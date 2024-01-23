Prêter son véhicule à un tiers : ce que vous devez savoir

preter-voiture-famille-amis.jpg

Vous envisagez de prêter votre voiture à un ami ou un proche ? Prenez connaissance des implications et découvrez pourquoi la location peut être une alternative judicieuse.

Ce qu'implique le prêt de sa véhicule à un tiers

 

Les responsabilités du propriétaire et de l'emprunteur

Prêter son véhicule implique des responsabilités pour le propriétaire et l'emprunteur. En tant que propriétaire, vous demeurez responsable administrativement du véhicule. Si l'emprunteur commet une infraction, vous recevrez l'amende, bien que vous puissiez par la suite la contester. Mais cela pourra demander quelques efforts administratifs évitables !

 

L'assurance et le prêt de véhicule

Vérifiez que la personne est éligible à conduire votre véhicule dans votre contrat d'assurance et qu'elle dispose bien d'un permis de conduire valide. Parfois, exclusivement la famille proche est autorisée à conduire : conjoint et enfants. Dans un tel cas, un ami ne pourra pas conduire votre voiture. Dans un tel cas, vous pouvez demander d'ajouter cette personne temporairement à votre contrat d'assurance en établissant un avenant. Il est possible que l'assureur vous demande une contrepartie financière : dans ce cas, la location d'un véhicule pour cette personne peut être plus intéressante !

En cas d'accident responsable causé par l'emprunteur (autorisé dans le cadre de votre contrat), vous pourriez subir une majoration de votre prime d'assurance. Réfléchissez donc bien avant de prêter votre voiture à un tiers.

 

Quand la location est une meilleure option

Il y a des situations où prêter sa voiture n'est pas idéal. Dans de tels cas, suggérer une location à la personne peut être une alternative judicieuse. Carrefour Location offre une vaste gamme de véhicules, de la citadine à l'utilitaire, avec des tarifs compétitifs. Les avantages incluent une assurance tous risques, un second conducteur gratuit, et un service d'assistance 24/7. C'est une alternative rassurante qui évite les complications possibles et les frais potentiels associés au prêt de votre véhicule.

 

Avant de prêter sa voiture, réfléchissez bien aux éventuelles conséquences

Prêter votre véhicule est un geste généreux, mais il est essentiel de connaître vos responsabilités et implications avant. Regardez systématiquement votre contrat d'assurance auto avant tout prêt. Pour une solution sans tracas, envisagez l'option de location chez Carrefour. Votre tranquillité d'esprit et celle de vos proches en valent la peine ! 

