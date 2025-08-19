Meilleur utilitaire de l’année 2025 : le Renault Master est disponible à la location

Lors de la 32ᵉ édition des Trophées de L’argus, le Renault Master nouvelle génération a décroché le titre très convoité d’Utilitaire de l’Année 2025. L’événement, qui s’est tenu le 21 janvier 2025 aux Docks de Paris, a réuni un jury de spécialistes chargé d’évaluer les candidats sur des critères précis : performances utiles, sécurité, confort, ergonomie, valeur à la revente et innovations.



Pourquoi le Renault Master 2025 séduit les professionnels

Le nouveau Master n’est pas qu’une simple évolution : il marque une refonte complète destinée à répondre aux attentes des artisans, livreurs, PME et entreprises de transport. Parmi ses atouts mis en avant par le jury :

Cabine entièrement repensée pour un meilleur confort de conduite

pour un meilleur confort de conduite Équipements de série enrichis avec aides à la conduite (ADAS), connectivité et rangements optimisés

avec aides à la conduite (ADAS), connectivité et rangements optimisés Polyvalence énergétique : motorisations Diesel performantes et version 100 % électrique

: motorisations Diesel performantes et version 100 % électrique Services et expertise du constructeur assurant un suivi professionnel

assurant un suivi professionnel Valeur résiduelle compétitive, un atout clé pour les flottes





Ce n’est pas la première fois que le Master est mis à l’honneur : il s’agit de sa quatrième victoire depuis 1994, faisant de lui l’utilitaire le plus titré de l’histoire des Trophées de L’argus !

Un outil de travail taillé pour les entreprises, en particulier les artisans

Que ce soit pour des livraisons urbaines, des déménagements ou le transport de matériel encombrant, le Renault Master 2025 s’adapte à une large variété de métiers.

Ses multiples configurations, volumes de chargement optimisés et options de personnalisation en font un choix stratégique pour ceux qui recherchent efficacité et fiabilité au quotidien.

