Location voiture weekend

Prêt(e) à partir en week-end? Familiale, compacte, citadine, cabriolet tout terrain, minibus, ou berline… faites votre choix parmi notre sélection de voitures de location pour partir en balade.

Location d'une voiture pas cher pour un week-end

Avec Carrefour Location, louer une voiture pour le week-end, c’est facile et c’est pas cher ! Il suffit de réserver votre voiture sur notre site puis d’aller la récupérer dans l’un de nos magasins Carrefour près de chez vous. Il n’y a plus qu’à profiter du week-end…

Besoin d’une voiture de location ce week-end ? Carrefour location vous propose une sélection de voitures en location pour le week-end au meilleur prix. Citadine, cabriolet, SUV, berline, monospace, ou bien même minibus, faites votre choix parmi une large gamme de véhicules de tourisme pour partir en week-end.

Location le week-end : une formule adaptée chez Carrefour Location

Nos agences sont très majoritairement fermées le dimanche, comme nos magasins Carrefour. Pour vous permettre de profiter de votre véhicule tout au long du week-end, nous vous proposons un retour le lundi matin sans frais supplémentaires (lundi matin non compté).

Quels sont les avantages à louer ma voiture chez Carrefour pour le week-end ?

Avec Carrefour Location, meilleur loueur des années 2023 à 2025 vous avez la certitude que votre location sera réussie !

Plus de 850 agences partout en France

Des véhicules récents et parfaitement entretenus

Un large choix de modèles pour répondre à tous les besoins : pour les week-end en amoureux ou en tribu, pour les petits budgets comme les plus gros.

Des informations claires lors de votre réservation

Une réservation en 3 minutes seulement via notre site internet

Retrouvez également des options gratuites, très souvent payantes chez de nombreux loueurs :

L'ajout d'un second conducteur

L'assurance tous risques

L'annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

La prolongation de votre location (en contactant votre agence)

Quels sont les voitures les plus adaptées pour un week-end ?

Week-end en couple

Une citadine sera idéale : vous pouvez retrouver un large choix de véhicules comme nos Fiat 500, Peugeot 208, Renault Clio ou même Mini Cooper.

Week-end en famille

Les meilleurs choix seront un SUV ou une familiale comme nos Peugeot 2008, Renault Capture ou encore Kangoo.

Week-end entre amis

Si vous partez en groupe, nous proposons un vaste choix de minibus pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes. Si vous êtes en plus petit comité : pourquoi ne pas vous faire plaisir avec un véhicule de prestige comme nos berlines BMW et Tesla ?