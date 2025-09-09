Location voiture Gare TGV Avignon

Avignon , capitale historique du Vaucluse et cité emblématique du sud de la France, attire chaque année des milliers de visiteurs. Son centre-ville classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses monuments comme le Palais des Papes et son célèbre Pont Saint-Bénézet en font une destination incontournable.

La gare TGV d’Avignon, située au sud de la ville, relie directement Avignon à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bruxelles ou encore Genève. Cette accessibilité attire aussi bien les touristes que les voyageurs d’affaires.

Mais une fois arrivé en TGV, comment se déplacer librement pour explorer la Provence et ses alentours ? La réponse est simple : Carrefour Location, avec son agence à Avignon, propose une solution pratique et économique pour louer une voiture proche de la gare TGV.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Avignon

Une présence nationale

Avec plus de 865 agences en France , Carrefour Location est présent partout, y compris à Avignon. Cette proximité vous garantit une location de voiture simple, rapide et accessible dès votre arrivée en gare TGV.

Un large choix de véhicules

Carrefour Location propose une flotte variée :

Citadines pour circuler facilement en centre-ville.

pour circuler facilement en centre-ville. Berlines et familiales pour voyager confortablement en groupe ou en famille.

pour voyager confortablement en groupe ou en famille. SUV et monospaces pour plus d’espace et de praticité.

pour plus d’espace et de praticité. Utilitaires pour transporter du matériel ou déménager.





Des services inclus sans frais supplémentaires

Assurance tous risques comprise dans chaque location.

comprise dans chaque location. Assistance 24/24

Second conducteur gratuit pour partager la route en toute sérénité.

pour partager la route en toute sérénité. Réservation en ligne en quelques minutes, avec confirmation immédiate.





Des prix compétitifs et transparents

Pas de frais cachés, pas de mauvaises surprises : Carrefour Location mise sur la clarté tarifaire et l’accessibilité.

La gare TGV d’Avignon : un carrefour ferroviaire stratégique

La gare TGV d’Avignon est l’une des plus fréquentées du sud-est de la France. Elle accueille des trains TGV inOui, Ouigo, mais aussi des liaisons internationales.

Paris – Avignon : en moins de 2h40.

: en moins de 2h40. Lyon – Avignon : environ 1h30.

: environ 1h30. Marseille – Avignon : 40 minutes seulement.

: 40 minutes seulement. Genève ou Bruxelles : accessibles sans changement.





Cette connectivité fait de la gare TGV un point de départ idéal pour un séjour en Provence. Louer une voiture proche de la gare permet d’éviter les contraintes des transports en commun et d’organiser vos déplacements selon vos envies.

Location voiture gare TGV Avignon​ avec Carrefour Location

L’agence Carrefour Location la plus proche de la gare TGV d’Avignon se situe à moins d’un kilomètre.

Étapes de réservation

Rendez-vous sur le site Carrefour Location et sélectionnez l’agence Avignon. Choisissez le véhicule adapté à vos besoins. Indiquez vos dates et horaires de retrait et de retour. Finalisez votre réservation en ligne et recevez une confirmation par e-mail. Présentez vos documents (pièce d’identité, permis de conduire, justificatif de domicile, carte bancaire) à l’agence pour récupérer le véhicule.





Flexibilité et simplicité

Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

Processus rapide et fluide, pensé pour les voyageurs en train.





Explorer Avignon et la Provence en voiture

Découvrir Avignon

La ville intra-muros regorge de trésors :

Le Palais des Papes , témoin du passage des papes en Avignon.

, témoin du passage des papes en Avignon. Le Pont Saint-Bénézet , rendu célèbre par la chanson « Sur le pont d’Avignon ».

, rendu célèbre par la chanson « Sur le pont d’Avignon ». Les remparts médiévaux , parmi les mieux conservés d’Europe.

, parmi les mieux conservés d’Europe. Le festival d’Avignon, événement culturel majeur chaque été.



Avec une voiture, vous pouvez facilement circuler entre la gare TGV, le centre historique et les quartiers périphériques.

Les excursions autour d’Avignon

La location d’une voiture Carrefour Location vous ouvre les portes de la Provence :

Châteauneuf-du-Pape : vignobles renommés à 20 minutes.

: vignobles renommés à 20 minutes. Pont du Gard : aqueduc romain classé UNESCO.

: aqueduc romain classé UNESCO. Luberon : villages perchés comme Gordes ou Roussillon.

: villages perchés comme Gordes ou Roussillon. Camargue : paysages naturels uniques à moins d’1h30.

: paysages naturels uniques à moins d’1h30. Arles et Nîmes : villes antiques riches en histoire.





Louer une voiture permet de combiner séjour culturel, découverte gastronomique et balades en pleine nature.

Louer un utilitaire à Avignon proche de la gare TGV

En plus des voitures de tourisme, Carrefour Location propose des utilitaires pratiques pour divers besoins :

Camionnettes 3 à 6 m³ pour les petits volumes.

pour les petits volumes. Fourgons moyens (10 à 12 m³) pour transporter des charges intermédiaires.

pour transporter des charges intermédiaires. Camions 20 m³ pour les déménagements ou transports plus conséquents.



L’avantage : des tarifs accessibles et la même simplicité de réservation qu’une voiture classique.

Organiser son séjour avec Voyages Carrefour

Carrefour propose une expérience complète :

Réservez votre location de voiture avec Carrefour Location .

. Planifiez votre séjour avec Carrefour Voyages via voyages.carrefour.fr .

FAQ : location voiture Avignon gare TGV

Où se situe l’agence de location de voiture à la gare d’Avignon ?

Notre agence d'Avignon se trouve à moins d'un kilomètre de la gare TGV d'Avignon. Elle se situe dans le centre commercial Carrefour visible directement depuis la gare.

Pourquoi louer une voiture à la gare d’Avignon TGV ?

Louer une voiture directement à la gare permet d’explorer librement Avignon et la Provence : Palais des Papes, vignobles, villages perchés, Luberon ou Camargue. Vous gagnez en autonomie et profitez d’un vaste choix de véhicules adaptés à vos besoins.

Quand réserver sa voiture de location à Avignon Gare TGV ?

Il est recommandé de réserver le plus tôt possible afin de bénéficier des meilleurs prix et d’un large choix de modèles (citadines, berlines, SUV, utilitaires).

Quels sont les avantages de louer avec Carrefour Location Avignon ?

Tarifs compétitifs, proximité avec la gare, service récompensé par le trophée du meilleur loueur des années 2023 à 2025, choix varié de véhicules... Autant de raisons pour louer sa voiture chez Carrefour Location.

Quels documents sont nécessaires pour louer une voiture à Avignon Gare TGV ?

Vous devez présenter un permis de conduire valide, une pièce d’identité, un justificatif de domicile et une carte bancaire au nom du conducteur principal.