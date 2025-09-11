Location voiture gare Lyon Part-Dieu TGV

La gare TGV Lyon Part-Dieu est l’une des plus importantes de France, véritable carrefour ferroviaire reliant Paris, Marseille, la Suisse, l’Italie et bien d’autres destinations. Pour de nombreux voyageurs, elle constitue le point d’entrée stratégique dans la métropole lyonnaise. Que vous soyez touriste, professionnel en déplacement ou étudiant, organiser sa mobilité une fois arrivé est essentiel.

La location de voiture à Lyon Part-Dieu est l’une des solutions les plus pratiques pour gagner en autonomie, éviter les contraintes des transports en commun et rejoindre facilement vos destinations, qu’il s’agisse du centre-ville de Lyon, de la périphérie ou encore des régions voisines comme la Savoie, la Drôme ou la Bourgogne.

Avec Carrefour Location , vous profitez d’un service simple, accessible et disponible partout en France, y compris à proximité immédiate de la gare TGV Lyon Part-Dieu.

Pourquoi choisir la location de voiture à la gare TGV Lyon Part-Dieu ?

1. Une position stratégique au cœur de Lyon

La gare Lyon Part-Dieu est située dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, au centre de la métropole. Elle est directement reliée au tramway, au métro (ligne B) et aux bus, mais ces alternatives ne couvrent pas toujours tous les besoins de mobilité. Louer une voiture à proximité vous permet de :

Gagner du temps en évitant les correspondances.

Rejoindre directement votre lieu de rendez-vous ou votre logement.

Planifier un trajet flexible sans dépendre des horaires.





2. Une solution pour tous les profils de voyageurs

Voyageurs d’affaires : enchaînez vos rendez-vous en toute liberté sans subir les contraintes de déplacement en ville.

Familles : profitez d'un véhicule spacieux pour transporter vos bagages et voyager confortablement avec enfants.

Touristes : explorez Lyon et ses alentours (Beaujolais, Monts du Lyonnais, Alpes) sans contrainte.

: explorez Lyon et ses alentours (Beaujolais, Monts du Lyonnais, Alpes) sans contrainte. Étudiants ou jeunes actifs : optez pour une citadine économique pour circuler facilement en ville.





3. Un choix varié de véhicules selon vos besoins

Carrefour Location met à disposition une gamme complète de voitures :

Citadines : idéales pour circuler dans Lyon.

Berlines : confort et espace pour les longs trajets.

SUV : parfait pour voyager en famille ou partir en montagne.

: parfait pour voyager en famille ou partir en montagne. Utilitaires : pratiques pour un déménagement ou transporter du matériel.





Comment louer une voiture proche de la gare Lyon Part-Dieu avec Carrefour Location ?

La réservation est simple et rapide :

Choisissez sur le site notre agence Carrefour Location située à seulement 2km de la gare Lyon Part-Dieu. Choisissez votre type de véhicule (citadine, berline, SUV ou utilitaire). Sélectionnez vos dates et horaires de location. Récupérez votre voiture et profitez de votre séjour à Lyon.

Grâce aux nombreuses agences disponibles dans Lyon et ses alentours, vous êtes assuré de trouver une solution adaptée à vos besoins de déplacement.

Explorer Lyon et sa région depuis la gare TGV Lyon Part-Dieu

Découvrir Lyon en toute liberté

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Lyon regorge de trésors à découvrir :

Le quartier historique du Vieux-Lyon.

La colline de Fourvière et sa basilique.

Les Halles Paul Bocuse, pour les amateurs de gastronomie.

Le parc de la Tête d’Or, idéal pour une balade familiale.





Avec une voiture de location, vous pouvez naviguer facilement entre les différents quartiers, stationner où vous le souhaitez et organiser vos visites sans contrainte.

Excursions autour de Lyon

Louer une voiture à la gare Lyon Part-Dieu vous permet aussi d’élargir vos horizons :

Le Beaujolais : vignobles et villages pittoresques à moins d’une heure.

La Dombes : une région aux mille étangs, idéale pour la nature et l'ornithologie.

Les Alpes : partez skier ou randonner en moins de deux heures de route.

: partez skier ou randonner en moins de deux heures de route. La Vallée du Rhône : découvrez les vignobles de Côte-Rôtie ou de Condrieu.

Voyager malin : combinez train + location de voiture + séjour

Carrefour propose une expérience complète en associant transport, hébergement et mobilité. Vous pouvez ainsi :

Louer un véhicule avec Carrefour Location.

Réserver votre hébergement et votre TGV avec Carrefour Voyages .





Cette approche train + location + séjour permet d’optimiser vos déplacements, de réduire votre stress et de profiter pleinement de votre temps libre.

Conseils pratiques pour louer une voiture à Lyon Part-Dieu

Réservez en avance : la gare Lyon Part-Dieu accueille chaque jour des milliers de voyageurs, mieux vaut anticiper. Choisissez le bon véhicule : citadine pour la ville, SUV pour les escapades, utilitaire pour transporter. Prévoyez vos trajets : certains quartiers lyonnais sont en zone à circulation restreinte (ZFE). Louer une voiture récente vous permet d’éviter toute contrainte. Anticipez le stationnement : Lyon dispose de nombreux parkings souterrains autour de la Part-Dieu, mais il est recommandé de vérifier à l’avance.





Pourquoi opter pour Carrefour Location à Lyon Part-Dieu ?

Meilleur loueur de véhicules en 2023, 2024 et 2025.

Un réseau national : retrouvez Carrefour Location partout en France.

Des prix compétitifs adaptés à tous les budgets.

adaptés à tous les budgets. Inclus : assurance tous risques, assistance 24/24 et ajout d’un 2nd conducteur.

Une offre variée : citadines, berlines, SUV, utilitaires…

: citadines, berlines, SUV, utilitaires… La simplicité de réservation en ligne.





La location de voiture à la gare TGV Lyon Part-Dieu est la solution idéale pour combiner rapidité, autonomie et confort. Grâce à Carrefour Location, vous profitez d’un large choix de véhicules et d’un service accessible partout en France.

Que vous soyez en déplacement professionnel, en vacances ou en visite familiale, louer une voiture à proximité de la gare Lyon Part-Dieu vous permet de voyager à votre rythme et de découvrir aussi bien la métropole lyonnaise que les richesses de sa région.

Et pour aller encore plus loin dans la préparation de votre séjour, pensez à réserver vos hébergements avec Carrefour Voyages : une offre complète pour un voyage sans contrainte.