Je suis propriétaire et je veux faire une colocation : guide complet 2025

La colocation séduit de plus en plus de Français : étudiants, jeunes actifs, familles monoparentales, seniors… Ce mode de vie partagé, longtemps réservé aux grandes villes, s’étend aujourd’hui à tout le territoire. Pour les propriétaires, c’est une véritable opportunité : loyers plus stables, meilleure rentabilité et gestion simplifiée.

Mais avant de se lancer, il faut comprendre les règles, la fiscalité et les bonnes pratiques à connaître. Ce guide complet vous accompagne pas à pas pour réussir votre colocation en tant que propriétaire — et vous montre comment Carrefour Location peut faciliter votre logistique au quotidien.

Pourquoi choisir la colocation quand on est propriétaire ?

Une meilleure rentabilité locative

La colocation permet d’augmenter la rentabilité d’un logement sans nécessairement revoir le loyer global à la hausse. En louant plusieurs chambres séparément, le propriétaire peut atteindre un rendement supérieur de 10 à 25 % par rapport à une location classique.

Par exemple, un appartement T4 loué 1 200 € en location simple peut générer jusqu’à 1 600 € en colocation, tout en restant abordable pour chaque occupant.

Réduire le risque de vacance locative

Autre avantage : le risque de logement vide est nettement réduit. Si un colocataire part, les autres continuent à payer leur part de loyer, garantissant au propriétaire une continuité de revenus. Cela rend la colocation particulièrement intéressante dans les grandes villes étudiantes, mais aussi dans les zones où la demande de logements économiques est forte.

Une solution adaptée à tous types de biens

Les grandes maisons familiales peuvent facilement être transformées en colocations spacieuses.

peuvent facilement être transformées en colocations spacieuses. Les appartements en centre-ville attirent les jeunes actifs et les étudiants.

attirent les jeunes actifs et les étudiants. Même un logement en zone périurbaine peut séduire des colocataires équipés d’une voiture comme celles disponibles chez Carrefour Location .





Une flexibilité accrue

Le propriétaire reste libre de choisir le type de bail, la durée et le profil des locataires. Il peut ainsi s’adapter aux besoins du marché tout en conservant la maîtrise de son bien.

Les règles à connaître avant de louer en colocation

Le choix du bail : unique ou multiple ?

Deux options s’offrent au propriétaire :

Le bail unique : un seul contrat signé par tous les colocataires. Ils sont alors solidaires du paiement du loyer et des charges. En cas de départ de l’un d’eux, les autres doivent compenser. Les baux multiples : chaque locataire signe un contrat individuel pour sa chambre. Plus souple, ce modèle demande une organisation rigoureuse mais limite les conflits collectifs.





Le bail unique est souvent privilégié pour les logements étudiants ou jeunes actifs.

Les obligations légales du propriétaire

Le propriétaire doit fournir un logement décent et conforme aux normes de sécurité et d’hygiène.

Les principales obligations sont :

fournir un logement avec chauffage, eau, électricité et ventilation ;

réaliser un diagnostic DPE et le remettre à chaque colocataire ;

et le remettre à chaque colocataire ; établir un état des lieux d’entrée et de sortie ;

; souscrire une assurance propriétaire non occupant (PNO).





L’assurance habitation

Chaque colocataire doit être couvert, soit individuellement, soit via une assurance collective souscrite par le propriétaire. Cela permet d’éviter les oublis et les litiges en cas de sinistre.

Encadrement des loyers

Dans les zones tendues (Paris, Lille, Lyon…), les loyers en colocation restent soumis à un plafond. Il est donc important de vérifier la grille officielle de la ville avant de fixer le montant.

La fiscalité de la colocation pour le propriétaire

Imposition des loyers

Les loyers perçus en colocation sont imposables au titre des revenus fonciers. Deux régimes existent :

Micro-foncier : si les loyers annuels ne dépassent pas 15 000 €, un abattement automatique de 30 % est appliqué.

: si les loyers annuels ne dépassent pas 15 000 €, un abattement automatique de 30 % est appliqué. Régime réel : permet de déduire les charges réelles (travaux, assurances, intérêts d’emprunt). Il devient avantageux si vous avez des frais importants.





Cas de la colocation meublée

Si le logement est loué meublé, les revenus relèvent du régime LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Ce statut offre une fiscalité plus souple et souvent plus avantageuse, notamment grâce à l’amortissement du bien.

Colocation avec propriétaire occupant

Si vous habitez le logement tout en louant une ou plusieurs chambres, vous pouvez être exonéré d’impôts sur ces loyers, à condition que :

la chambre soit la résidence principale du colocataire ;

le loyer soit “raisonnable” selon les barèmes fiscaux (environ 200 à 250 € par m²/an en province, un peu plus en Île-de-France).





Ce dispositif est idéal pour les propriétaires occupants souhaitant partager leur logement tout en bénéficiant d’un revenu complémentaire non imposé.

Colocation avec propriétaire occupant : les règles à suivre

Définition et cadre juridique

La colocation avec propriétaire occupant désigne une situation où le propriétaire partage son logement avec un ou plusieurs locataires, tout en y résidant lui-même. Ce n’est pas un simple bail d’habitation classique : il s’agit d’un contrat de cohabitation partagée.

Le contrat de colocation adapté

Le contrat doit mentionner :

la pièce louée (chambre, étage, dépendance) ;

les espaces communs accessibles ;

les règles d’usage (horaires, réception, animaux, etc.) ;

la durée du bail, souvent souple (1 an renouvelable).





Ce type de colocation repose sur la confiance et la communication, le propriétaire occupant restant présent sur place.

Avantages de la colocation avec propriétaire occupant

Revenus complémentaires.

Sécurité accrue du logement (présence du propriétaire).

