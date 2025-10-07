Location voiture La Baule Escoublac gare TGV

La Baule fait partie des destinations balnéaires les plus prisées de la côte Atlantique. Facilement accessible grâce à sa gare TGV, la station attire chaque année des milliers de voyageurs en quête de détente et de découverte. Mais une fois arrivé sur place, comment profiter pleinement de son séjour sans dépendre des transports en commun ou des trajets limités ?

La réponse est simple : opter pour la location d’une voiture à la gare de La Baule. Carrefour Location vous propose une solution pratique, flexible et économique pour vos déplacements, que ce soit pour un week-end, des vacances ou un séjour prolongé.

Découvrez notre agence Carrefour Location La Baule

La gare TGV de La Baule : un accès direct à la côte Atlantique

La gare de La Baule-Escoublac est desservie par des TGV reliant Paris en moins de 3h30, mais aussi d’autres grandes villes françaises. Elle constitue une porte d’entrée idéale vers la Côte d’Amour et ses nombreux sites touristiques : la plage de La Baule longue de 9 km, la presqu’île de Guérande, ou encore le parc naturel régional de Brière.

Arriver en train est une option rapide et confortable. Cependant, les voyageurs se retrouvent souvent face à un dilemme : comment rejoindre leur hôtel, leur location saisonnière ou les différents points d’intérêt alentour sans véhicule ?

C’est là que la location de voiture proche de la gare TGV de La Baule devient une solution incontournable.

Pourquoi louer une voiture à La Baule avec Carrefour Location ?

Carrefour Location se distingue par sa présence partout en France , notamment à La Baule, permettant de louer un véhicule en toute simplicité. Voici les principaux atouts :

1. Une agence proche de la gare TGV

Notre agence de La Baule-Escoublac est située à quelques minutes seulement de la gare. Vous pouvez récupérer rapidement votre véhicule après votre trajet en train, et commencer immédiatement votre séjour en toute autonomie.

2. Une large gamme de véhicules adaptés à vos besoins

Que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou entre amis, Carrefour Location propose :

Des citadines pratiques pour circuler en centre-ville,

pratiques pour circuler en centre-ville, Des SUV pour les familles et des minibus pour les groupes,

pour les familles et des pour les groupes, Des berlines confortables pour les longs trajets,

confortables pour les longs trajets, Des utilitaires si vous transportez du matériel ou des bagages volumineux.





3. Une solution économique et transparente

Les tarifs de location sont clairs, compétitifs et sans mauvaise surprise. Vous maîtrisez votre budget transport et profitez de la liberté de circuler à votre rythme.

Réservez dès maintenant votre voiture dans notre agence Carrefour Location La Baule .

Explorer La Baule et ses environs en toute liberté

Une fois votre voiture de location récupérée, les possibilités sont infinies. Voici quelques idées d’escapades accessibles en quelques kilomètres :

Découvrir la plage et le front de mer

Avec ses 9 kilomètres de sable fin, la plage de La Baule est l’une des plus belles d’Europe. Une promenade le long du remblai, ponctuée de cafés et de restaurants, est un incontournable.

Visiter la presqu’île de Guérande

À seulement 15 minutes en voiture, Guérande séduit par sa cité médiévale fortifiée et ses marais salants. Une immersion dans l’histoire et le patrimoine breton.

Explorer le parc naturel régional de Brière

En 20 minutes de route, vous accédez à ce vaste espace naturel où marais, canaux et villages typiques se découvrent en barque ou à pied.

Pousser jusqu’à la côte sauvage du Croisic

À une demi-heure en voiture, la côte sauvage offre un spectacle saisissant de falaises et de vagues puissantes, idéale pour les amoureux de nature.

Séjour clé en main : associez transport et hébergement

Carrefour Location ne se limite pas à vous proposer un véhicule : avec Carrefour Voyages, vous pouvez également réserver votre séjour en toute simplicité.

En associant la location de voiture à la gare de La Baule et un hébergement via Carrefour Voyages, vous bénéficiez d’une organisation fluide et sans contraintes :

Réservez votre hôtel, votre résidence ou votre séjour balnéaire,

Profitez de réductions sur des séjours en France ou à l’étranger toute l’année,

Planifiez vos déplacements en toute sérénité.





Explorez les séjours disponibles avec Carrefour Voyages : Voir les offres

Les avantages de la location proche de la gare TGV La Baule

Louer une voiture juste après votre arrivée en train présente plusieurs bénéfices concrets :

Gain de temps : pas besoin de chercher un taxi ou un bus, votre véhicule est à portée de main.

: pas besoin de chercher un taxi ou un bus, votre véhicule est à portée de main. Autonomie totale : vous organisez vos déplacements selon vos envies, sans dépendre des horaires.

: vous organisez vos déplacements selon vos envies, sans dépendre des horaires. Confort garanti : idéal si vous voyagez en famille ou avec des bagages volumineux.

: idéal si vous voyagez en famille ou avec des bagages volumineux. Découverte étendue : explorez facilement la Côte d’Amour et les Pays de la Loire, jusqu’à Nantes ou même le Golfe du Morbihan.





Astuces pour optimiser votre séjour à La Baule

Pour profiter pleinement de votre voyage, voici quelques conseils pratiques :

Réservez votre voiture à l’avance : cela garantit la disponibilité du modèle souhaité.

: cela garantit la disponibilité du modèle souhaité. Choisissez un véhicule adapté : une petite citadine suffit pour les trajets urbains, mais un SUV est idéal pour une famille et les excursions.

: une petite citadine suffit pour les trajets urbains, mais un SUV est idéal pour une famille et les excursions. Pensez au carburant et au stationnement : La Baule dispose de parkings proches du centre et de la plage.

: La Baule dispose de parkings proches du centre et de la plage. Combinez transport et séjour : Carrefour Location et Carrefour Voyages vous permettent de planifier vos vacances de manière optimisée.





Carrefour Location : une solution disponible partout en France

L’un des grands avantages de Carrefour Location est son réseau national d’agences. Que vous partiez de La Baule ou d’une autre ville, vous pouvez louer facilement une voiture, un utilitaire ou un camion de déménagement. Cette flexibilité est idéale pour tous vos projets, qu’ils soient liés aux vacances, aux loisirs ou aux besoins du quotidien.

Location voiture gare de La Baule Escoublac​ : votre séjour commence dès la gare TGV

En choisissant Carrefour Location à La Baule, vous gagnez en liberté et en confort pour découvrir la station et ses environs. La proximité avec la gare TGV de La Baule-Escoublac vous permet de voyager sans contrainte, du train à la voiture, en toute simplicité.

Avec Carrefour Location, votre escapade à La Baule devient simple, pratique et inoubliable.