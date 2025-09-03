Vacances de la Toussaint 2025 : où partir en France et comment louer une voiture facilement

Vacances de la Toussaint 2025 en France : idées de destinations et location de voiture avec Carrefour Location

Les vacances de la Toussaint sont l’occasion parfaite pour s’évader quelques jours, profiter d’un été indien en France ou explorer une grande ville culturelle. En 2025, elles auront lieu du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre, ce qui laisse deux belles semaines pour partir en famille, en couple ou entre amis.

Mais où aller ? Comment organiser son séjour ? Et surtout, comment se déplacer une fois sur place ? Voici un guide complet qui rassemble les meilleures destinations en France pour la Toussaint, avec des idées d’activités, et des conseils pratiques pour louer une voiture avec Carrefour Location partout dans l’Hexagone.

Quelles sont les dates des vacances de la Toussaint 2025 ?

En 2025, les vacances de la Toussaint sont fixées du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre.

Zone A, B et C : mêmes dates pour tout le monde.

Jours fériés inclus : le 1er novembre (Toussaint) tombe un samedi.

Bon à savoir : c’est l’une des rares périodes de congés où les trois zones scolaires sont alignées, ce qui facilite les départs en famille.

Quelle est la meilleure destination pour les vacances de la Toussaint en France ?

La France regorge de lieux parfaits à découvrir en automne. Que vous soyez à la recherche d’un city trip, d’un séjour nature ou d’un week-end gourmand, voici les meilleures destinations pour profiter de la Toussaint.

1. L’Alsace : entre vignobles et parcs d’attractions

L’automne est une saison magique en Alsace. Entre les villages colorés de la Route des Vins, les forêts aux teintes orangées et la découverte de Strasbourg, c’est une destination idéale pour la Toussaint.

Balade sur la Route des Vins et dégustation de spécialités locales.

et dégustation de spécialités locales. Visite du Château du Haut-Koenigsbourg .

. Excursion à Europapark, décoré pour Halloween, accessible en voiture depuis Strasbourg.

2. Lyon : capitale de la gastronomie et city trip animé

En octobre, Lyon est une ville vibrante. La météo douce permet de flâner dans le Vieux Lyon, de grimper jusqu’à la basilique de Fourvière et de profiter des traboules secrètes.

Goûtez aux spécialités locales dans un bouchon lyonnais.

Vivez la Vogue des Marrons , fête foraine emblématique de la Croix-Rousse.

, fête foraine emblématique de la Croix-Rousse. Testez le Musée de l’Illusion ou partez à Walibi pour les soirées Halloween.

Une voiture de location vous permettra d’explorer aussi les Monts du Lyonnais et les vignobles du Beaujolais voisins.

3. La Haute-Corse : l’été indien en Méditerranée

Pour prolonger les beaux jours, la Corse est une option parfaite. En octobre, la mer reste douce et les plages sont désertées.

Découverte de Bastia et de sa citadelle.

et de sa citadelle. Randonnée sur le Sentier des Douaniers au Cap Corse.

au Cap Corse. Détente sur les plages de Calvi ou de l’Île-Rousse.

Une voiture est indispensable en Corse pour explorer les villages perchés et les criques isolées.

4. Le Roussillon : paysages colorés et ambiance provençale

Le Roussillon en automne, c’est un décor de carte postale avec ses ocres flamboyants, ses villages perchés et la douceur du climat.

Balade sur le Sentier des Ocres .

. Découverte de Gordes et des villages provençaux.

et des villages provençaux. Escapade au Parc du Luberon pour une randonnée automnale.

5. Le Mont-Saint-Michel : une expérience unique en automne

Moins fréquenté qu’en été, le Mont-Saint-Michel est une destination idéale pour la Toussaint.

Visite de l’abbaye et des remparts.

Randonnée dans la baie avec un guide.

Découverte des côtes voisines pour un séjour plus long.

Louer une voiture depuis Rennes ou Caen facilite la découverte de toute la région normande.

6. Marseille et les calanques : soleil garanti

Pour ceux qui veulent de la chaleur sans quitter la France, Marseille et ses environs restent une valeur sûre.

Découverte du Vieux-Port et du quartier du Panier.

et du quartier du Panier. Excursion dans les calanques de Cassis , baignade possible selon la météo.

, baignade possible selon la météo. Balade sur la Corniche Kennedy au coucher de soleil.

7. Le Sud-Ouest : entre océan et traditions basques

À la Toussaint, le Sud-Ouest garde une douceur agréable.

Surf ou détente sur la côte basque.

Balade dans les villages typiques du Pays basque.

Découverte du Bassin d’Arcachon et ascension de la Dune du Pilat.

Où partir à la Toussaint en famille en France ?

Voyager avec des enfants demande des destinations adaptées. Voici nos recommandations :

Strasbourg + Europapark : mélange parfait entre culture et divertissement.

: mélange parfait entre culture et divertissement. La Corse : nature, mer et villages authentiques.

: nature, mer et villages authentiques. Le Mont-Saint-Michel : un lieu magique qui émerveille petits et grands.

: un lieu magique qui émerveille petits et grands. Lyon : activités ludiques et fête foraine de la Croix-Rousse.

Les véhicules familiaux (monospaces, SUV, vans) sont disponibles dans nos agences partout en France pour voyager confortablement en famille.

Pourquoi louer une voiture pour les vacances de la Toussaint ?

Même si certaines destinations sont accessibles en train ou en avion, la location de voiture reste la solution la plus pratique pour découvrir la France en toute liberté.

Liberté totale pour explorer plusieurs sites dans une même région.

Confort pour les familles (bagages, poussettes, équipements de sport).

Flexibilité pour partir à l’aventure hors des sentiers battus.

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer une voiture, un utilitaire ou un minibus partout en France, directement depuis votre ville de départ ou une gare proche de votre destination.

Préparer ses vacances de la Toussaint avec Carrefour

1. Réserver son séjour en France

Carrefour vous accompagne aussi pour vos vacances avec Voyages Carrefour. Vous pouvez réserver facilement un séjour en Corse, en Provence, en Alsace ou dans n’importe quelle autre région française.

2. Ajouter des activités et sorties

Pour compléter votre séjour, découvrez Spectacles Carrefour. Concerts, parcs d’attractions, musées, comédies musicales… vous pouvez déjà réserver vos billets pour occuper vos journées ou vos soirées.

3. Louer son véhicule partout en France

Enfin, réservez votre voiture de location directement en ligne sur Carrefour Location et récupérez-la dans l’agence la plus proche de chez vous.

Alors, où aller en France pour les vacances de la Toussaint 2025 ?

Que vous soyez attiré par la culture, la nature, la gastronomie ou le soleil, la France offre des centaines de possibilités pour la Toussaint :

Alsace pour ses villages et Europapark.

pour ses villages et Europapark. Lyon pour un city trip gourmand.

pour un city trip gourmand. Corse pour l’été indien.

pour l’été indien. Roussillon pour ses paysages colorés.

pour ses paysages colorés. Mont-Saint-Michel pour une expérience unique.

pour une expérience unique. Marseille pour ses calanques ensoleillées.

pour ses calanques ensoleillées. Sud-Ouest pour l’océan et la convivialité.

En combinant Carrefour Voyages pour la réservation de votre séjour, Carrefour Location pour vos déplacements et Carrefour Spectacles pour vos loisirs, vous êtes assuré de passer des vacances de la Toussaint 2025 réussies en France !