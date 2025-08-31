Location voiture Zoo de Beauval : comment y aller et organiser votre week-end

Pourquoi louer une voiture pour visiter le ZooParc de Beauval ?

Le ZooParc de Beauval, situé à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, est l’un des plus beaux zoos du monde. Mais son accès reste plus pratique en voiture qu’en transports publics. Louer une voiture avec Carrefour Location est la solution idéale pour profiter pleinement de votre séjour, que ce soit pour une simple journée au parc ou pour un week-end ou séjour combinant zoo + découverte des châteaux de la Loire.

En voiture, vous gardez une totale liberté : arriver tôt pour éviter l’affluence, repartir quand vous le souhaitez, transporter sans contrainte poussettes, sacs ou pique-niques. Que vous habitiez Paris ou en province, Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de véhicules adaptés à vos besoins partout en France.

Où se trouve le ZooParc de Beauval ?

Adresse : 41110 Saint-Aignan-sur-Cher, Centre-Val de Loire.

Le zoo est niché au cœur des châteaux de la Loire, à seulement :

2h15 de Paris en voiture

1h de Tours

50 minutes de Blois

Grâce à un accès direct via l’A10, l’A71 et l’A85, vous pouvez facilement rejoindre Beauval depuis la majorité des grandes villes françaises.

Comment aller au Zoo de Beauval en voiture ?

Depuis Paris

Comptez environ 2h15 de route en suivant l’A10 direction Orléans puis Tours. C’est la solution la plus rapide pour un week-end dépaysant au cœur de la nature.

Depuis le sud de la France

Grâce au réseau autoroutier, vous pouvez rejoindre facilement Beauval depuis Bordeaux ou Toulouse si vous combinez vos vacances avec une étape en Val de Loire. Louer une voiture Carrefour Location vous permet de rouler sereinement jusqu’au zoo.

Astuce Carrefour Location

Si vous arrivez en train à Tours ou à Blois, pensez à louer directement une voiture dans l’une de nos agences Carrefour Location pour faire les derniers kilomètres jusqu’à Beauval. Une solution pratique, économique et flexible.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour votre visite au Zoo de Beauval ?

Proximité : un large réseau d’agences partout en France.

: un large réseau d’agences partout en France. Flexibilité : location à la journée, au week-end, à la semaine ou au mois.

: location à la journée, au week-end, à la semaine ou au mois. Budget maîtrisé : prix compétitifs et transparents, adaptés aux familles.

: prix compétitifs et transparents, adaptés aux familles. Large choix de voitures : citadines, SUV, minibus pour groupe...

citadines, SUV, minibus pour groupe... Confort : véhicules récents, climatisés et adaptés aux longs trajets.

: véhicules récents, climatisés et adaptés aux longs trajets. Options utiles : sièges auto pour enfants (en supplément), grand coffre pour poussettes.

: sièges auto pour enfants (en supplément), grand coffre pour poussettes. Inclus dans toutes les locations : assurance tous risques, assistance 24/24, ajout 2nd conducteur, annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ,

Avec Carrefour Location, vous voyagez l’esprit tranquille et vous profitez pleinement de votre séjour.

Que voir au ZooParc de Beauval ?

Des espèces rares et spectaculaires

Les pandas géants , stars emblématiques du parc.

, stars emblématiques du parc. Les koalas , uniques en France.

, uniques en France. Les tigres blancs et lions majestueux .

. Les singes dorés , grande nouveauté 2025, visibles uniquement à Beauval hors d’Asie.

, grande nouveauté 2025, visibles uniquement à Beauval hors d’Asie. Les éléphants, girafes, okapis et zèbres, dans des enclos respectant leur bien-être.

Des installations immersives

Le Dôme Équatorial : serre tropicale géante recréant un écosystème complet.

: serre tropicale géante recréant un écosystème complet. La télécabine « Nuage de Beauval » : vue panoramique sur le parc.

: vue panoramique sur le parc. La Grande Volière Sud-Américaine : immersion parmi des centaines d’oiseaux.

