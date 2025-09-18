Location voiture le Mans gare​ TGV

Le Mans, célèbre dans le monde entier pour ses 24 Heures, est une ville dynamique qui attire aussi bien les passionnés d’automobile que les amateurs de patrimoine historique. Reliée à Paris en moins d’1 heure par le TGV, elle est une étape stratégique pour découvrir la Sarthe et les Pays de la Loire.

Mais pour profiter pleinement de son séjour, rien ne vaut la liberté d’une location de voiture près de la gare TGV du Mans. Carrefour Location vous accompagne avec une offre simple, flexible et accessible, que vous soyez en voyage professionnel, en famille ou entre amis.

La gare TGV du Mans : un carrefour stratégique en Pays de la Loire

La gare TGV du Mans est une porte d’entrée idéale pour rejoindre rapidement la Sarthe et ses alentours :

Paris-Montparnasse en moins d’1 heure,

Nantes, Rennes ou Angers en moins de 2 heures,

Des liaisons directes vers Bordeaux et Lille.





Grâce à sa situation centrale, elle est parfaite pour ceux qui souhaitent explorer la région tout en profitant de la rapidité du train.

Mais dès l’arrivée, la question se pose : comment se déplacer efficacement dans Le Mans et ses environs ? La réponse est claire : opter pour une voiture de location Carrefour proche de la gare TGV.

Pourquoi choisir Carrefour pour la location d’une voiture à la gare du Mans​ ?

Carrefour Location met à disposition des solutions de mobilité adaptées à tous les profils.

1. Une agence proche de la gare TGV

Notre agence Carrefour Location au Mans est facilement accessible depuis la gare TGV (moins de 4 km), ce qui vous permet de récupérer rapidement votre véhicule et de poursuivre votre séjour en toute simplicité.

2. Une flotte variée de véhicules

Citadines compactes : idéales pour circuler dans Le Mans et se garer facilement,

: idéales pour circuler dans Le Mans et se garer facilement, Berlines confortables : pour les longs trajets et les déplacements professionnels,

: pour les longs trajets et les déplacements professionnels, SUV et monospaces : parfaits pour les familles ou les groupes,

: parfaits pour les familles ou les groupes, Utilitaires : pour transporter du matériel ou des affaires volumineuses.





3. Des prix compétitifs et transparents

Avec Carrefour Location, vous profitez de tarifs clairs, sans frais cachés. Vous choisissez la durée de location et le type de véhicule qui répond à vos besoins.

Explorer Le Mans et la Sarthe avec une voiture de location

Louer une voiture au Mans, c’est l’assurance de découvrir la ville et sa région en toute liberté.

Découvrir Le Mans

La vieille ville et ses maisons à colombages,

et ses maisons à colombages, La cathédrale Saint-Julien , joyau gothique,

, joyau gothique, Le musée des 24 Heures , incontournable pour les passionnés d’automobile,

, incontournable pour les passionnés d’automobile, Les circuit Bugatti et 24 Heures, qui accueillent de nombreux événements sportifs.





Excursions autour du Mans

La Vallée de la Loire (1h) : ses célèbres châteaux, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO,

(1h) : ses célèbres châteaux, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, Alençon (45 min) : charmante cité historique aux portes de la Normandie,

(45 min) : charmante cité historique aux portes de la Normandie, Angers (1h20) : ville d’art et d’histoire avec son château et sa tapisserie de l’Apocalypse,

(1h20) : ville d’art et d’histoire avec son château et sa tapisserie de l’Apocalypse, Tours (1h40) : capitale de la Touraine, idéale pour un week-end culturel et gastronomique.





Avec une voiture de location Carrefour, vos déplacements deviennent simples, rapides et adaptés à vos envies.

Associer location de voiture et séjour avec Carrefour Voyages

Carrefour simplifie non seulement vos déplacements mais aussi l’organisation de votre séjour. Grâce à Carrefour Voyages, vous pouvez réserver votre hébergement en Sarthe ou dans les Pays de la Loire.

En combinant location de voiture et séjour, vous bénéficiez d’une solution clé en main :

Transport + hébergement réunis,

Des offres variées pour les familles, les couples ou les voyages professionnels,

Une organisation fluide pour voyager l’esprit tranquille.

Les avantages d’une location proche de la gare du Mans TGV

Gain de temps : récupérez votre voiture dès la sortie du train,

: récupérez votre voiture dès la sortie du train, Autonomie : organisez vos déplacements sans dépendre des transports en commun,

: organisez vos déplacements sans dépendre des transports en commun, Confort : voyagez sereinement avec vos bagages,

: voyagez sereinement avec vos bagages, Flexibilité : explorez la Sarthe et la région à votre rythme.





Conseils pour réussir sa location de voiture au Mans

Pour une expérience optimale avec Carrefour Location :

Réservez à l’avance pour garantir le modèle souhaité,

pour garantir le modèle souhaité, Adaptez le choix du véhicule à votre programme : citadine pour la ville, SUV pour les excursions,

à votre programme : citadine pour la ville, pour les excursions, Prévoyez les options utiles comme un GPS ou un siège enfant,

comme un GPS ou un siège enfant, Renseignez-vous sur le stationnement : Le Mans dispose de parkings en centre-ville et autour des principaux sites touristiques.





Carrefour Location : un réseau de 900 agences partout en France

Au-delà du Mans, Carrefour Location vous accompagne partout en France grâce à son réseau national. Vous bénéficiez de la même qualité de service et de tarifs transparents, que vous soyez à Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon ou Paris.

Ce maillage vous permet de louer facilement une voiture où que vous soyez, pour vos vacances, vos déplacements professionnels ou vos séjours en famille.

Location voiture le Mans gare​ : voyager en toute liberté avec Carrefour Location

En choisissant Carrefour Location au Mans, vous simplifiez vos déplacements dès votre arrivée à la gare TGV. Vous gagnez en autonomie et en confort pour découvrir la ville, la Sarthe et l’ensemble des Pays de la Loire.

Et pour aller plus loin, associez votre location de voiture Carrefour à une réservation de séjour via Carrefour Voyages. Vous profitez alors d’une organisation complète et sereine. Avec Carrefour, vos déplacements deviennent plus simples et vos voyages plus agréables.