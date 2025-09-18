Location voiture Montpellier gare​ Sud de France TGV

Située au cœur de l’Occitanie, Montpellier est l’une des métropoles les plus dynamiques du sud de la France. Avec sa gare TGV ultra-moderne et ses nombreuses liaisons nationales, la ville constitue une porte d’entrée idéale pour explorer le littoral méditerranéen, les Cévennes ou encore la Camargue.

Mais pour profiter pleinement de votre séjour, disposer d’un véhicule reste incontournable. En effet, si le centre-ville est accessible en tramway, les plus beaux sites de la région exigent une mobilité flexible. C’est ici que Carrefour Location Montpellier intervient pour répondre à vos besoins.

Que vous soyez en voyage d’affaires, en vacances en famille ou en déplacement ponctuel, Carrefour Location propose une gamme complète de véhicules adaptés à chaque situation. Dans cet article, nous allons explorer toutes les raisons de choisir Carrefour Location à proximité de la gare TGV de Montpellier, les types de véhicules disponibles, et comment optimiser votre séjour avec un hébergement Carrefour Voyages.

Montpellier : un hub incontournable du sud de la France

Montpellier dispose de deux gares principales reliées au réseau à grande vitesse :

Montpellier Sud de France , ouverte en 2018, située en périphérie, mais connectée aux grandes lignes TGV venant de Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse. Notre agence de location de Lattes est à moins de 2 km de cette gare.

Montpellier Saint-Roch, en plein centre-ville, pratique pour rejoindre directement les quartiers historiques. Notre agence de location de Montpellier Justice est à seulement 3 km de cette gare.

Grâce à ces infrastructures, il est possible de rejoindre Montpellier en seulement 3h20 depuis Paris, 1h40 depuis Lyon et moins de 2h depuis Marseille.

Pourquoi louer une voiture dès l’arrivée à la gare de Montpellier ?

Bien que Montpellier bénéficie d’un réseau de tramway efficace, celui-ci reste limité pour explorer les plages, les villages alentours ou les parcs naturels. Louer une voiture dès la sortie de la gare TGV est donc le meilleur moyen d’assurer une mobilité complète.

Carrefour Location Montpellier : des véhicules pour tous les besoins

1. Citadines : idéales pour Montpellier intra-muros

Les citadines sont compactes, faciles à garer et économiques. Elles conviennent parfaitement si vous séjournez dans le centre-ville et souhaitez explorer les ruelles, circuler sans contrainte et limiter vos frais de carburant.

2. Berlines : confort et polyvalence

Pour un déplacement professionnel ou un séjour de plusieurs jours, la berline est un choix judicieux. Elle allie confort, espace et performances, idéales pour des trajets vers Nîmes, Béziers ou Carcassonne.

3. SUV : liberté et sécurité

Si vous envisagez de découvrir la garrigue, la Camargue ou les routes vallonnées des Cévennes, un SUV vous offrira la puissance et l’espace nécessaires pour voyager en toute sérénité.

4. Utilitaires : le bon choix pour transporter

Que ce soit pour un déménagement, un transport ponctuel ou un événement nécessitant du matériel, Carrefour Location met à disposition des utilitaires spacieux et faciles à conduire.

Voyager malin : combiner transport et hébergement avec Carrefour

L’un des atouts majeurs de Carrefour réside dans la possibilité de combiner plusieurs services.

Avec Carrefour Voyages , vous pouvez réserver votre hébergement à Montpellier et dans ses environs.

Avec Carrefour Location , vous assurez votre mobilité dès la sortie du train.





Cette combinaison simplifie la préparation de votre séjour tout en vous offrant des tarifs compétitifs et la garantie d’une organisation optimisée.

Que faire à Montpellier et ses environs avec une voiture de location ?

1. Découvrir le centre historique

En louant une citadine, vous pourrez stationner à proximité et visiter le cœur de Montpellier :

La Place de la Comédie , véritable emblème de la ville,

, véritable emblème de la ville, Le quartier de l’Écusson , avec ses ruelles médiévales,

, avec ses ruelles médiévales, Le Musée Fabre, incontournable pour les amateurs d’art.





2. Profiter du littoral méditerranéen

En seulement 15 minutes de route, rejoignez :

Palavas-les-Flots , station balnéaire conviviale,

, station balnéaire conviviale, La Grande-Motte , avec son architecture singulière,

, avec son architecture singulière, Carnon et ses plages, parfaites pour une escapade en famille.





3. Explorer la Camargue et les Cévennes

Avec un SUV, vous pourrez partir à l’aventure dans des paysages naturels exceptionnels :

La Camargue , terre de chevaux, flamants roses et traditions taurines,

, terre de chevaux, flamants roses et traditions taurines, Les Cévennes, idéales pour la randonnée et les panoramas à couper le souffle.





4. Excursions culturelles et patrimoniales

En moins d’une heure de route depuis Montpellier, découvrez :

Nîmes et ses arènes romaines,

et ses arènes romaines, Sète , port pittoresque surnommé la “Venise du Languedoc”,

, port pittoresque surnommé la “Venise du Languedoc”, Carcassonne, cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.





Location voiture montpellier gare​ : guide pratique pour louer une voiture

Documents nécessaires

Permis de conduire valide,

Pièce d’identité,

Justificatif de domicile,

Carte bancaire au nom du conducteur.





Conseils utiles

Réservez en ligne pour sécuriser le véhicule de votre choix, surtout en période estivale,

pour sécuriser le véhicule de votre choix, surtout en période estivale, Choisissez un modèle adapté à vos trajets : citadine pour le centre, SUV pour la nature, berline pour le confort,

Vérifiez les options de kilométrage et d’assurance pour une expérience sans surprise.





Location voiture gare Montpellier​ : pourquoi choisir Carrefour Location ?

Proximité avec la gare TGV : gagnez du temps dès votre arrivée à la Gare Sud de France ou Saint-Roch. Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, utilitaires. Excellent rapport qualité-prix : récompensé par le trophée du meilleur loueur de véhicules de 2023 à 2025. Réservation simple et rapide : en ligne ou en agence. Présence partout en France : un réseau solide et pratique.





Location voiture Montpellier gare​ : ce qu’il faut retenir

Pour profiter pleinement de votre séjour en Occitanie, la location de voiture à la gare de Montpellier avec Carrefour Location est la solution idéale.

Avec Carrefour Location Montpellier, vous bénéficiez d’un service simple, fiable et adapté à vos besoins. Et pour aller encore plus loin, combinez votre hébergement via Voyages Carrefour et vivez une expérience complète, du train à la découverte des plus beaux paysages du sud de la France.