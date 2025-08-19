Panne sur autoroute : que faire et comment réagir ?

L’autoroute est l’un des moyens les plus sûrs et rapides pour voyager, mais une panne peut survenir à tout moment, même sur les trajets les plus courts. Pour votre sécurité et celle de vos passagers, il est essentiel de connaître les bons réflexes à adopter. Voici un guide complet pour réagir efficacement en cas de problème sur autoroute, que vous soyez au volant de votre voiture personnelle ou d’un véhicule loué chez Carrefour Location.

Anticiper avant de prendre l’autoroute avec votre véhicule

La meilleure façon d’éviter une panne reste la prévention. Avant chaque trajet :

Vérifiez le niveau d’huile et le liquide de refroidissement .

. Contrôlez la pression et l’état des pneus (y compris la roue de secours).

(y compris la roue de secours). Assurez-vous que vos feux et essuie-glaces fonctionnent correctement .

. Si vous conduisez un véhicule de location Carrefour Location, ces points sont déjà vérifiés avant la remise des clés, mais un contrôle visuel reste recommandé.





Les 6 consignes de sécurité en cas de panne sur autoroute

Si la panne est inévitable, adoptez immédiatement les bons réflexes.

1. Allumez vos feux de détresse

Activez vos feux de détresse dès les premiers signes de problème pour avertir les autres conducteurs.

2. Garez-vous prudemment sur la bande d’arrêt d’urgence

Serrez à droite, en laissant un espace suffisant pour ouvrir la portière côté passager, tout en restant le plus éloigné possible de la circulation.

3. Enfilez votre gilet de sécurité avant de sortir

Le gilet doit être facilement accessible (boîte à gants, portière). Il est obligatoire et vous rend visible de jour comme de nuit. Ne mettez pas le triangle de sécurité pour signaler une panne sur autoroute : ce serait beaucoup trop dangereux !

4. Sortez côté passager

Faites sortir tous les passagers du côté droit pour éviter tout risque avec les véhicules qui circulent à grande vitesse.

5. Mettez-vous derrière la glissière de sécurité

Éloignez-vous du véhicule et placez tout le monde derrière la barrière de sécurité. Ne restez jamais sur la bande d’arrêt d’urgence : la durée de vie d’un piéton sur cette bande est estimée à 20 minutes. Marchez jusqu’à la borne d’appel d’urgence la plus proche, sans jamais traverser les voies.

6. Prévenez et attendez les secours

En utilisant la borne d’appel, vous êtes directement en relation avec les services d’autoroute qui localiseront votre position et enverront de l’aide gratuitement. Restez ensuite groupés derrière la glissière jusqu’à l’arrivée des secours.

Que faire si vous ne pouvez pas atteindre une borne d’appel d’urgence sur l’autoroute ?

Si la borne la plus proche est inaccessible :

Utilisez votre téléphone portable pour appeler le 112 (numéro d’urgence européen).

(numéro d’urgence européen). Donnez votre localisation précise (numéro de l’autoroute, borne kilométrique visible, sens de circulation).

Restez à l’abri derrière la glissière.





Conduire sereinement grâce à Carrefour Location

Carrefour Location met à disposition des véhicules entretenus et vérifiés avant chaque départ. Vous bénéficiez :

D’un large choix de voitures adaptées à vos besoins.

adaptées à vos besoins. De véhicules récents, contrôlés pour limiter les risques de panne.

D’une assurance tous risques incluse et d’options complémentaires pour voyager l’esprit tranquille.





Louer chez Carrefour Location, c’est partir sur autoroute avec un véhicule fiable et en toute confiance.

Les réflexes sécurité à retenir lorsque vous êtes sur l’autoroute

Préparer son véhicule avant le départ.

avant le départ. Signaler immédiatement un problème avec les feux de détresse.

un problème avec les feux de détresse. Protéger ses passagers en les plaçant derrière la glissière de sécurité.

en les plaçant derrière la glissière de sécurité. Prévenir les secours via une borne ou le 112.





Avec ces réflexes simples, votre sécurité et celle de vos proches est préservée, même en cas d’imprévu.