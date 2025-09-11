Location voiture gare Annecy TGV

Nichée entre lac et montagnes, Annecy est l’une des destinations les plus prisées de France. Surnommée la « Venise des Alpes », la ville séduit autant les voyageurs en quête de détente que les amateurs de plein air. Grâce à sa gare TGV, Annecy est facilement accessible depuis Paris, Lyon, Genève ou encore Marseille.

Dès votre arrivée, la location de voiture à Annecy, notamment à proximité de la gare TGV, constitue le meilleur moyen de profiter pleinement de la région. Plusieurs agences Carrefour Location vous proposent une flotte variée de véhicules adaptés à toutes les envies : citadines pour le centre-ville, berlines pour le confort, SUV pour les escapades en montagne, et utilitaires pour les besoins de transport volumineux.

La gare d’Annecy TGV : un point d’accès idéal aux Alpes et au lac

La gare TGV d’Annecy est un point stratégique pour rejoindre rapidement la Haute-Savoie. Elle offre des liaisons directes ou rapides vers :

en 3h45 environ, Lyon en moins de 2 heures,

Les avantages de louer une voiture à proximité de la gare TGV d'Annecy

: vous récupérez votre véhicule dès votre descente du train. Gain de temps : pas besoin d’attendre un bus ou un taxi.

: idéale pour visiter le lac, les villages alentours et les stations de ski. Polyvalence : une offre adaptée à vos déplacements urbains, professionnels ou touristiques.



Budget location voiture gare Annecy​ : que faut-il prévoir ?

Une citadine revient en moyenne à une quarantaine d'euros par jour à Annecy. Avant de réserver, pensez à regarder les tarifs de Carrefour Location : nos agences sont en général moins chères que celles des loueurs spécialisés.

L’offre Carrefour Location près de la gare d'Annecy TGV

Carrefour Location vous propose des solutions de mobilité simples et accessibles, avec des véhicules récents et entretenus.

Une citadine : parfaite pour le centre d’Annecy

Les ruelles d’Annecy, son centre historique piétonnisé et les parkings du centre-ville exigent des véhicules maniables et compacts. La citadine est parfaite pour :

optimiser votre budget carburant.





Une berline : confort pour les longs trajets

Pour rejoindre Lyon, Genève ou Grenoble en tout confort, la berline est idéale. Plus spacieuse, elle convient aux familles comme aux déplacements professionnels.

Un SUV : idéal pour la montagne

Entre lac, forêts et sommets, Annecy est un terrain de jeu parfait pour les amateurs de plein air. Un SUV vous permettra de circuler en toute sécurité, même sur les routes sinueuses des Alpes.

Un utilitaire : pratique pour transporter du matériel

Vous déménagez, transportez du matériel de sport ou avez besoin de volume ? Les utilitaires Carrefour Location sont faits pour vous.

Que faire à Annecy et autour avec une voiture de location ?

Louer une voiture proche de la gare TGV d’Annecy vous donne une liberté totale pour explorer la ville et ses environs.

1. Découvrir le centre historique

, qui valent à la ville son surnom de « Venise des Alpes ». Le Château d’Annecy , perché sur les hauteurs.

, perché sur les hauteurs. Le Palais de l’Isle, monument emblématique au bord de la rivière.



Une citadine vous permettra de vous garer facilement à proximité du centre.

2. Explorer les rives du lac d’Annecy

Talloires : village pittoresque en bord de lac.

: célèbre pour son château. Sévrier et Saint-Jorioz : idéals pour les activités nautiques.



Avec une berline ou un SUV, vous pourrez faire le tour du lac confortablement.

3. Escapades vers les Alpes

Annecy est le point de départ parfait pour rejoindre :

et (stations de ski à 45 minutes), Chamonix-Mont-Blanc (1h30 de route),

(1h30 de route), Les Aravis, pour des randonnées en été.



Un SUV est particulièrement recommandé pour ces trajets montagneux.

4. Découvrir la Haute-Savoie et au-delà

Avec votre voiture, partez à la découverte :

, en Suisse, à seulement 40 km, de Chambéry et son patrimoine savoyard,

et son patrimoine savoyard, du Parc naturel régional des Bauges, classé Géoparc mondial UNESCO.





Séjour clé en main avec Carrefour Voyages et Carrefour Location

Carrefour facilite vos déplacements en combinant deux services complémentaires :

pour la mobilité, Carrefour Voyages pour l’organisation de votre séjour à Annecy .





Vous pouvez ainsi réserver :

votre hébergement,

Cette formule vous garantit une expérience simple et sereine.

Location voiture Annecy gare​ : tous nos conseils

Anticipez votre réservation

Réserver en ligne avant votre arrivée à la gare TGV d’Annecy vous assure un plus grand choix de véhicules et la disponibilité du modèle souhaité.

Choisissez le bon véhicule selon vos besoins

: idéale pour circuler dans le centre historique. Berline : parfaite pour de longs trajets confortables.

: adapté aux routes de montagne. Utilitaire : pour transporter charges et matériel.





Préparez vos documents

Pour louer un véhicule, il faut :

, une pièce d’identité ,

, une carte bancaire pour le dépôt de garantie.

pour le dépôt de garantie. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.





Location voiture gare Annecy​ : ce qu'il faut retenir

La location de voiture à Annecy, directement accessible depuis la gare TGV, est la meilleure solution pour profiter de la ville et de la Haute-Savoie. Carrefour Location propose une offre variée et accessible, adaptée à tous vos besoins : tourisme, déplacements professionnels ou trajets pratiques.

Pour un séjour sans contraintes, associez votre voiture de location avec une offre Carrefour Voyages et profitez d’une organisation simplifiée et fiable.

FAQ – Location voiture Annecy gare

Combien de temps à l’avance faut-il réserver une voiture à Annecy ?

Il est conseillé de réserver au moins 7 jours avant le départ pour bénéficier d’un tarif inférieur à la moyenne et garantir la disponibilité du véhicule.

Quel est le mois le moins cher pour louer une voiture à Annecy ?

Le mois le plus avantageux est janvier (≈37 €/jour), tandis que juillet est le plus cher (≈52 €/jour).

Combien coûte une location de voiture à Annecy en moyenne ?

Le tarif moyen est d’une 40aine d'euros par jour à Annecy, mais il est possible de trouver des offres bien moins chères notamment chez Carrefour Location.

Quel type de voiture est recommandé à Annecy ?

Pour circuler dans les rues étroites du centre-ville, une citadine compacte est idéale. Pour les escapades en montagne, surtout en hiver, un SUV est recommandé.

Quels sont les parkings pratiques à Annecy ?

La ville propose des parkings gratuits en périphérie (Impérial, Stade nautique) et payants en centre-ville (Place des Romains, La Tournette). Plusieurs parkings souterrains sont disponibles à la gare, à l’Hôtel de Ville ou au Palais de Justice.

Quelle est la vitesse autorisée à Annecy ?

En centre-ville, la vitesse est limitée à 30 km/h, avec certaines zones de rencontre abaissées à 20 km/h.