Partir en Angleterre en voiture : ferry, Eurotunnel, prix et conseils

Partir en Angleterre en voiture : le guide complet 2025

Vous envisagez de traverser la Manche en voiture pour explorer l’Angleterre, visiter Londres ou partir en road trip dans les campagnes anglaises ? Excellente idée ! Voyager avec son véhicule, ou avec une voiture de location Carrefour Location, permet de garder une liberté totale : pas de contraintes d’horaires sur place, possibilité d’emporter plus de bagages, et surtout la souplesse de circuler à votre rythme.

Mais concrètement, comment aller en Angleterre en voiture depuis la France ? Quelles sont les options possibles ? Quel est le prix de l’Eurotunnel en voiture ou celui du ferry ? Quels documents sont désormais nécessaires depuis le Brexit ? Et surtout, quels conseils suivre pour un voyage sans stress ?

Ce guide complet répond à toutes vos questions, pour vous permettre de préparer sereinement votre traversée France – Angleterre.

Peut-on aller en Angleterre en voiture depuis la France ?

La réponse est oui : il est tout à fait possible de rejoindre le Royaume-Uni en voiture, que ce soit avec votre véhicule personnel ou via une location de voiture Carrefour Location, disponible partout en France.

Il existe deux moyens principaux pour traverser la Manche avec une voiture :

Le ferry, qui embarque votre véhicule sur un navire au départ de plusieurs ports français. L’Eurotunnel (Le Shuttle), un train spécial qui transporte votre voiture sous la Manche, entre Calais et Folkestone.

Chacune de ces solutions a ses avantages. Le choix dépendra de votre budget, de votre localisation de départ et de votre envie de profiter (ou non) d’une traversée maritime.

Option 1 : Traverser la Manche en voiture avec le ferry

Comment fonctionne le ferry pour l’Angleterre en voiture ?

Le principe est simple : vous arrivez au port, vous embarquez à bord avec votre voiture, puis vous descendez côté anglais, prêt à conduire.

C’est la solution la plus populaire pour ceux qui aiment prendre leur temps, profiter d’une pause au milieu du voyage, ou qui viennent de l’ouest ou du nord de la France.

Principaux trajets en ferry France ➝ Angleterre

Calais ➝ Douvres : la traversée la plus rapide (1 h 30).

: la traversée la plus rapide (1 h 30). Dieppe ➝ Newhaven : environ 4 h.

: environ 4 h. Caen/Ouistreham ➝ Portsmouth : environ 6 h.

: environ 6 h. Le Havre ➝ Portsmouth : 5 à 6 h.

Ces lignes permettent d’arriver dans différentes zones du sud de l’Angleterre, idéales selon vos projets de séjour.

Prix ferry France – Angleterre en voiture

Les tarifs varient selon la saison, la taille du véhicule et l’anticipation de votre réservation.

Calais – Douvres : entre 50 et 100 € l’aller simple pour une voiture standard.

: entre l’aller simple pour une voiture standard. Dieppe – Newhaven : environ 60 à 120 € .

: environ . Caen – Portsmouth : souvent au-dessus de 100 €.

💡 Astuce Carrefour Location : pour réduire les coûts, réservez vos billets de ferry très tôt et ciblez des horaires creux (tôt le matin ou tard le soir).

Option 2 : L’Eurotunnel (le Shuttle) – la traversée la plus rapide

Qu’est-ce que l’Eurotunnel en voiture ?

Le Shuttle est un train-navette qui circule sous la Manche. Vous conduisez votre voiture à bord du train, qui vous transporte entre Calais (France) et Folkestone (Angleterre).

Traversée de seulement 35 minutes .

. Jusqu’à 4 départs par heure en haute saison.

en haute saison. Vous restez dans votre voiture pendant la traversée.

C’est l’option la plus rapide pour aller en Angleterre en voiture, idéale si vous partez du nord de la France, de Belgique ou des Pays-Bas.

Prix de l’Eurotunnel en voiture

En moyenne, le tarif pour une voiture standard varie entre 80 et 150 € (voiture + passagers) l’aller simple, selon la période et l’horaire. L’Eurotunnel est plus cher que le ferry, mais son gain de temps en fait une solution très appréciée.

Shuttle voiture pour l’Angleterre : comment ça se passe ?

Le processus est très simple :

Vous réservez vos billets en ligne. Vous arrivez à Calais et vous passez par des bornes d’enregistrement automatiques. Votre plaque d’immatriculation est reconnue automatiquement. Vous embarquez dans le train avec votre voiture. En 35 minutes, vous êtes déjà à Folkestone, prêt à rejoindre Londres ou toute autre destination.

Pendant la traversée, vous pouvez rester dans votre véhicule, ou sortir quelques minutes pour vous dégourdir les jambes.

Quels documents faut-il pour aller en Angleterre en voiture en 2025 ?

Depuis le Brexit, les règles d’entrée ont changé. Voici la checklist indispensable :

Passeport valide : la carte d’identité n’est plus acceptée.

