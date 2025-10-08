Marché de Noël Strasbourg 2025 : dates, horaires et guide complet pour un séjour magique

Strasbourg, surnommée la Capitale de Noël, se transforme chaque année en un véritable écrin de lumière et de féérie. Du 26 novembre au 24 décembre 2025, la ville accueille plus de 300 chalets, illuminant ses places, rues et monuments historiques. Que vous soyez un visiteur local ou venu de loin, ce guide complet vous permettra de profiter pleinement de cette ambiance unique, tout en planifiant votre week-end sans stress.

Quand commence le marché de Noël de Strasbourg en 2025 ?

En 2025, le marché de Noël ouvre ses portes :

Mercredi 26 novembre : 14 h – 21 h

: 14 h – 21 h Du 27 novembre au 23 décembre : 11 h 30 – 21 h

: 11 h 30 – 21 h Mercredi 24 décembre : 11 h 30 – 18 h

Cette période de près d’un mois offre suffisamment de temps pour découvrir tous les marchés, savourer les spécialités alsaciennes et profiter des animations.

Le marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens d’Europe, remontant au XVIe siècle avec le traditionnel Christkindelsmärik (Marché de l’Enfant-Jésus), situé historiquement place Broglie. Aujourd’hui, il s’étend à 8 marchés principaux au cœur de la Grande Île et dans les rues adjacentes.

Quels sont les marchés à découvrir à Strasbourg ?

Strasbourg propose une expérience sensorielle unique avec plusieurs marchés répartis sur la ville :

Place Broglie : Christkindelsmärik historique, vin chaud, décorations traditionnelles.

: Christkindelsmärik historique, vin chaud, décorations traditionnelles. Place de la Cathédrale : artisanat, bijoux et objets de décoration.

: artisanat, bijoux et objets de décoration. Place Kléber : grand sapin de Noël de 30 mètres, cœur féérique de la ville.

: grand sapin de Noël de 30 mètres, cœur féérique de la ville. Place du Château, Place du Marché-aux-Poissons, Place du Temple Neuf, Place Saint-Thomas, Place Benjamin-Zix, Place Grimmeissen, Terrasse du Palais Rohan, Rue Gutenberg, Rue des Hallebardes : chalets thématiques, gastronomie et artisanat local.

Chaque marché propose une sélection unique de produits artisanaux et gastronomiques, pour une immersion totale dans la tradition alsacienne de Noël.

Quels sont les horaires et jours d’ouverture ?

Pour profiter pleinement du marché, voici les horaires détaillés :

La majorité des chalets ferment leurs portes en soirée, mais les illuminations de la ville restent visibles jusqu’à tard, offrant un spectacle féérique.

Comment se rendre au marché de Noël de Strasbourg ?

En voiture

Le centre-ville est partiellement interdit aux véhicules durant le marché, mais vous pouvez utiliser les parkings-relais P+R en périphérie. Avec un ticket P+R à 4,20 €, jusqu’à 7 personnes peuvent utiliser le réseau CTS en illimité.

Pour ceux qui souhaitent plus de flexibilité, la location d’une voiture avec Carrefour Location est idéale pour se déplacer dans l’Eurométropole ou découvrir les villages voisins.

En train

La gare TGV de Strasbourg est à 10 minutes à pied du marché. C’est la solution la plus pratique si vous venez de France ou d’Europe voisine. Notre agence Carrefour Location de Strasbourg est accessible facilement depuis la gare.

En tram et transports en commun

Une fois garé ou arrivé en train, le réseau CTS (tram et bus) relie tous les marchés principaux. Le PASS 3 JOURS est recommandé pour un accès illimité durant votre séjour.

Que voir et faire pendant le marché de Noël ?

Strasbourg offre bien plus qu’un marché :

Illuminations féériques : rues et places décorées, vitrines animées, ambiance magique dès la tombée de la nuit.

