir récupéré leurs bagages.

2.2. Une large gamme de véhicules

Carrefour Location propose une offre variée de véhicules pour répondre à tous les besoins :

Citadines : idéales pour circuler en ville ou stationner facilement dans Tarbes.

Berlines : parfaites pour des trajets confortables entre l'aéroport et Lourdes, Pau ou Toulouse.

Familiales : adaptées aux séjours en groupe ou en famille, avec suffisamment d'espace pour les bagages.

: adaptées aux séjours en groupe ou en famille, avec suffisamment d’espace pour les bagages. SUV : robustes et pratiques pour explorer les routes de montagne ou rejoindre les stations de ski.





2.3. Des tarifs compétitifs et transparents

Louer une voiture avec Carrefour Location, c’est bénéficier de prix accessibles, sans frais cachés, et d’options modulables selon vos besoins (kilométrage, assurance complémentaire, accessoires).

3. Comment louer une voiture à l’aéroport de Tarbes-Lourdes avec Carrefour Location ?

3.1. Réservation en ligne simple

Grâce au site Carrefour Location, vous pouvez réserver votre véhicule en quelques clics avant même votre arrivée. Sélectionnez vos dates, choisissez le modèle de voiture qui vous convient, puis validez votre réservation.

3.2. Retrait rapide à Tarbes

À votre arrivée à l’aéroport, rejoignez l’agence Carrefour Location Tarbes située à 15 minutes. Vous pouvez récupérer votre voiture et prendre la route immédiatement vers votre destination.

3.3. Flexibilité pour vos trajets

Que vous restiez quelques jours pour découvrir Lourdes ou que vous ayez besoin d’une voiture pour un séjour prolongé, Carrefour Location propose des formules de courte ou longue durée.

4. Découvrir la région grâce à une voiture de location

Louer une voiture à l’aéroport de Tarbes-Lourdes, c’est aussi l’opportunité de découvrir une région riche et variée.

4.1. Lourdes et son patrimoine spirituel

À seulement 15 km de l’aéroport, Lourdes accueille chaque année des millions de visiteurs. Une voiture de location facilite vos déplacements entre le sanctuaire, la grotte de Massabielle, le château fort et les musées de la ville.

4.2. Tarbes et ses espaces verts

Capitale de la Bigorre, Tarbes se distingue par ses jardins, son haras national et son ambiance conviviale. Une citadine ou une berline est idéale pour se déplacer facilement dans la ville.

4.3. Les Pyrénées et leurs stations de ski

Les amateurs de montagne apprécieront la proximité des stations de ski telles que Cauterets, La Mongie ou Saint-Lary. Pour ces trajets, un SUV disponible chez Carrefour Location constitue le choix parfait.

4.4. Les sites naturels incontournables

Le Pic du Midi de Bigorre, accessible par téléphérique ou route.

Le Cirque de Gavarnie, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Parc National des Pyrénées, propice aux randonnées.





5. Les avantages de Carrefour Location pour vos déplacements

Proximité avec l'aéroport de Tarbes-Lourdes (15 minutes seulement). Large choix de véhicules : de la citadine économique au SUV robuste. Réservation en ligne simple et rapide. Tarifs compétitifs et sans frais cachés. Fiabilité et sécurité : véhicules récents et régulièrement entretenus.





6. FAQ – Location voiture aéroport Tarbes-Lourdes

Quelle est la distance entre l’aéroport de Tarbes-Lourdes et l’agence Carrefour Location Tarbes ?

L’agence se situe à environ 15 minutes en voiture de l’aéroport.

Quels types de voitures puis-je louer ?

Carrefour Location propose des citadines , berlines , familiales et SUV .

Est-il possible de louer une voiture pour aller à la montagne ?

Oui, avec un SUV ou une familiale, vous pouvez facilement rejoindre les stations de ski des Pyrénées.

Puis-je réserver avant mon arrivée ?

Absolument, la réservation en ligne est recommandée pour garantir la disponibilité du véhicule souhaité.

Location voiture aéroport Tarbes-Lourdes : la solution pratique avec Carrefour Location

Pour vos déplacements depuis l’aéroport de Tarbes-Lourdes, Carrefour Location est votre allié pratique, économique et fiable. Avec une agence située à seulement 15 minutes de l’aéroport, un choix varié de véhicules et des prix transparents, tout est réuni pour faciliter vos trajets en Occitanie et dans les Pyrénées.