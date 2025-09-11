Location voiture Nice Gare

Nice, capitale de la Côte d’Azur, attire chaque année des millions de visiteurs venus profiter de son climat méditerranéen, de sa célèbre Promenade des Anglais et de sa proximité avec Monaco, Cannes et l’Italie. Si la ville est bien desservie par le train grâce à la gare TGV Nice Ville, louer une voiture reste la solution la plus pratique pour se déplacer librement dans la région.

Avec Carrefour Location, il est possible de réserver facilement un véhicule adapté à vos besoins, que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou pour des raisons professionnelles. Découvrez nos agences Carrefour Location pour louer une voiture à Nice.

La gare TGV Nice Ville : porte d’entrée vers la Côte d’Azur

Située en plein cœur de la ville, la gare TGV Nice Ville accueille chaque jour des milliers de voyageurs. Reliée à Paris en moins de 6 heures, elle permet également de rejoindre Marseille, Lyon, Milan ou encore Gênes.

Pourquoi choisir la location de voiture dès la gare TGV de Nice ?

Autonomie totale : aucun besoin de dépendre des bus ou trams.

: aucun besoin de dépendre des bus ou trams. Gain de temps : récupérez votre véhicule dès votre arrivée.

: récupérez votre véhicule dès votre arrivée. Flexibilité : accédez facilement aux plages, villages perchés et sites touristiques.

: accédez facilement aux plages, villages perchés et sites touristiques. Confort : possibilité de choisir un modèle adapté à votre séjour.





La gare constitue donc un point stratégique pour débuter votre découverte de la Côte d’Azur.

L’offre Carrefour Location près de la Gare de Nice

Carrefour Location propose un large éventail de véhicules, permettant à chacun de trouver la solution qui correspond à ses besoins.

Citadine : la praticité pour circuler en ville

Une citadine est idéale pour stationner facilement dans Nice, se faufiler dans les rues étroites et se déplacer sans contrainte.

Berline : confort et élégance pour vos trajets

Pour un voyage en famille ou entre collègues, la berline offre plus d’espace et de confort pour parcourir la Côte d’Azur en toute sérénité.

SUV : polyvalence et liberté

Avec un SUV , partez explorer les routes de montagne, les villages perchés ou encore les sentiers côtiers. C’est la solution parfaite pour des trajets variés.

Utilitaires : pour vos besoins spécifiques

Besoin de transporter du matériel ou du mobilier ? Les utilitaires Carrefour Location sont disponibles pour des locations ponctuelles ou sur plusieurs jours.

Que visiter à Nice et aux alentours avec une voiture de location ?

Louer une voiture près de la gare TGV de Nice Ville vous ouvre les portes de la Côte d’Azur et de ses trésors.

1. Explorer le centre de Nice

La Promenade des Anglais : idéale pour une balade en bord de mer.

: idéale pour une balade en bord de mer. Le Vieux-Nice : ses ruelles colorées et son marché du Cours Saleya.

: ses ruelles colorées et son marché du Cours Saleya. La Colline du Château : panorama exceptionnel sur la baie des Anges.





Avec une citadine, vous circulez aisément et trouvez des parkings adaptés.

2. Découvrir les plages et criques de la Côte d’Azur

À quelques minutes en voiture, accédez aux plages les plus réputées :

Villefranche-sur-Mer ,

, Beaulieu-sur-Mer ,

, Cap d’Ail ,

, Antibes.





3. Visiter les villages perchés de l’arrière-pays

La location d’un SUV vous permettra de rejoindre sans difficulté :

Èze , village médiéval avec vue imprenable,

, village médiéval avec vue imprenable, Saint-Paul-de-Vence , haut lieu artistique,

, haut lieu artistique, Gourdon, perché à 760 m d’altitude.





4. Excursions vers Monaco et l’Italie

En moins de 30 minutes en voiture, rejoignez Monaco, ses jardins, son port et son casino.

À seulement 1h, l’Italie vous tend les bras avec Vintimille et son célèbre marché.

Carrefour Voyages + Carrefour Location : la combinaison gagnante

Pour un séjour clé en main, Carrefour vous propose une synergie entre ses deux services :

Carrefour Location pour vos déplacements,

pour vos déplacements, Carrefour Voyages pour réserver votre hébergement à Nice.





Vous pouvez ainsi planifier facilement votre séjour, de l’arrivée en train à vos déplacements sur place.

Conseils pratiques pour louer une voiture à la Gare TGV de Nice

Réserver en avance

En période estivale, la demande est très forte sur la Côte d’Azur. Une réservation anticipée vous garantit disponibilité et tarifs avantageux.

Choisir le bon modèle

Citadine : idéale pour la ville,

: idéale pour la ville, Berline : parfaite pour le confort,

: parfaite pour le confort, SUV : adapté aux trajets variés,

: adapté aux trajets variés, Utilitaire : pratique pour transporter.





Préparer ses documents

Pour récupérer votre véhicule Carrefour Location, munissez-vous de :

votre permis de conduire ,

, une pièce d’identité ,

, Un j ustificatif de domicile de moins de 3 mois,

de moins de 3 mois, une carte bancaire pour le dépôt de garantie.





Location voiture gare TGV Nice : ce qu’il faut retenir

La location de voiture à la gare de Nice Ville, accessible dès la gare TGV, est la meilleure solution pour découvrir la Côte d’Azur à votre rythme. Que vous choisissiez une citadine, une berline, un SUV ou un utilitaire, Carrefour Location vous propose une offre complète et flexible.

En combinant Carrefour Voyages et Carrefour Location, vous organisez un séjour complet et sans contrainte, depuis la réservation de votre logement jusqu’à vos déplacements sur place.