: la carte d’identité n’est plus acceptée. Permis de conduire français : toujours reconnu au Royaume-Uni.

: toujours reconnu au Royaume-Uni. Carte grise (certificat d’immatriculation) du véhicule.

du véhicule. Attestation d’assurance internationale .

. Autorisation de sortie du territoire si vous voyagez avec une voiture de location (à demander chez Carrefour Location).

Nouveauté 2025 : l’ETA obligatoire

Depuis avril 2025, vous devez obtenir une autorisation de voyage électronique (ETA) pour entrer au Royaume-Uni.

Coût : 16 £ (≈ 19 €) .

. Validité : 2 ans.

Durée de séjour autorisée : jusqu’à 6 mois.

Délai de traitement : environ 3 jours.

Pensez à faire votre demande en ligne avant de partir !

Conduire en Angleterre : ce qu’il faut savoir

La conduite à gauche

C’est sans doute la plus grande différence : au Royaume-Uni, on roule à gauche. Pas d’inquiétude : après quelques kilomètres, on s’habitue rapidement.

Limitations de vitesse et panneaux

Les vitesses sont en miles (1 mile = 1,6 km).

(1 mile = 1,6 km). Ex. : 30 mph = 48 km/h.

Les panneaux diffèrent légèrement, mais restent facilement compréhensibles.

Ronds-points et circulation

On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre .

. On cède le passage à droite (contrairement à la France).

Retrouvez notre guide complet sur la conduite au Royaume-Unis.

Combien coûte un voyage France – Angleterre en voiture ?

Le prix dépend de plusieurs facteurs :

La traversée choisie (ferry ou Eurotunnel). La saison (été plus cher que l’hiver). La taille du véhicule (SUV, utilitaire…). La réservation anticipée.

Astuce Carrefour Location : en louant une voiture adaptée à vos besoins (familiale, citadine ou utilitaire), vous pouvez optimiser votre budget carburant et vos bagages.

Peut-on utiliser une voiture de location pour aller en Angleterre ?

Oui ! Avec Carrefour Location, vous pouvez louer une voiture partout en France et traverser la Manche. Nous n'appliquons aucun surcoût pour la conduite à l'étranger. C’est une solution pratique si :

Vous n’avez pas de véhicule personnel.

Vous souhaitez louer un modèle adapté (ex. : voiture spacieuse pour un road trip en famille).

Vous préférez limiter l’usure de votre propre voiture.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour partir en Angleterre en voiture ?

Pas de frais supplémentaires pour les séjours à l'étranger

Assurance tous risques incluses

Ajout d'un 2nd conducteur inclus

Assistance 24/24

Large choix de voitures : de la citadine économique au minibus pour partir en groupe.

Idées de road trips en Angleterre en voiture

Traverser la Manche en voiture, c’est seulement le début de l’aventure. Voici quelques idées d’itinéraires :

Londres en voiture : depuis Folkestone, comptez seulement 1 h 30 de route.

: depuis Folkestone, comptez seulement 1 h 30 de route. La côte sud : Brighton, Portsmouth et les falaises blanches de Seven Sisters.

: Brighton, Portsmouth et les falaises blanches de Seven Sisters. Les Cotswolds : villages typiques anglais, idéaux pour un séjour nature.

: villages typiques anglais, idéaux pour un séjour nature. Cornouailles : paysages côtiers spectaculaires pour les amateurs de road trip.

Combinez votre trajet en voiture avec un séjour organisé ou un hôtel réservé via Carrefour Voyages pour profiter de tarifs avantageux.

France – Angleterre en voiture : ferry ou Eurotunnel, que choisir ?

Avantages du ferry

Moins cher.

Possibilité de se reposer pendant la traversée.

Choix de plusieurs ports d’arrivée.

Avantages de l’Eurotunnel

Traversée la plus rapide (35 min).

Départs fréquents.

Pas de contrainte météo.

Le choix dépendra de vos priorités : rapidité ou budget.

Check-list avant de traverser la Manche en voiture

Passeport valide + ETA. Réservation ferry ou Eurotunnel. Assurance auto couvrant l’étranger. Vérification technique du véhicule (pneus, freins, éclairage). Bagages bien rangés pour un contrôle rapide aux douanes.

Avec Carrefour Location, vous partez l’esprit tranquille : tous les véhicules sont entretenus et prêts à voyager.

Partir en Angleterre en voiture, une liberté totale

Choisir de partir en Angleterre en voiture est une excellente option en 2025 : vous pouvez traverser via le ferry ou l’Eurotunnel, adapter votre trajet selon votre budget et garder une totale autonomie sur place.

Avec Carrefour Location, vous avez la garantie de trouver un véhicule adapté partout en France, que ce soit pour une escapade de quelques jours ou un grand road trip.

Et pour prolonger votre expérience, pensez à réserver votre hébergement ou votre séjour via Carrefour Voyages. Traverser la Manche en voiture n’a jamais été aussi simple. Préparez vos documents, choisissez votre mode de traversée, et en route pour le Royaume-Uni !