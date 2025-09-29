Location voiture gare Quimper​ TGV

Capitale culturelle de la Cornouaille, Quimper séduit par son charme breton authentique, ses ruelles médiévales et sa proximité avec les plus beaux paysages du Finistère. Accessible en moins de 4h30 depuis Paris grâce au TGV, la ville est une destination idéale pour un séjour en Bretagne.

Mais une fois arrivé en train, comment profiter pleinement de votre escapade et explorer la région sans contrainte ? La solution est simple : opter pour une location de voiture proche de la gare de Quimper . Avec Carrefour Location, vous bénéficiez d’un service pratique, économique et accessible pour voyager en toute autonomie.

La gare TGV de Quimper : porte d’entrée vers le Finistère

La gare de Quimper est stratégiquement située en centre-ville, facilitant l’accès à la fois aux quartiers historiques, aux zones résidentielles et aux grands axes routiers menant vers la côte atlantique. Reliée à Paris-Montparnasse en TGV, elle dessert aussi d’autres villes bretonnes comme Brest, Lorient ou Rennes.

Arriver en train à Quimper, c’est gagner du temps et du confort. Mais pour découvrir le Finistère sud et ses trésors naturels, disposer d’un véhicule reste indispensable.

Location voiture Quimper gare​ : pourquoi choisir Carrefour Location ?

Carrefour Location propose une offre complète et transparente, parfaitement adaptée aux besoins des voyageurs à Quimper.s

1. Une agence proche de la gare TGV

Notre agence de Quimper est située à 2,5 km de la gare, vous permettant de récupérer votre véhicule rapidement dès la descente du train.

2. Une flotte de véhicules variée

Carrefour Location met à disposition :

Citadine compacte pour circuler facilement dans Quimper,

compacte pour circuler facilement dans Quimper, Berline confortabl e idéale pour les longs trajets,

confortabl idéale pour les longs trajets, Des SUV pour les familles ou les groupes,

pour les familles ou les groupes, Des utilitaires pour transporter bagages volumineux ou matériel.





3. Des tarifs compétitifs et transparents

Avec Carrefour Location, les prix sont clairs, sans frais cachés. Vous choisissez le véhicule et la durée de location adaptés à vos besoins, pour voyager en toute sérénité.

Explorer Quimper et ses environs en toute liberté avec une voiture de location

Avec une voiture de location, Quimper devient le point de départ idéal pour explorer le Finistère et toute la Cornouaille.

Découvrir Quimper

Le centre historique avec ses maisons à pans de bois,

avec ses maisons à pans de bois, La cathédrale Saint-Corentin , chef-d’œuvre gothique,

, chef-d’œuvre gothique, Le musée départemental breton , pour plonger dans l’histoire régionale,

, pour plonger dans l’histoire régionale, Les bords de l’Odet, parfaits pour une balade.





Escapades à proximité

Bénodet (20 min) : station balnéaire réputée avec ses plages et son casino,

(20 min) : station balnéaire réputée avec ses plages et son casino, Concarneau (25 min) : célèbre ville close fortifiée,

(25 min) : célèbre ville close fortifiée, Pont-Aven (30 min) : village des peintres inspiré par Gauguin,

(30 min) : village des peintres inspiré par Gauguin, Douarnenez (25 min) : port de pêche et musée maritime.





Excursions d’une journée

La Pointe du Raz (1h) : l’un des sites naturels les plus emblématiques de France,

(1h) : l’un des sites naturels les plus emblématiques de France, Les îles Glénan : accessibles en bateau depuis Fouesnant, un véritable lagon breton,

: accessibles en bateau depuis Fouesnant, un véritable lagon breton, Crozon et la presqu’île (1h15) : falaises, plages et paysages sauvages,

(1h15) : falaises, plages et paysages sauvages, Brest (1h20) : grande métropole maritime.





Louer une voiture à Quimper vous permet de parcourir la Bretagne à votre rythme, sans dépendre des transports collectifs.

Associer transport et hébergement avec Carrefour Voyages

Carrefour ne se limite pas à la location de voiture. Avec Carrefour Voyages, vous pouvez réserver un séjour sur-mesure en Bretagne , que ce soit un week-end, des vacances en famille ou un circuit découverte.

En combinant location de voiture Carrefour à Quimper et réservation via Carrefour Voyages, vous bénéficiez d’une organisation simplifiée et fluide :

Hébergements adaptés à tous les budgets,

Offres variées pour découvrir la Bretagne,

Une formule clé en main pour voyager sans stress.





Location voiture gare de Quimper​ : les avantages de choisir une agence proche de la gare

Louer une voiture dès votre arrivée à la gare TGV de Quimper présente de nombreux atouts :

Rapidité : récupération du véhicule en quelques minutes,

: récupération du véhicule en quelques minutes, Autonomie : vos déplacements ne dépendent plus des horaires de bus ou de train,

: vos déplacements ne dépendent plus des horaires de bus ou de train, Confort : idéal pour les familles ou les voyageurs avec des bagages,

: idéal pour les familles ou les voyageurs avec des bagages, Flexibilité : possibilité de combiner ville, plages et excursions en toute liberté.





Conseils pour réussir votre location de voiture à Quimper

Pour profiter pleinement de votre séjour, voici quelques recommandations :

Réservez à l’avance pour garantir le modèle de véhicule souhaité,

pour garantir le modèle de véhicule souhaité, Choisissez la bonne catégorie : citadine pour les trajets urbains, SUV pour explorer la côte,

: citadine pour les trajets urbains, SUV pour explorer la côte, Pensez aux options pratiques : GPS, siège enfant, etc.,

: GPS, siège enfant, etc., Anticipez le stationnement : Quimper dispose de parkings en centre-ville et à proximité des sites touristiques.





Carrefour Location : un réseau présent partout en France

Au-delà de Quimper, Carrefour Location propose ses services dans de nombreuses villes françaises. Ce maillage national vous permet de trouver une agence proche de vos besoins, que ce soit pour vos voyages, vos vacances ou vos projets personnels.

Avec Carrefour, vous bénéficiez partout en France de :

La même qualité de service,

Des prix clairs et compétitifs,

Une large gamme de véhicules adaptés à chaque situation.





Quimper gare location voiture​ : votre séjour facilité avec Carrefour Location

En choisissant Carrefour Location à Quimper, vous profitez d’une solution pratique et flexible dès votre arrivée à la gare TGV. Que vous soyez en voyage d’affaires, en vacances ou en week-end, la location de voiture vous garantit autonomie et confort pour découvrir la ville et la région.

Associez votre location de voiture avec un séjour réservé via Carrefour Voyages pour vivre une expérience complète, clé en main et sans contraintes. Avec Carrefour, votre escapade en Bretagne commence en toute liberté.