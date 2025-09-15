Location voiture gare Saint-Nazaire TGV

Située en Loire-Atlantique, la Gare TGV de Saint-Nazaire est un point d’entrée stratégique vers la côte Atlantique, la presqu’île guérandaise et les plages de l’océan. Pour prolonger votre trajet ferroviaire et circuler en toute liberté, la location de voiture à Saint-Nazaire est une solution incontournable.

Avec Carrefour Location, vous bénéficiez d’un service fiable, simple et accessible, grâce à une agence proche de la gare et une offre variée de véhicules adaptés à tous vos besoins. Que vous arriviez pour un déplacement professionnel, un week-end à la mer ou un séjour prolongé, louer une voiture à Saint-Nazaire vous permet de profiter pleinement de votre séjour en toute indépendance.

La Gare TGV de Saint-Nazaire : une porte vers l’Atlantique

1. Une gare reliée aux grandes villes

La Gare TGV de Saint-Nazaire dessert directement :

Paris Montparnasse , en environ 3h30.

, en environ 3h30. Nantes , en moins d’une heure.

, en moins d’une heure. Les grandes lignes vers Angers, Le Mans et Rennes.





Pour les voyageurs arrivant de la capitale ou d’autres régions françaises, cette gare est une étape pratique pour rejoindre la côte Atlantique sans contrainte.

2. Un accès idéal à la côte et aux stations balnéaires

Depuis la gare, il est possible de rejoindre rapidement :

La Baule , station balnéaire réputée.

, station balnéaire réputée. Guérande , célèbre pour ses marais salants et sa cité médiévale.

, célèbre pour ses marais salants et sa cité médiévale. Les plages de Pornichet et de la côte sauvage.





Louer une voiture dès votre arrivée à Saint-Nazaire vous offre une totale autonomie pour visiter la région et découvrir ses richesses naturelles et culturelles.

Votre agence Carrefour Location proche de la gare de Saint-Nazaire

Carrefour Location est présent partout en France, y compris à Saint-Nazaire. Notre agence se situe à moins de 2 km de la gare TGV.

En choisissant Carrefour Location, vous profitez de :

Tarifs compétitifs et transparents .

. Réservation simple et rapide en ligne .

. Large choix de véhicules adaptés aux besoins des particuliers comme des professionnels.

adaptés aux besoins des particuliers comme des professionnels. Fiabilité d’un réseau national, avec de nombreuses agences disponibles.





Quel véhicule louer à la gare de Saint-Nazaire avec Carrefour Location ?

Carrefour Location propose plusieurs gammes pour répondre à chaque besoin :

Citadines : pratiques et économiques, idéales pour circuler en centre-ville. 👉 Voir les citadines

: pratiques et économiques, idéales pour circuler en centre-ville. 👉 Berlines : confortables et spacieuses, parfaites pour les trajets longue distance ou en famille. 👉 Voir les berlines

: confortables et spacieuses, parfaites pour les trajets longue distance ou en famille. 👉 SUV : robustes et polyvalents, parfaits pour explorer la côte Atlantique et les environs. 👉 Voir les SUV

: robustes et polyvalents, parfaits pour explorer la côte Atlantique et les environs. 👉 Utilitaires : pratiques pour transporter du matériel, déménager ou ramener des achats volumineux. 👉 Voir les utilitaires





Que visiter autour de Saint-Nazaire avec une voiture de location ?

Louer une voiture à la Gare TGV de Saint-Nazaire vous ouvre de nombreuses possibilités :

1. Explorer la côte Atlantique

La Baule et sa célèbre baie, idéale pour une journée plage.

et sa célèbre baie, idéale pour une journée plage. Pornichet , station balnéaire dynamique.

, station balnéaire dynamique. Les côtes sauvages du Croisic, avec leurs paysages naturels préservés.





2. Découvrir le patrimoine culturel

Guérande , son centre médiéval et ses marais salants.

, son centre médiéval et ses marais salants. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, connus dans le monde entier.

de Saint-Nazaire, connus dans le monde entier. Les musées et sites historiques de la région.





3. Escapades vers les grandes villes

Nantes , ville culturelle et moderne, accessible en moins d’une heure.

, ville culturelle et moderne, accessible en moins d’une heure. Rennes ou Angers, pour des excursions plus longues depuis la gare.





Combinez votre location de voiture avec un séjour Carrefour Voyages

En plus de louer une voiture avec Carrefour Location, vous pouvez réserver votre séjour à Saint-Nazaire via Carrefour Voyages .

Exemples de séjours :

Week-ends en bord de mer à La Baule.

Courts séjours culturels à Nantes et Guérande.

Séjours familiaux pour découvrir la Loire-Atlantique.





Associer Carrefour Location et Voyages Carrefour vous permet d’organiser votre séjour en toute sérénité : hébergement, transport et mobilité locale au meilleur prix.

Conseils pratiques pour louer une voiture à la Gare TGV de Saint-Nazaire

Réservez à l’avance pour garantir le modèle souhaité.

pour garantir le modèle souhaité. Choisissez le véhicule adapté : citadine pour le centre-ville, SUV pour la côte, berline pour le confort.

: citadine pour le centre-ville, SUV pour la côte, berline pour le confort. Vérifiez les parkings disponibles près de la gare et des zones touristiques.

disponibles près de la gare et des zones touristiques. Pensez aux trajets longue distance : une berline ou un SUV sera plus confortable.

: une berline ou un SUV sera plus confortable. Anticipez les horaires de restitution pour optimiser votre organisation.





Carrefour : la solution de location à la Gare Saint-Nazaire TGV

Avec son emplacement stratégique et ses liaisons rapides vers Paris, Nantes et les grandes villes françaises, la Gare TGV de Saint-Nazaire est un point d’arrivée idéal pour visiter la Loire-Atlantique et la côte Atlantique.

Grâce à Carrefour Location, vous bénéficiez d’une solution simple et économique pour louer une voiture dès votre arrivée : citadine, berline, SUV ou utilitaire. En combinant cette offre avec Voyages Carrefour, vous pouvez réserver votre séjour clé en main et profiter pleinement de votre expérience.