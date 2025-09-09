Location voiture Aix-les-Bains Gare le Revard

Nichée au cœur de la Savoie, entre lac et montagnes, Aix-les-Bains est une ville thermale réputée et une destination touristique prisée toute l’année. Accessible par la route, mais aussi par le TGV, la ville attire de nombreux voyageurs venus de toute la France. Liaisons directes avec Paris, Lyon, Chambéry ou encore Genève permettent aux visiteurs d’arriver rapidement en gare.

Une fois sur place, la question de la mobilité se pose : comment se déplacer librement pour profiter de la région ? La réponse tient en une solution simple : la location de voiture proche de la gare TGV d’Aix-les-Bains. Grâce à Carrefour Location, il est possible de réserver facilement un véhicule adapté à vos besoins, que ce soit pour un séjour touristique, un déplacement professionnel ou un besoin ponctuel.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Aix-les-Bains

Un réseau national accessible partout

Avec plus de 865 agences réparties en France , Carrefour Location s’impose comme un acteur incontournable de la mobilité. À Aix-les-Bains, l’agence locale répond aux besoins des voyageurs dès leur arrivée en gare TGV. Accessible à seulement 850 mètres de la gare, vous pourrez y louer facilement un véhicule pour votre séjour dans la région.

Une réservation simple et rapide

En quelques clics sur le site Carrefour Location, vous choisissez votre véhicule, indiquez vos dates et finalisez votre réservation. Un processus fluide qui vous garantit un véhicule disponible dès votre arrivée.

Des véhicules récents et entretenus

La flotte Carrefour Location est composée de modèles modernes, régulièrement renouvelés et entretenus. De la citadine économique au SUV spacieux , chaque véhicule combine confort et sécurité.

Des avantages inclus sans frais supplémentaires

Assurance tous risques comprise d’office.

comprise d’office. Second conducteur gratuit , idéal pour partager la route.

, idéal pour partager la route. Annulation gratuite jusqu’à 48h avant le départ.

jusqu’à 48h avant le départ. Tarification claire et transparente, sans surprise à l’arrivée.





La gare TGV d’Aix-les-Bains Le Revard : un point de départ stratégique

Située au centre-ville, la gare d’Aix-les-Bains – Le Revard dessert de nombreuses destinations :

Paris en moins de 3h grâce au TGV direct.

en moins de 3h grâce au TGV direct. Lyon en 1h30 environ.

en 1h30 environ. Genève facilement accessible en train ou en voiture.

facilement accessible en train ou en voiture. Chambéry et Annecy, deux perles de la région, à quelques minutes.





Cette situation géographique en fait un nœud ferroviaire stratégique, parfait pour débuter un séjour. Louer une voiture à proximité de la gare permet d’éviter les contraintes des transports en commun et de profiter immédiatement d’une totale liberté de mouvement.

Comment louer une voiture avec Carrefour Location à la Gare d’Aix-les-Bains

Étapes de réservation

Rendez-vous sur le site Carrefour Location et sélectionnez l’agence d’ Aix-les-Bains . Choisissez votre véhicule parmi la gamme disponible (citadine, berline, SUV, utilitaire…). Indiquez vos dates et horaires de départ/retour. Validez la réservation en ligne et recevez une confirmation par e-mail. Le jour J, présentez vos documents (pièce d’identité, permis de conduire, justificatif de domicile, carte bancaire) pour récupérer votre voiture.





Avantages du processus

Gain de temps : réservation possible dès J+1 et jusqu’à 6 mois à l’avance.

: réservation possible dès J+1 et jusqu’à 6 mois à l’avance. Flexibilité : choix d’horaires adaptés à vos besoins.

: choix d’horaires adaptés à vos besoins. Sécurité : tous les véhicules sont couverts par une assurance complète.





Explorer Aix-les-Bains et la région en voiture

Découvrir la ville et ses thermes

Aix-les-Bains est mondialement connue pour ses eaux thermales. Louer une voiture permet de rejoindre facilement les différents centres de soins et de profiter des établissements thermaux réputés.

Le lac du Bourget

À seulement quelques minutes en voiture depuis la gare, le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France. Criques, plages et promenades font le bonheur des familles comme des amateurs de sports nautiques.

Les montagnes environnantes

Les massifs des Bauges et de la Chartreuse sont accessibles rapidement en voiture. Randonnées, panoramas et stations de ski l’hiver complètent l’expérience.

Excursions régionales

Chambéry : capitale historique de la Savoie.

: capitale historique de la Savoie. Annecy : surnommée la Venise des Alpes.

: surnommée la Venise des Alpes. Genève : une escapade internationale en moins d’1h30.





Avec Carrefour Location, vous avez la liberté de composer votre itinéraire et d’adapter vos déplacements à vos envies.

Louer un utilitaire à Aix-les-Bains proche de la gare TGV

Outre les voitures de tourisme, Carrefour Location propose également des utilitaires :

Camionnette jusqu’à 12M3 pour les petits volumes.

jusqu’à 12M3 pour les petits volumes. Camions jusqu’à 20 m³ pour les transports plus conséquents.





Idéal pour un déménagement, un transport de matériel ou une livraison, l’utilitaire Carrefour Location se réserve aussi simplement qu’une voiture.

Combinez location de voiture et séjour grâce à Carrefour

Pensez à associer votre location de voiture Carrefour Location à une offre de Carrefour Voyages à Aix-les-Bains.

Pourquoi la location voiture proche gare TGV est un atout

Arriver en train à Aix-les-Bains et louer un véhicule Carrefour Location juste après présente plusieurs avantages :

Optimisation du temps : vous évitez les trajets en bus ou taxi.

: vous évitez les trajets en bus ou taxi. Confort immédiat : vous prenez le volant sans attendre.

: vous prenez le volant sans attendre. Adaptabilité : large choix de véhicules pour tous les besoins.

: large choix de véhicules pour tous les besoins. Budget maîtrisé : tarifs compétitifs et transparents.





C’est la solution parfaite pour allier arrivée en TGV et mobilité locale.