Location de voiture gare Étaples Le Touquet TGV

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Location de voiture gare Étaples Le Touquet TGV

La gare TGV d’Étaples – Le Touquet est l’une des principales portes d’entrée vers la Côte d’Opale. Reliée à Paris en moins de 2h30, elle facilite l’accès à cette station balnéaire prisée du nord de la France. Que vous veniez pour un week-end ou pour un séjour prolongé, disposer d’un véhicule dès votre arrivée vous offre une liberté totale pour explorer la région.

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer facilement une voiture adaptée à vos besoins, à proximité immédiate de la gare TGV. Notre agence la plus proche de la gare est à seulement 400m ! 

 

La gare TGV Étaples – Le Touquet : un point d’arrivée stratégique

Située à quelques kilomètres seulement du Touquet-Paris-Plage, la gare TGV d’Étaples accueille chaque année des milliers de voyageurs. Son emplacement privilégié en fait un carrefour entre Paris, Lille, Arras et les villes de la Côte d’Opale.

Pourquoi louer une voiture dès votre arrivée ?

  • Un accès direct à la station balnéaire du Touquet en moins de 10 minutes.
  • Une autonomie totale pour explorer la côte et ses environs.
  • Un gain de temps par rapport aux transports en commun aux horaires parfois limités.
  • Un confort optimal, notamment avec vos bagages et effets personnels.

     

L’offre Carrefour Location à Étaples – Le Touquet

Carrefour Location met à votre disposition un large choix de véhicules adaptés à toutes vos envies de voyage.

Citadines : maniables et économiques

Idéales pour circuler dans les petites rues du Touquet ou stationner facilement en centre-ville. Voir les citadines Carrefour Location

 

 

Berlines : confort et espace

Parfaites pour les trajets plus longs, comme un week-end sur la Côte d’Opale ou une escapade vers les grandes villes voisines. Découvrir les berlines Carrefour Location

 

SUV : polyvalents et familiaux

Un SUV est idéal pour voyager confortablement en famille, tout en profitant d’un véhicule adapté aux routes variées de la région. Louer un SUV Carrefour Location

Utilitaires : pour vos besoins spécifiques

Déménagement, transport de matériel ou de gros objets : Carrefour Location propose une gamme complète d’utilitaires. Voir les utilitaires Carrefour Location

 

Que faire au Touquet et aux alentours avec une voiture de location ?

Grâce à votre voiture louée près de la gare TGV d’Étaples – Le Touquet, vous pouvez découvrir toute la richesse de la Côte d’Opale et de ses environs.

1. Découvrir Le Touquet-Paris-Plage

  • Ses plages immenses, idéales pour la détente ou les sports nautiques,
  • Son centre-ville animé, entre boutiques, cafés et restaurants,
  • Ses villas d’époque, témoins du charme balnéaire du début du XXe siècle.

     

Une citadine est largement suffisante pour circuler facilement dans la station.

2. Explorer la Côte d’Opale

Avec un SUV ou une berline, partez à la découverte de :

  • Boulogne-sur-Mer, et son célèbre aquarium Nausicaá,
  • La Baie de Somme, classée parmi les plus belles baies du monde,
  • Les Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, offrant des panoramas spectaculaires.

     

3. Escapades dans l’arrière-pays

En voiture, rejoignez facilement :

  • Montreuil-sur-Mer, cité fortifiée pleine de charme,
  • Arras, avec sa Grand-Place et son beffroi classé UNESCO,
  • Lille, capitale des Hauts-de-France, en un peu plus d’1h30.

     

Carrefour Voyages + Carrefour Location : une organisation simplifiée

Carrefour facilite vos déplacements et vos séjours grâce à ses services complémentaires :

En combinant les deux, vous organisez un séjour sur mesure, de votre arrivée en gare jusqu’à vos activités de vacances.

 

Conseils pour louer une voiture à la gare Étaples – Le Touquet

Réservez tôt

La demande est forte, surtout en haute saison. Réserver à l’avance vous assure disponibilité et tarifs avantageux.

Choisissez le bon modèle

  • Citadine : déplacements courts et stationnement facile,
  • Berline : confort et espace pour longs trajets,
  • SUV : famille, polyvalence et sécurité,
  • Utilitaire : besoins de transport spécifiques.

     

Préparez vos documents

Pour louer un véhicule, vous aurez besoin de :

  • votre permis de conduire en cours de validité,
  • une pièce d’identité,
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois
  • une carte bancaire pour le dépôt de garantie.

     

Location voiture gare TGV le Touquet Paris Plage

Louer une voiture près de la gare TGV d’Étaples – Le Touquet est la meilleure solution pour profiter pleinement de la Côte d’Opale et de ses environs. Avec Carrefour Location, vous choisissez entre citadine, berline, SUV ou utilitaire, selon vos besoins.

En combinant Carrefour Location et Carrefour Voyages, vous bénéficiez d’un séjour clé en main, de votre arrivée en train à vos déplacements sur place.

 

Partager

STITI Kenza

Rédactrice du blog Carrefour Location

Kenza travaille à rédaction de ce blog dédié à la location de voitures et de camions. Découvrez ses précieux conseils pour vous aider à louer votre véhicule chez Carrefour Location.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Ces articles pourraient vous intéresser

où faire Halloween ?

Halloween 2025 : Les lieux incontournables pour frissonner en France et en Europe

Découvrez où fêter Halloween 2025 en France et en Europe...

Publié le par LEROUX Baptiste
marché Noël Strasbourg

Marché de Noël Strasbourg 2025 : dates, horaires et guide complet pour un séjour magique

Découvrez le Marché de Noël de Strasbourg 2025 : dates,...

Publié le par LEROUX Baptiste
Où passer le Nouvel An en France et en Europe : guide complet pour un réveillon réussi

Où passer le Nouvel An en France et en Europe : guide complet pour un réveillon réussi

Le passage à la nouvelle année est toujours un moment...

Publié le par STITI Kenza