Location voiture Paris gare de Lyon avec Carrefour Location

La gare de Lyon, située dans le 12ème arrondissement de Paris, est l’une des gares les plus importantes de France et d’Europe. Chaque jour, des milliers de voyageurs arrivent et repartent vers le sud-est de la France, les Alpes, la Côte d’Azur, mais aussi la Suisse et l’Italie.

À la sortie du train, nombreux sont ceux qui ont besoin d’une solution de mobilité rapide, flexible et adaptée. C’est exactement ce que propose Carrefour Location Paris Bercy , situé à seulement 15 minutes en transports en commun : un large choix de véhicules pour répondre à tous vos besoins, que vous soyez un particulier, un professionnel ou un voyageur de passage.

Dans cet article, découvrez :

Pourquoi louer une voiture près de la gare de Lyon est un choix stratégique,

Les catégories de véhicules disponibles avec Carrefour Location,

Comment associer transport et séjour à Paris grâce à Carrefour Voyages,

Les meilleures destinations accessibles en voiture depuis la gare de Lyon.



La gare de Lyon : un carrefour incontournable de la capitale

Une gare stratégique au cœur de Paris

La gare de Lyon dessert directement :

Le sud-est de la France : Lyon, Marseille, Nice, Avignon, Grenoble, Chambéry…

: Lyon, Marseille, Nice, Avignon, Grenoble, Chambéry… Les Alpes : idéale pour rejoindre les stations de ski en hiver

: idéale pour rejoindre les stations de ski en hiver Les destinations internationales : trains vers Genève, Lausanne, Milan ou Turin.





En quelques heures de TGV seulement, des millions de voyageurs arrivent chaque année à Paris Gare de Lyon, souvent avec le besoin de continuer leur trajet en toute autonomie.

Pourquoi opter pour la location de voiture près de la gare de Lyon ?

Flexibilité : aller où vous voulez, quand vous voulez, sans dépendre des horaires.

: aller où vous voulez, quand vous voulez, sans dépendre des horaires. Praticité : transporter vos bagages ou matériel en toute simplicité.

: transporter vos bagages ou matériel en toute simplicité. Découverte : explorer Paris et ses environs sans contrainte.





Carrefour Location : un service pensé pour vous, près de la gare de Lyon

Des véhicules pour chaque besoin

Avec Carrefour Location, vous avez accès à une flotte diversifiée :

Citadines : idéales pour circuler dans Paris et trouver une place de stationnement facilement.



: idéales pour circuler dans Paris et trouver une place de stationnement facilement. Berlines : confortables et spacieuses, parfaites pour les longs trajets.



: confortables et spacieuses, parfaites pour les longs trajets. SUV : pour les familles, les escapades nature ou les trajets plus exigeants.



: pour les familles, les escapades nature ou les trajets plus exigeants. Utilitaires : pour un déménagement, un transport ponctuel ou un volume de chargement plus important.





Une réservation simple et rapide

L’avantage de Carrefour Location, c’est la simplicité :

Réservez en ligne en quelques clics,

Choisissez la catégorie de véhicule adaptée,

Récupérez votre voiture à proximité immédiate de la gare de Lyon.





Voyager malin : associez location de voiture et séjour avec Carrefour

Carrefour permet de combiner en toute simplicité votre hébergement et votre mobilité.

Réservez votre hôtel ou séjour à Paris via Carrefour Voyages.

Assurez vos déplacements avec Carrefour Location près de la gare de Lyon.





Cette complémentarité vous offre un gain de temps et une organisation optimisée pour vos séjours professionnels ou vos vacances à Paris.

Que faire à Paris et autour de la gare de Lyon avec une voiture Carrefour Location ?

Explorer Paris intra-muros

Avec une citadine, vous pouvez facilement rejoindre :

Le quartier de Bercy , animé et moderne,

, animé et moderne, La Bastille , à quelques minutes de la gare,

, à quelques minutes de la gare, Les grands monuments parisiens (Notre-Dame, le Louvre, la Tour Eiffel).





Excursions à proximité de Paris

En louant une berline ou un SUV, partez à la découverte de :

Versailles et son château, à seulement 30 minutes,

et son château, à seulement 30 minutes, Fontainebleau et sa forêt majestueuse,

et sa forêt majestueuse, Provins , cité médiévale classée au patrimoine mondial.

, cité médiévale classée au patrimoine mondial. Disneyland Paris et du Parc Astérix ,





Week-ends et escapades plus lointaines

Depuis la gare de Lyon, avec votre voiture Carrefour Location, vous pouvez rejoindre rapidement :

La Bourgogne et ses vignobles,

et ses vignobles, Les Alpes pour un séjour ski ou randonnée,

pour un séjour ski ou randonnée, La Provence et la Côte d’Azur en quelques heures.





Guide pratique pour louer une voiture à la gare de Lyon

Documents requis

Permis de conduire valide,

Pièce d’identité en cours de validité,

Justificatif de domicile de moins de 3 mois,

Carte bancaire au nom du conducteur.





Conseils utiles

Réservez en ligne pour garantir la disponibilité de votre véhicule,

Choisissez une citadine si vous restez à Paris, un SUV si vous partez explorer la campagne,

Vérifiez les conditions de kilométrage et d’assurance.





Les atouts de Carrefour pour votre location de voiture à la gare de Lyon

Proximité avec la gare : récupérez rapidement votre véhicule. Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, utilitaires. Simplicité et rapidité : réservation en ligne, récupération en agence. Tarifs transparents : pas de mauvaise surprise. Synergie avec Carrefour Voyages : mobilité + hébergement pour un séjour complet.





Location voiture gare de Lyon à Paris : ce qu’il faut retenir

La location de voiture à la gare Gare de Lyon avec Carrefour Location est la solution idéale pour voyager en toute liberté.

Avec Carrefour Location Paris Bercy, vous bénéficiez d’un service fiable, rapide et adapté à vos besoins, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Et pour optimiser encore plus votre séjour, associez votre mobilité avec un hébergement réservé via Voyages Carrefour Paris.

Que ce soit pour découvrir Paris, partir en excursion autour de la capitale ou voyager vers le sud de la France, Carrefour Location est votre allié pour des déplacements réussis.