Des spectacles et animations

Les Maîtres des Airs : rapaces et perroquets en vol libre.

: rapaces et perroquets en vol libre. L’Odyssée des lions de mer : humour et acrobaties.

: humour et acrobaties. Les nourrissages commentés : pour observer les animaux de près.

Quand visiter le Zoo de Beauval ?

Le parc est ouvert toute l'année.

Printemps : animaux actifs et végétation en fleurs.

: animaux actifs et végétation en fleurs. Été : journées longues, parcours ombragés et terrasses agréables.

: journées longues, parcours ombragés et terrasses agréables. Automne : ambiance colorée et affluence plus modérée.

: ambiance colorée et affluence plus modérée. Hiver : certaines espèces (comme les pandas) adorent le froid, et le Dôme Équatorial reste une valeur sûre.

Où dormir près du ZooParc de Beauval ?

Les hôtels thématiques du zoo

Beauval propose ses propres hôtels inspirés de différentes cultures : Les Pagodes, Les Jardins, Les Hauts, Les Hameaux ou Les Rivages. Tous sont à deux pas du parc, parfaits pour prolonger l’expérience.

Astuce Carrefour Voyages

Pour un week-end clé en main Zoo + hôtel, réservez directement sur Carrefour Voyages. Vous bénéficiez de séjours packagés et pratiques pour toute la famille.

Quels châteaux visiter autour du Zoo de Beauval ?

Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, regorge de trésors. Après votre visite au zoo, profitez de votre voiture de location pour explorer :

Chambord , chef-d’œuvre Renaissance.

, chef-d’œuvre Renaissance. Chenonceau , le château enjambant le Cher.

, le château enjambant le Cher. Amboise et le Clos Lucé , dernière demeure de Léonard de Vinci.

, dernière demeure de Léonard de Vinci. Cheverny, inspiration du château de Moulinsart dans Tintin.

Avec Carrefour Location, vous pouvez facilement combiner votre week-end nature et culture.

Billets et réservations : le bon plan Carrefour Spectacles

Pour gagner du temps et éviter les files d’attente, réservez vos entrées directement sur Carrefour Spectacles. Vous recevez vos e-tickets immédiatement et vous profitez de la garantie Carrefour.

Organiser un week-end complet Zoo + détente avec Carrefour

Jour 1 : départ en voiture Carrefour Location → arrivée à Beauval → visite du zoo toute la journée.

: départ en voiture Carrefour Location → arrivée à Beauval → visite du zoo toute la journée. Jour 2 : visite d’un château de la Loire → retour libre grâce à votre véhicule.

Pour plus de confort, combinez :

Location de voiture avec Carrefour Location

avec Carrefour Location Billets Zoo avec Carrefour Spectacles

avec Carrefour Spectacles Séjour hôtel + parc avec Carrefour Voyages

C’est la formule gagnante pour un week-end réussi !

Infos pratiques pour votre venue

Horaires : ouvert tous les jours de l’année, de 9h à 19h30 en été.

: ouvert tous les jours de l’année, de 9h à 19h30 en été. Parking : gratuit pour tous les visiteurs.

: gratuit pour tous les visiteurs. Accessibilité : navettes, poussettes disponibles, télécabines accessibles aux PMR.

: navettes, poussettes disponibles, télécabines accessibles aux PMR. Restauration : restaurants variés dans le parc, aire de pique-nique extérieure.

La liberté de voyager avec Carrefour Location

Visiter le ZooParc de Beauval est une expérience inoubliable. Grâce à Carrefour Location, vous profitez de la flexibilité de la voiture pour organiser un séjour sur mesure, combinant nature, animaux et patrimoine.

Réservez vos billets sur Carrefour Spectacles, optez pour un séjour complet avec Carrefour Voyages, et vivez un week-end unique au cœur du Loir-et-Cher.

Carrefour Location, votre partenaire mobilité pour un week-end réussi à Beauval !