Entretien facilité.

Possibilité d’entraide entre occupants.





Ce modèle séduit de plus en plus de propriétaires, notamment les retraités disposant d’une grande maison, ou les propriétaires de logements étudiants à proximité des universités.

CAF et colocation : quelles aides et obligations ?

Les aides pour les colocataires

Les colocataires peuvent bénéficier d’aides au logement (APL ou ALS), à condition de :

signer un bail individuel, ou être nommés tous dans le bail unique ;

occuper le logement à titre de résidence principale ;

déclarer leurs revenus séparément.





Chaque colocataire perçoit une aide calculée individuellement, même s’ils partagent le même logement.

Les obligations du propriétaire

Le propriétaire doit déclarer à la CAF le loyer total, le nombre d’occupants et, le cas échéant, les baux individuels.Cela n’affecte pas ses droits fiscaux, mais garantit la transparence du dossier et évite les litiges.

Spécificités de la colocation avec propriétaire occupant

Dans ce cas, la CAF peut accepter la demande d’aide du colocataire si le contrat est distinct, que la pièce louée est indépendante, et que le logement répond aux critères de décence.

Résiliation de bail en colocation : comment faire ?

Le départ d’un colocataire

Si un colocataire quitte le logement, plusieurs cas se présentent :

Bail unique avec clause de solidarité : les autres restent responsables du paiement du loyer jusqu’à la fin du préavis.

: les autres restent responsables du paiement du loyer jusqu’à la fin du préavis. Baux multiples : le départ d’un colocataire n’affecte pas les autres contrats. Le propriétaire peut simplement relouer la chambre vacante.





Le préavis

Le colocataire doit respecter un préavis d’un mois (meublé) ou trois mois (non meublé). Le propriétaire, lui, ne peut donner congé qu’à l’échéance du bail, avec un préavis de six mois.

Résiliation par le propriétaire

Le propriétaire peut résilier le bail dans trois cas :

vente du bien ;

reprise pour habitation personnelle ou familiale ;

motif légitime et sérieux (impayés, nuisances, dégradations).





L’état des lieux et la caution

Lors du départ, un état des lieux est réalisé. La restitution du dépôt de garantie se fait dans un délai maximal d’un mois si tout est conforme, ou deux mois en cas de dégradations.

Les avantages de la colocation pour le propriétaire en 2025

Une tendance durable

La colocation s’impose comme une réponse économique et sociale à la hausse des loyers et à la recherche de convivialité. Elle concerne désormais toutes les tranches d’âge :

étudiants cherchant un logement abordable ;

cherchant un logement abordable ; jeunes actifs souhaitant mutualiser les coûts ;

souhaitant mutualiser les coûts ; séniors désirant rompre l’isolement.





Un modèle plus rentable

En moyenne, un bien en colocation rapporte 15 % de plus qu’un bien loué classiquement, tout en restant attractif pour les locataires.

Un entretien simplifié

Plusieurs occupants signifient souvent un logement mieux entretenu, car la présence collective limite les dégradations et favorise la surveillance.

Une adaptation facile à la demande locale

Un propriétaire peut rapidement transformer son bien pour l’adapter à la colocation :

installer des meubles fonctionnels ;

; aménager des espaces communs agréables ;

; ajouter des places de stationnement pour faciliter les déplacements.





Et pour ces aménagements, la location d’un véhicule utilitaire chez Carrefour Location permet de transporter facilement mobilier, électroménager ou matériaux dans toute la France.

Louer sereinement : les bonnes pratiques du propriétaire

Rédiger un contrat clair

Un bail bien rédigé est essentiel. Il doit préciser :

les obligations de chaque partie ;

la répartition du loyer et des charges ;

la clause de solidarité éventuelle ;

la durée et les modalités de renouvellement.





Sélectionner les colocataires avec soin

Un entretien préalable et la vérification des justificatifs (revenus, garanties, caution) permettent d’assurer une bonne cohésion et une fiabilité financière.

Mettre en place un suivi simple

Les plateformes de gestion locative facilitent le suivi des paiements et la communication entre occupants.

Maintenir une bonne entente

Un propriétaire attentif à l’équilibre du groupe de colocataires garantit la durabilité de la location. Un logement bien tenu et une bonne ambiance profitent à tous.

Mobilité, flexibilité et gestion simplifiée grâce à Carrefour Location

La mise en place d’une colocation s’accompagne souvent de nombreux déplacements : visites, transports de meubles, travaux d’aménagement ou changement de colocataires.

Grâce à son réseau national, Carrefour Location offre aux propriétaires et aux colocataires une solution pratique et économique pour :

transporter du mobilier avec un utilitaire;

accompagner le déménagement d’un(e) colocataire ;

gérer la rotation des occupants plus sereinement.

visiter plusieurs logements à moindre coût avec une voiture ;

Présent dans la majorité des villes et régions françaises, Carrefour Location permet de gérer votre bien où que vous soyez, tout en gardant la maîtrise de votre budget.

La colocation, un levier rentable et pratique pour les propriétaires

Faire une colocation en tant que propriétaire, c’est bien plus qu’une simple location partagée : c’est une stratégie intelligente pour valoriser son bien, sécuriser ses revenus et répondre à l’évolution des modes de vie.

En respectant les règles juridiques, en choisissant le bon contrat et en s’entourant de colocataires fiables, vous optimisez la rentabilité tout en conservant la sérénité d’une gestion maîtrisée.

Et pour simplifier votre logistique — visites, déménagements, aménagements —, Carrefour Location vous accompagne partout en France avec des solutions de mobilité flexibles et économiques.

La colocation n’est plus seulement une option pour les étudiants : c’est un nouveau modèle de gestion immobilière gagnant-gagnant, où propriétaires et locataires trouvent leur équilibre.