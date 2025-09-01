Location voiture Bordeaux gare​ Saint-Jean TGV

Pourquoi louer une voiture dès votre arrivée à la gare TGV Bordeaux Saint-Jean ?

La gare TGV Bordeaux Saint-Jean est un point d’arrivée stratégique pour découvrir Bordeaux, ses vignobles, le Bassin d’Arcachon, la côte atlantique et le Pays Basque. Louer une voiture directement à votre arrivée permet de :

Gagner du temps et éviter les correspondances en transport en commun.

Voyager confortablement avec vos bagages.

Organiser vos déplacements librement, sans contraintes horaires.

Profiter d’une grande flexibilité pour visiter aussi bien la ville que les alentours.





Grâce à une organisation claire, il est simple de rejoindre votre véhicule après votre descente du train, et de prendre la route en quelques minutes. Choisir de louer une voiture directement à Bordeaux-Saint-Jean offre une grande liberté de déplacement. C’est une solution idéale pour :

découvrir les vignobles du Médoc, de Saint-Émilion ou de Pessac-Léognan,

rejoindre le bassin d’Arcachon ou la Dune du Pilat en moins d’une heure,

explorer la côte atlantique ou encore les villages pittoresques du Périgord.

Les agences présentes à proximité de la gare proposent une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins : citadines compactes pour se déplacer en ville, berlines confortables pour des trajets plus longs, SUV pour des escapades en famille, et utilitaires pour transporter du matériel ou déménager.

Location voiture gare Bordeaux​ Saint-Jean : pourquoi choisir Carrefour ?

Carrefour Location propose à la fois des voitures de tourisme et des utilitaires, pour répondre à tous les besoins : séjour touristique, déplacement professionnel, déménagement ou transport ponctuel.

Où est l'agence Carrefour la plus proche de la gare Bordeaux Saint-Jean ?

L'agence la plus proche de la gare de Bordeaux Saint-Jean et celle de Bordeaux Bastide, située à moins de 2km de la gare.

Les avantages de Carrefour Location à Bordeaux

Carrefour Location a été élue meilleure agence de location de voitures et utilitaires en 2023, 2024 et 2025 gage de qualité et de satisfaction client.

Réservation rapide en ligne, avec confirmation immédiate par e-mail.

Assurance tous risques et 2nd conducteur inclus dans la location.

Assistance 24h/24 et 7j/7 incluse dans le prix de la location.

Véhicules disponibles uniquement avec permis B, accessibles à partir de 21 ans selon les modèles.

Rachat partiel de franchise pour plus de sérénité.

Kits de déménagement et accessoires utiles disponibles sur place.

Un large choix de véhicules à la gare de Bordeaux pour tous les usages

Chez Carrefour Location, vous pouvez choisir parmi un large catalogue de voitures et utilitaires :

Citadines (Fiat 500, Renault Clio, Peugeot 208…) pour circuler facilement en ville.

SUV et familiales (Renault Captur, Peugeot 2008…) pour plus d’espace et de confort lors des trajets plus longs.

Véhicules électriques pour un déplacement plus écologique et économique.

Utilitaires (de 3 à 20 m³) pour un déménagement ou le transport d’objets volumineux.





Cette diversité permet d’adapter votre location à la fois à votre budget et à vos besoins spécifiques.

Location voiture Bordeaux gare​ : tous nos conseils

Anticipez votre réservation, surtout en période touristique ou lors d’événements à Bordeaux. Vérifiez les conditions de location : documents requis, âge minimum, dépôt de garantie, assurances. Choisissez un modèle adapté à vos trajets et au volume de bagages ou marchandises. Planifiez vos itinéraires : depuis Bordeaux, vous pouvez rejoindre Arcachon en environ 1h, Saint-Émilion en 45 min, et la côte basque en moins de 2h30.

FAQ – Location voiture Bordeaux gare​ Saint-Jean

Combien coûte une location de voiture à Bordeaux Gare Saint-Jean ?

Le prix moyen d’une location de voiture à Bordeaux Saint-Jean tourne autour de 60 € par jour, selon la saison, la catégorie de véhicule et l’agence choisie.

Quel est le type de véhicule le plus loué à Bordeaux Gare Saint-Jean ?

Les voitures économiques et compactes (Peugeot 208, Renault Clio, Fiat 500…) sont les plus demandées car elles conviennent bien à la circulation urbaine. Mais il est aussi possible de réserver des SUV, des berlines ou des utilitaires.

Pourquoi louer une voiture directement à la gare de Bordeaux ?

Louer un véhicule à la gare Saint-Jean permet de commencer son séjour sans attendre. C’est pratique pour rejoindre rapidement la côte Atlantique, les vignobles de Bordeaux ou les villes voisines comme Arcachon, Saint-Émilion et Bayonne.

Quand réserver sa voiture de location à Bordeaux ?

Il est conseillé de réserver en ligne plusieurs semaines à l’avance, surtout en période estivale ou lors des grands événements (Vinexpo, festivals, vacances scolaires). Cela garantit plus de choix et de meilleurs tarifs.

Puis-je louer un utilitaire à Bordeaux Gare Saint-Jean ?

Oui, nos agences de Bordeaux proposent des utilitaires de différentes tailles (fourgonnettes, fourgons, camions) adaptés pour un déménagement ou le transport de marchandises volumineuses.

Quels documents faut-il présenter pour louer une voiture ?