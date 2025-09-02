Location voiture gare TGV Aix-en-Provence​ | Carrefour Location

Située à une vingtaine de minutes du centre-ville, la gare TGV d’Aix-en-Provence est l’une des principales portes d’entrée pour découvrir la Provence et ses environs. Entre la mer Méditerranée, les villages perchés, les champs de lavande et les villes historiques, la région offre une multitude de paysages à explorer. Et pour profiter pleinement de cette liberté, la location de voiture s’impose comme la solution idéale dès votre arrivée.

Pourquoi louer une voiture à la gare TGV d’Aix-en-Provence ?

En descendant du train, vous êtes déjà aux portes de plusieurs destinations phares : Marseille, Cassis, les calanques, le Luberon ou encore les Alpilles. La voiture vous permet :

de gagner du temps dès votre arrivée,

d’éviter les contraintes d’horaires des transports en commun,

de voyager confortablement, seul, en famille ou entre amis,

de planifier vos déplacements à la dernière minute, selon vos envies.





La gare TGV d’Aix-en-Provence est bien organisée : les agences de location se trouvent à proximité immédiate, facilement accessibles depuis les quais, ce qui permet de récupérer son véhicule en quelques minutes.

Comment choisir une voiture de location en gare TGV d’Aix-en-Provence ?

Le choix de votre voiture dépend de vos besoins :

Citadine compacte pour circuler facilement en ville et se garer sans stress.

SUV ou break pour des trajets plus longs avec plus de confort et de volume de coffre.

Monospace ou minibus pour les voyages en groupe.

Véhicule électrique pour un déplacement plus écologique et économique sur les trajets courts et moyens.

Utilitaire si votre séjour concerne un déménagement ou un transport de matériel.





Réserver à l’avance est vivement conseillé, surtout pendant la haute saison touristique ou lors d’événements importants dans la région. Cela vous garantit non seulement la disponibilité du modèle souhaité, mais aussi un tarif plus avantageux.

Location de voiture chez Carrefour Location à Aix-en-Provence près de la gare TGV

Si vous recherchez un service fiable, pratique et au meilleur rapport qualité-prix, Carrefour Location est une excellente option. Plusieurs agences se situent à seulement quelques minutes de la gare TGV et proposent une gamme complète de véhicules adaptés à tous les besoins.

Pourquoi prendre votre voiture chez Carrefour Location Aix-en-Provence

Réservation simple et rapide en ligne, jusqu’à 6 mois à l’avance ou même la veille pour le lendemain.

Assistance 24h/24 et 7j/7 incluse dans la location.

Rachat partiel de franchise pour plus de sérénité sur la route.

Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, minibus, utilitaires et modèles électriques.





Une gamme variée pour tous les trajets

Que vous arriviez pour un week-end touristique, un séjour professionnel ou un déménagement, Carrefour Location met à disposition :

Voitures économiques (Fiat 500, Renault Clio, Peugeot 208…)

SUV et familiales (Renault Captur, Nissan Qashqai…)

Véhicules électriques (Tesla Model 3 ou Y et autres modèles zéro émission)

Utilitaires pour transporter du matériel ou des meubles





Avec Carrefour Location, vous profitez d’un service reconnu : l’enseigne a été élue meilleure agence de location de voitures et utilitaires en 2023, 2024 et 2025 : preuve de la satisfaction des clients.

Conseils pratiques pour une location de voiture réussie

Anticipez votre réservation pour bénéficier d’un large choix et de meilleurs prix. Prévoyez les documents nécessaires : permis de conduire, carte d’identité, justificatif de domicile et carte bancaire. Vérifiez les conditions de location (âge minimum, dépôt de garantie, assurances). Inspectez le véhicule avant de prendre la route, Planifiez vos itinéraires : depuis la gare TGV d’Aix-en-Provence, Marseille est à environ 15 minutes, et les plages de la Côte Bleue à moins de 45 minutes.

Votre séjour à Aix-en-Provence avec Carrefour Voyages

