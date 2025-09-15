Location voiture Gare Rennes TGV

Rennes, capitale de la Bretagne, est une ville à la fois moderne et historique. Dynamique, culturelle et bien connectée, elle attire autant les voyageurs d’affaires que les touristes. Grâce à la gare TGV de Rennes, située en plein centre, il est possible de rejoindre Paris en moins de 1h30 ou Nantes en 1h. Mais pour profiter pleinement de la ville et explorer la Bretagne, louer une voiture reste la solution la plus pratique.

Avec Carrefour Location Rennes , vous bénéficiez d’agences proches de la gare, d’un large choix de véhicules et d’un service simple et accessible récompensé par le trophée du meilleur loueur de 2023 à 2025. Mieux encore, vous pouvez associer votre location à un séjour complet avec Carrefour Voyages, pour une organisation fluide et sans stress.

1. Pourquoi louer une voiture à la gare de Rennes ?

1.1 Une ville au carrefour de la Bretagne

Rennes est la porte d’entrée idéale pour découvrir la Bretagne. En voiture, vous pouvez facilement rejoindre :

Saint-Malo et sa cité corsaire,

Le Mont-Saint-Michel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,

Dinan et ses ruelles médiévales,

La côte d’Émeraude et ses plages,

La forêt de Brocéliande, légendaire et mystique.





1.2 La gare TGV de Rennes : un hub stratégique

La gare de Rennes accueille chaque jour des TGV reliant la capitale et d’autres grandes villes françaises. En arrivant par le train, récupérer une voiture de location juste à côté est un véritable gain de temps. Vous évitez les contraintes des transports en commun et bénéficiez d’une totale autonomie.

1.3 Un choix adapté à tous les profils

Que vous soyez un professionnel en déplacement, une famille en vacances ou un étudiant de passage, Carrefour Location Rennes propose des solutions adaptées à tous.

2. Carrefour Location : une flotte de véhicules près de la gare TGV de Rennes pour tous les usages

Carrefour Location met à votre disposition différents types de véhicules, pour répondre à chaque besoin :

Citadines compactes : idéales pour circuler et stationner facilement à Rennes



Berlines confortables : parfaites pour les longs trajets ou les voyages en famille



SUV spacieux : adaptés aux séjours en Bretagne, avec leurs routes variées et parfois vallonnées



Utilitaires pratiques : pour un déménagement, transporter du matériel ou partir chargé

3. Explorer Rennes et la Bretagne en voiture

3.1 Découvrir Rennes

Commencez par explorer le centre historique de Rennes :

Ses maisons à colombages,

Le Parlement de Bretagne,

Les marchés animés, comme celui de la place des Lices.





Une citadine est idéale pour circuler en ville et se garer facilement.

3.2 Saint-Malo

À 1h de route, Saint-Malo offre ses remparts, ses plages et son ambiance maritime unique.

À environ 1h15 de Rennes, c’est l’une des merveilles les plus visitées de France. Un SUV est parfait pour y aller confortablement.

3.4 Dinan et la vallée de la Rance

À 40 minutes, découvrez une ville médiévale au charme incomparable.

3.5 La forêt de Brocéliande

Lieu de légendes arthuriennes, ce site mystique se trouve à 45 minutes de Rennes.

4. Associer votre location de voiture avec un séjour Carrefour Voyages

Pour simplifier l’organisation de votre voyage, réservez votre séjour à Rennes avec Carrefour Voyages et votre location de voiture avec Carrefour Location. L’intérêt ? Vous organisez votre séjour 100% avec Carrefour, dont les services ont été élus “meilleur loueur de véhicules” et “meilleure agence de voyages” en 2025.

5. Les avantages de Carrefour Location à la gare TGV de Rennes

5.1 Une agence proche de la gare TGV

Vous pouvez récupérer facilement votre véhicule en arrivant à la gare TGV de Rennes, sans perdre de temps. Notre agence la plus proche est à seulement 3 km de la gare.

5.2 Un réseau national

Carrefour Location n’est pas seulement présent à Rennes : ses agences couvrent l’ensemble du territoire français , garantissant un service homogène et pratique.

5.3 Des prix compétitifs et transparents

Pas de mauvaise surprise : les tarifs sont clairs et adaptés à chaque catégorie de véhicule.

5.4 Des véhicules récents et bien entretenus

La sécurité et le confort sont garantis grâce à une flotte régulièrement renouvelée et contrôlée.

6. Comment louer une voiture à la gare de Rennes avec Carrefour Location ?

Réservez en ligne sur location.carrefour.fr. Choisissez votre modèle : citadine, berline, SUV ou utilitaire. Sélectionnez l’agence Carrefour Location Rennes. Retirez le véhicule en présentant vos documents (permis de conduire, pièce d’identité, carte bancaire). Profitez de votre séjour en toute liberté.

7. Conseils pratiques pour une location réussie à Rennes gare TGV

Réservez tôt, surtout en période estivale et lors des grands événements à Rennes.

Adaptez le véhicule à vos besoins : citadine pour la ville, SUV pour les escapades, utilitaire pour un déménagement.

Pensez au stationnement : Rennes dispose de parkings en centre-ville et de parkings relais.

Associez votre location à un séjour complet avec Voyages Carrefour pour simplifier votre organisation.

8. Rennes et la Bretagne : une destination toute l’année

Au printemps : les parcs et jardins rennais fleurissent, parfaits pour une balade.

En été : cap sur la côte bretonne avec Saint-Malo, Dinard ou Cancale.

En automne : découvrez les forêts bretonnes et les villages médiévaux.

En hiver : profitez des marchés de Noël et de l'ambiance conviviale de la ville.





Carrefour Location, votre partenaire pour louer une voiture à la gare de Rennes

Que vous arriviez par le train ou que vous soyez déjà sur place, Carrefour Location vous propose une solution simple et économique pour louer une voiture à Rennes, proche de la gare TGV. Avec une flotte variée, une agence accessible et des prix transparents, Carrefour Location facilite tous vos déplacements.

Et pour un séjour clé en main, associez votre location de voiture à une réservation complète via Carrefour Voyages. Avec Carrefour, voyagez en toute liberté à Rennes et partout en Bretagne.