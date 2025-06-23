Machine à laver : comment la déménager sans l'abîmer

Préparation de votre machine à laver avant le déménagement

Avant de déplacer votre machine à laver, prenez le temps de la préparer correctement. Une bonne préparation vous évitera non seulement des fuites d'eau pendant le transport, mais aussi d'éventuels dommages au mécanisme interne. Cette étape est cruciale pour préserver le bon fonctionnement de votre appareil.

Commencez par prendre les mesures de votre lave-linge et vérifiez les accès de votre nouveau logement pour anticiper d'éventuelles difficultés. Assurez-vous que les dimensions de votre appareil sont compatibles avec les portes, couloirs et escaliers que vous devrez emprunter.

Débrancher et vidanger correctement votre appareil

La première manipulation consiste à mettre votre machine hors tension en la débranchant. Ne commencez jamais la vidange avec l'appareil encore branché pour éviter tout risque électrique. Fermez ensuite l'arrivée d'eau et débranchez le tuyau d'alimentation. Prévoyez une serpillière ou un récipient pour recueillir l'eau qui pourrait s'écouler.

À retenir : Pour une vidange complète, retirez le filtre de vidange en suivant les instructions du manuel de votre lave-linge. Cette opération permet d'évacuer toute l'eau résiduelle et de réduire significativement le poids de l'appareil.

Nettoyer et sécuriser les pièces mobiles

Le déménagement est l'occasion idéale pour nettoyer votre machine. Un cycle à vide à 60° ou 90° avec du vinaigre blanc éliminera le tartre et les bactéries. N'oubliez pas de nettoyer le filtre qui accumule souvent des résidus susceptibles d'obstruer l'évacuation d'eau.

Pour éviter que le tambour ne bouge pendant le transport, vous devez le bloquer. La plupart des machines sont équipées de vis de transport (souvent 3 ou 4) situées à l'arrière de l'appareil. Si vous ne les retrouvez pas, vous pouvez caler le tambour avec des serviettes ou des couvertures pour limiter ses mouvements.

Protéger l'extérieur et les parties fragiles

Une fois l'intérieur sécurisé, protégez l'extérieur de votre machine. Fixez les tuyaux et le câble d'alimentation contre l'appareil avec du ruban adhésif pour éviter qu'ils ne s'accrochent pendant le transport. Cette précaution vous évitera de trébucher lors de la manipulation.

Protégez ensuite le hublot et les coins de la machine avec du papier bulle ou du carton. Ces zones sont particulièrement vulnérables aux chocs. Pour une protection optimale, vous pouvez envelopper l'ensemble de l'appareil dans une couverture de déménagement.

Techniques et matériel pour transporter votre lave-linge en toute sécurité

Pour déplacer une machine à laver sans risque, vous aurez besoin de matériel adapté et d'une technique appropriée. Ne tentez jamais de déplacer seul votre lave-linge, car son poids important et sa forme peu pratique peuvent causer des blessures graves, notamment au dos.

Les équipements indispensables (diable, sangles, couvertures)

Pour transporter votre lave-linge, plusieurs équipements sont indispensables :

Un diable solide ou un chariot à roulettes capable de supporter au moins 100 kg

capable de supporter au moins 100 kg Des sangles de portage pour mieux répartir le poids lors du soulèvement

Des couvertures de déménagement pour protéger l'appareil

Des gants de manutention pour une meilleure prise et éviter les blessures

Du ruban adhésif résistant pour fixer les éléments mobiles

Déplacer la machine dans les espaces difficiles (escaliers, couloirs étroits)

Les escaliers et couloirs étroits représentent un défi supplémentaire. Pour les escaliers, utilisez si possible un diable d'escalier à trois roues. À défaut, progressez lentement en faisant des pauses à chaque palier pour éviter l'épuisement.

Dans les couloirs étroits, déplacez la machine en la faisant glisser sur une couverture si elle n'a pas de roulettes. Veillez à protéger les murs et les angles avec des couvertures supplémentaires pour éviter les dégâts.

Transport et chargement : éviter les dommages pendant le trajet

Une fois votre machine sortie de votre domicile, il faut l'installer correctement dans le véhicule. Cette étape est déterminante pour éviter que l'appareil ne subisse des dommages pendant le transport, surtout si le trajet est long ou comporte des routes accidentées.

