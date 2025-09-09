Location voiture Antibes gare TGV

Antibes, joyau de la Côte d’Azur, attire chaque année des milliers de voyageurs. Située entre Nice et Cannes, la ville bénéficie d’une gare TGV bien connectée aux grandes lignes françaises : Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux. Pour les visiteurs comme pour les professionnels, l’arrivée en train se poursuit souvent par le besoin d’une voiture afin de profiter pleinement de la région.

Carrefour Location, présent partout en France, propose une solution de location de voiture proche de la gare TGV d’Antibes. Accessible, pratique et transparente, l’offre s’adapte aussi bien aux séjours touristiques qu’aux déplacements professionnels.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Antibes

Carrefour Location est reconnu pour sa fiabilité et sa simplicité. Voici les principaux avantages à louer une voiture dans le réseau Carrefour Location :

Un réseau national étendu : plus de 865 agences partout en France .

: plus de 865 agences . Une réservation simple et rapide : en ligne, en seulement quelques minutes.

: en ligne, en seulement quelques minutes. Une large gamme de véhicules : citadines, SUV, familiales, minibus ou utilitaires.

: citadines, SUV, familiales, minibus ou utilitaires. Des véhicules récents et entretenus : confort et sécurité assurés.

Des services inclus sans frais supplémentaires : assurance tous risques, second conducteur gratuit.

: confort et sécurité assurés. : assurance tous risques, second conducteur gratuit. Des tarifs transparents et compétitifs : pas de coûts cachés, pas de mauvaises surprises.





Ces atouts font de Carrefour Location l’option idéale pour ceux qui recherchent une location de voiture proche de la gare TGV d’Antibes.

Localisation de l’agence Carrefour Location à Antibes

La gare d’Antibes se situe place Pierre-Sémard, au cœur de la ville. Elle accueille les TGV inOui, Ouigo, Intercités et TER qui relient Antibes à toute la France.

L’agence Carrefour Location d’Antibes se situe à moins de 4km de la gare. Elle vous permet de récupérer rapidement votre véhicule afin de prendre la route et rejoindre la destination de votre choix.

Comment louer une voiture à Antibes avec Carrefour Location

La réservation se fait en ligne en toute simplicité :

Choisir l’agence Carrefour Location Antibes. Sélectionner la catégorie de véhicule adaptée à vos besoins ( citadine , familiale , utilitaire …). Indiquer les dates et horaires de retrait et de retour. Préparer les documents nécessaires : pièce d’identité, permis de conduire, justificatif de domicile, carte bancaire. Confirmer la réservation en ligne et recevoir la confirmation par e-mail.





À votre arrivée à l’agence, le véhicule est prêt. Grâce à l’assurance tous risques incluse et au second conducteur gratuit, vous pouvez prendre la route en toute sérénité. Et si vos plans changent en dernière minute : l’annulation est gratuite jusqu’à 48h avant le départ !

Les itinéraires incontournables depuis la gare d’Antibes

Louer une voiture à Antibes vous offre une liberté totale pour explorer la Côte d’Azur et l’arrière-pays provençal :

Antibes et le Cap d’Antibes : plages, musées, Fort Carré et marchés locaux.

: plages, musées, Fort Carré et marchés locaux. Nice et sa Promenade des Anglais : à moins de 30 minutes en voiture.

: à moins de 30 minutes en voiture. Cannes : son Palais des Festivals et sa Croisette.

: son Palais des Festivals et sa Croisette. Villages perchés : Saint-Paul-de-Vence, Èze, Biot ou encore Mougins.

: Saint-Paul-de-Vence, Èze, Biot ou encore Mougins. Routes panoramiques : corniches de la Riviera, avec vue imprenable sur la Méditerranée.





Avec un véhicule Carrefour Location, vous adaptez vos déplacements à vos envies et profitez de la région à votre rythme.

Louer un utilitaire à Antibes proche de la gare TGV

Carrefour Location propose également des utilitaires, pratiques pour transporter du matériel ou effectuer un déménagement par vos propres moyens :

Camionnettes de 3 à 12 m³ pour les petits volumes.

de 3 à 12 m³ pour les petits volumes. Camions jusqu’à 20 m³ pour les besoins plus conséquents.





Ces véhicules sont accessibles au même titre que les voitures de tourisme, avec assurance incluse et tarifs attractifs.

Location voiture proche gare TGV : un avantage stratégique

Arriver en TGV à Antibes et récupérer une voiture Carrefour Location est la solution idéale pour :

Gagner du temps : pas besoin de transports en commun compliqués.

: pas besoin de transports en commun compliqués. Profiter de la flexibilité : départ immédiat vers vos destinations.

: départ immédiat vers vos destinations. S’adapter à vos besoins : véhicule citadin pour circuler en ville ou SUV pour explorer la région.

: véhicule citadin pour circuler en ville ou SUV pour explorer la région. Maîtriser votre budget : tarifs compétitifs et sans surprise.





Que vous arriviez pour un week-end, des vacances en famille ou un déplacement professionnel, la location de voiture proche de la gare TGV d’Antibes vous garantit confort et autonomie.

Besoin d’un hébergement pour votre séjour à Antibes ?

Vous recherchez un hôtel ou une résidence pour votre séjour à Antibes ? Carrefour Voyage vous propose un large choix d’établissements !

Louer une voiture à la Gare TGV d’Antibes : ce qu’il faut retenir

Antibes est une destination incontournable, facilement accessible en train grâce à sa gare TGV. Pour prolonger l’expérience, Carrefour Location met à disposition un large choix de voitures et d’utilitaires, accessibles rapidement depuis la gare.

Avec ses nombreux avantages — assurance incluse, second conducteur gratuit, tarifs transparents, réservation rapide — Carrefour Location s’impose comme la référence pour louer un véhicule à Antibes et dans toute la France.