Les médias parlent de nous !

Depuis sa création, Carrefour Location n'a cessé de s'affirmer comme un acteur majeur du secteur de la location. Notre engagement envers la qualité, la diversité des véhicules proposés, ainsi que notre approche axée sur la satisfaction client nous ont permis de recevoir de nombreuses éloges !

Carrefour Location : une référence dans le domaine de la location

Ces derniers mois, plusieurs journalistes et blogueurs ont décidé de mettre en avant Carrefour Location à travers divers articles. Qu'il s'agisse de journaux locaux, de magazines spécialisés ou de blogs influents, l'écho est unanime : notre offre de location répond aux besoins des clients les plus exigeants.

Retrouvez les articles nous concernant :

Test de la location de Tesla par Numera, Capital, Radin.com et Mobiwisy

Lancement de la Dacia à 4€ par jour par BFMTV, Boursorama, Ouest France, Automoto et Autonews

Le meilleur loueur de véhicules en 2023, 2024, 2025

Ce que les médias disent de nous est une preuve de la confiance qu'ils placent en nos services. Cette reconnaissance médiatique est pour vous, nos clients, un gage de qualité et de fiabilité. Choisir Carrefour Location, c'est opter pour une solution éprouvée, approuvée et recommandée par un grand nombre d'experts. Ce n'est pas pour rien que nous avons été désigné meilleur loueur 3 années d'affilées !

Louer une voiture ou un camion chez Carrefour Location

Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de découvrir ce qui fait la particularité de Carrefour Location, nous vous invitons à le faire sans plus attendre. Parcourez notre site, découvrez les différents véhicules disponibles à la location et réservez en quelques clics seulement.