Positionnement idéal dans le véhicule

Placez votre lave-linge au fond du camion, contre la cabine du conducteur. Cette position permet de mieux répartir le poids dans le véhicule et d'éviter que l'appareil ne glisse pendant le transport. Maintenez toujours la machine en position verticale, car la transporter couchée risquerait d'endommager gravement le tambour et les amortisseurs.

Assurez-vous que la machine repose sur une surface plane et stable. Si nécessaire, utilisez des couvertures pliées pour compenser les éventuelles irrégularités du plancher du véhicule.

Sécurisation pour éviter les mouvements pendant le transport

Fixez solidement votre lave-linge avec des sangles d'arrimage pour éviter tout mouvement pendant le trajet. Attachez les sangles aux points d'ancrage du véhicule et serrez-les suffisamment sans toutefois exercer une pression excessive qui pourrait déformer l'appareil.

Placez des objets non fragiles autour de la machine pour éviter qu'elle ne bouge. Évitez cependant d'empiler des objets lourds sur le lave-linge, car cela pourrait endommager le dessus de l'appareil ou déséquilibrer le chargement.

Précautions spécifiques selon le modèle (hublot ou top)

Les précautions varient légèrement selon le type de lave-linge :

Pour un lave-linge à hublot , veillez à bien sécuriser la porte avec du ruban adhésif pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le transport. Protégez particulièrement le hublot avec du papier bulle.

, veillez à bien sécuriser la porte avec du ruban adhésif pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le transport. Protégez particulièrement le hublot avec du papier bulle. Pour un lave-linge top, assurez-vous que le couvercle est bien fermé et fixé avec du ruban adhésif. Ces modèles sont généralement plus étroits (40-45 cm) et un peu plus faciles à manœuvrer dans les espaces restreints.

Installation dans votre nouveau logement

L'arrivée dans votre nouveau logement marque la dernière étape du déménagement de votre machine à laver. Procédez avec la même prudence que lors du chargement pour éviter les accidents de dernière minute. Utilisez à nouveau le diable ou les sangles de portage pour déplacer l'appareil jusqu'à son emplacement final.

Vérifications à faire avant de rebrancher votre machine

Avant de rebrancher votre lave-linge, effectuez quelques vérifications essentielles :

Retirez impérativement les vis de transport ou tout système de blocage du tambour mis en place pour le déménagement

ou tout système de blocage du tambour mis en place pour le déménagement Vérifiez que l'appareil est parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle

Ajustez les pieds réglables si nécessaire pour stabiliser la machine

Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés ou écrasés

Mise en place et tests de fonctionnement

Pour l'installation, commencez par raccorder le tuyau d'évacuation au système d'évacuation des eaux usées de votre logement. Branchez ensuite le tuyau d'alimentation à l'arrivée d'eau en vous assurant qu'il est bien vissé pour éviter les fuites.

Avant de lancer un premier cycle, effectuez un test à vide pour vérifier que tout fonctionne correctement. Choisissez un programme court et observez si le remplissage, le brassage et la vidange s'effectuent normalement.

Que faire en cas de problème après le déménagement

Si vous constatez des dysfonctionnements après l'installation, plusieurs solutions s'offrent à vous :

En cas de bruits anormaux , vérifiez que toutes les vis de transport ont bien été retirées et que la machine est parfaitement de niveau

, vérifiez que toutes les vis de transport ont bien été retirées et que la machine est parfaitement de niveau Si la machine vibre excessivement , assurez-vous qu'elle est sur une surface plane et stable, et ajustez les pieds

, assurez-vous qu'elle est sur une surface plane et stable, et ajustez les pieds Pour des problèmes de remplissage ou de vidange , vérifiez que les tuyaux ne sont pas pliés et que les filtres ne sont pas obstrués

, vérifiez que les tuyaux ne sont pas pliés et que les filtres ne sont pas obstrués Si le problème persiste, consultez le manuel d'utilisation ou faites appel à un technicien spécialisé

Contrairement à un réfrigérateur qui nécessite un temps de repos après le transport, une machine à laver peut être utilisée immédiatement après son installation, à condition d'avoir retiré tous les dispositifs de sécurité mis en place pour le transport.