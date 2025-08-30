Louer ou acheter sa maison ou son appartement en 2025 : avantages, inconvénients et conseils

Louer ou acheter : pourquoi cette question revient toujours en 2025 ?

En 2025, plus de la moitié des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Pourtant, de nombreux ménages hésitent encore entre louer ou acheter un appartement ou une maison. Avec des taux d’intérêt en baisse, des prix immobiliers qui se stabilisent et des loyers en hausse constante, la question achat ou location immobilier est plus complexe que jamais.

Quels sont les avantages à acheter son logement ?

L’achat immobilier reste une aspiration forte pour de nombreux ménages. Il répond à la volonté de stabilité, sécurité et constitution de patrimoine.

Avantages de l’achat

Un patrimoine solide et transmissible : chaque mensualité de crédit alimente un capital personnel.

: chaque mensualité de crédit alimente un capital personnel. Fin de la charge de loyer à long terme : une fois le crédit remboursé, vous n’avez plus de dépense récurrente liée au logement.

: une fois le crédit remboursé, vous n’avez plus de dépense récurrente liée au logement. Possibilité de plus-value : dans certaines villes, la revente peut générer un gain financier.

: dans certaines villes, la revente peut générer un gain financier. Liberté d’aménagement : un propriétaire est libre de rénover, transformer ou décorer à son goût.

: un propriétaire est libre de rénover, transformer ou décorer à son goût. Sécurité résidentielle : aucun risque de voir son bail non renouvelé ou son loyer augmenter brutalement.

Limites à considérer

Apport et frais annexes : frais de notaire, taxe foncière, entretien, copropriété…

: frais de notaire, taxe foncière, entretien, copropriété… Engagement long terme : un crédit peut durer 20 à 25 ans.

: un crédit peut durer 20 à 25 ans. Immobilisation géographique : un propriétaire déménage moins facilement.

: un propriétaire déménage moins facilement. Rentabilité différée : il faut en moyenne 6 à 15 ans pour que l’achat devienne plus rentable que la location, selon les villes.

Pourquoi la location reste-t-elle attractive ?

Louer un logement reste une solution plébiscitée, surtout dans les grandes villes ou pour les personnes mobiles professionnellement.

Avantages de la location

Souplesse de mobilité : un préavis de 1 à 3 mois suffit pour changer de logement.

: un préavis de 1 à 3 mois suffit pour changer de logement. Pas de taxe foncière ni gros travaux : les frais lourds incombent au propriétaire.

: les frais lourds incombent au propriétaire. Accès à des zones inabordables à l’achat : la location permet de vivre en centre-ville sans mobiliser un capital important.

: la location permet de vivre en centre-ville sans mobiliser un capital important. Budget maîtrisé : malgré les loyers élevés, le locataire peut conserver une épargne disponible pour d’autres investissements.

Inconvénients de la location

Aucune constitution de patrimoine : les loyers ne sont pas récupérables.

: les loyers ne sont pas récupérables. Dépendance au propriétaire : renouvellement du bail incertain, restrictions sur les aménagements.

: renouvellement du bail incertain, restrictions sur les aménagements. Inflation locative : dans les zones tendues, les loyers augmentent plus vite que les revenus.

Acheter ou louer : que dit le marché immobilier en 2025 ?

En 2025, le contexte immobilier évolue rapidement :

Taux d’intérêt : autour de 3,3 % en moyenne, avec une tendance à la baisse (contre plus de 4,5 % en 2023).

: autour de 3,3 % en moyenne, avec une tendance à la baisse (contre plus de 4,5 % en 2023). Prix immobiliers : après une baisse en 2023-2024, une stabilisation et même une légère hausse sont observées dans certaines villes.

: après une baisse en 2023-2024, une stabilisation et même une légère hausse sont observées dans certaines villes. Loyers : +4,3 % en moyenne dans les grandes villes en 2024, et la tendance se poursuit en 2025.

Concrètement, dans certaines villes comme Saint-Étienne ou Mulhouse, acheter devient plus rentable en quelques années seulement. En revanche, dans des zones tendues comme Paris, Nice ou Montpellier, il faut parfois plus de 20 ans pour rentabiliser un achat.

Achat ou location : comment calculer la rentabilité ?

Pour comparer objectivement, il faut considérer :

Mensualité de crédit vs loyer .

. Frais annexes de l’achat : notaire, assurance emprunteur, entretien, taxe foncière.

: notaire, assurance emprunteur, entretien, taxe foncière. Durée de détention du bien : un achat devient rarement rentable avant 6 à 8 ans.

: un achat devient rarement rentable avant 6 à 8 ans. Capacité à épargner : un locataire peut placer la différence entre son loyer et une mensualité hypothétique.

👉 Exemple :

Un locataire qui paie 800 €/mois dépensera 96 000 € en 10 ans, sans patrimoine.

Un propriétaire qui rembourse 1 000 €/mois investira 120 000 € mais se constituera un actif revendable.

Faut-il acheter ou louer selon votre profil ?

Vous êtes jeune actif ou mobile

La location est plus adaptée pour garder de la flexibilité.

Vous êtes en couple stable ou avec une famille

L’achat est pertinent pour sécuriser un cadre de vie et préparer l’avenir.

Vous avez un capital disponible

Acheter permet de profiter des taux bas et d’un patrimoine tangible.

Vous préférez la liberté

La location reste le meilleur choix si vous ne voulez pas vous engager sur le long terme.

Louer ou acheter : maison ou appartement, quelles différences ?

Maison à acheter : investissement lourd mais qui offre de la stabilité et une potentielle plus-value.

: investissement lourd mais qui offre de la stabilité et une potentielle plus-value. Maison à louer : plus rare et souvent chère, mais idéale pour tester une région avant d’acheter.

: plus rare et souvent chère, mais idéale pour tester une région avant d’acheter. Appartement à acheter : plus accessible, mais attention aux charges de copropriété.

: plus accessible, mais attention aux charges de copropriété. Appartement à louer : plus simple d’accès, surtout en centre-ville.

Acheter ou louer : questions fréquentes

Est-il plus rentable d’acheter ou de louer en 2025 ?

Tout dépend de la ville et de votre horizon de temps. Dans certaines villes, l’achat est rentable dès 4 ans, dans d’autres il faut patienter plus de 20 ans.

Vaut-il mieux acheter sa résidence principale ou rester locataire et investir ailleurs ?

Certains choisissent de rester locataires en ville et d’acheter un bien locatif en province. C’est une stratégie patrimoniale intéressante.

Est-ce que payer un loyer, c’est vraiment jeter de l’argent par les fenêtres ?

Pas forcément : la location offre de la liberté et évite les charges lourdes. Mais sur le long terme, acheter reste plus avantageux.

Faut-il acheter sans apport en 2025 ?

C’est difficile car les banques exigent en moyenne 10 à 20 % d’apport. Sans apport, mieux vaut patienter et épargner.

Faut-il louer ou acheter en 2025 ?

La question “louer ou acheter son logement” n’a pas de réponse universelle. Elle dépend de votre situation personnelle, de vos finances, de votre mode de vie et du marché immobilier local.

Acheter est un investissement sur le long terme, qui sécurise et valorise votre patrimoine.

est un investissement sur le long terme, qui sécurise et valorise votre patrimoine. Louer offre flexibilité et liberté, mais sans capitalisation.

La clé est de bien évaluer vos besoins actuels et futurs. Et quoi qu’il en soit, Carrefour Location vous accompagne dans vos projets de déménagement, qu’il s’agisse d’un nouvel appartement en location ou de votre toute première maison achetée.