: rues et places décorées, vitrines animées, ambiance magique dès la tombée de la nuit. Grand sapin de Noël place Kléber : un symbole de Noël haut de 30 mètres.

: un symbole de Noël haut de 30 mètres. Concerts et animations : lieux de culte ouverts, concerts de Noël, chants traditionnels, expositions.

: lieux de culte ouverts, concerts de Noël, chants traditionnels, expositions. Découvertes gastronomiques : vin chaud, bredele (biscuits alsaciens), pains d’épices, fromages et charcuterie.

: vin chaud, bredele (biscuits alsaciens), pains d’épices, fromages et charcuterie. Shopping artisanal : décorations, bijoux, créations uniques pour cadeaux ou souvenirs.

Pour un week-end tout compris, planifiez votre itinéraire selon vos centres d’intérêt et la proximité des marchés.

Quels villages et communes visiter autour de Strasbourg ?

Pour prolonger l’expérience, explorez l’Eurométropole et l’Alsace :

Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, Colmar, Eguisheim, Mulhouse, Obernai, Haguenau.

Ces marchés sont souvent intimes, authentiques et respectueux des traditions locales, parfaits pour une balade féérique loin de la foule.

Comment se préparer pour le marché de Noël ?

Pour un séjour confortable :

Vêtements chauds : veste, écharpe, gants, bonnet, chaussettes épaisses.

: veste, écharpe, gants, bonnet, chaussettes épaisses. Chaussures confortables : beaucoup de marche est prévue.

: beaucoup de marche est prévue. Appareil photo ou smartphone : immortaliser les lumières et animations.

: immortaliser les lumières et animations. Prévoir de la place pour les souvenirs : décorations, artisanat, gourmandises locales.

Astuces pour un séjour éco-responsable

Planifiez votre visite en semaine pour éviter la foule.

pour éviter la foule. Privilégiez train, tram ou vélo plutôt que la voiture.

plutôt que la voiture. Stationnez dans les parkings-relais P+R pour réduire l’impact sur la ville.

pour réduire l’impact sur la ville. Strasbourg met en place des actions durables : valorisation des déchets organiques et consommation énergétique maîtrisée.

Week-end Strasbourg marché de noël tout compris​ avec Carrefour

Pour un week-end magique sans contraintes de transport, pensez à louer une voiture avec Carrefour Location. Vous pourrez :

Explorer l’Alsace à votre rythme ,

, Visiter les villages autour de Strasbourg,

Transporter facilement vos souvenirs et achats du marché ,

, Profiter d’une flexibilité totale si vous séjournez quelques jours.

Vous pouvez également planifier votre séjour via Carrefour Voyages pour des offres combinant transport, hébergement et activités.

Questions fréquentes : Marché de Noël Strasbourg

Quand commence le marché de Noël de Strasbourg ?

Comment se rendre au marché de Noël de Strasbourg ?

En voiture (parkings-relais P+R), en train (gare TGV à 10 minutes à pied), ou en tram/bus avec PASS CTS.

Où se trouvent les marchés principaux ?

Place Broglie, Place Kléber, Place de la Cathédrale, Place du Château, Place du Marché-aux-Poissons, et d’autres lieux emblématiques du centre-ville.

Y a-t-il des marchés à visiter autour de Strasbourg ?

Oui, dans des villes et villages alsaciens comme Colmar, Ribeauvillé, Riquewihr, Eguisheim ou Obernai.

Peut-on louer une voiture pour visiter le marché et ses environs ?

Oui, avec Carrefour Location, vous bénéficiez de flexibilité et de confort pour découvrir l’Alsace.

Strasbourg, capitale de Noël, n’attend que vous pour un week-end féérique où traditions, lumières et gastronomie créent une expérience inoubliable. Que vous soyez amateur d’artisanat, de gourmandises ou de balades illuminées, le marché de Noël offre des souvenirs et des émotions uniques. Avec Carrefour Location, profitez pleinement de votre séjour et explorez la région en toute liberté.