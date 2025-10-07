Quand changer le liquide de refroidissement​ et comment le mettre ?

Le liquide de refroidissement est un élément essentiel pour garantir la bonne santé de votre moteur. Trop souvent négligé, il mérite pourtant une attention régulière pour éviter les pannes coûteuses. Dans cet article, nous vous expliquons à quoi sert le liquide de refroidissement, quand le changer et comment l’entretenir, avec un guide pratique étape par étape.

Qu’est-ce que le liquide de refroidissement ?

Le liquide de refroidissement – parfois appelé antigel – circule dans le circuit de refroidissement afin de maintenir la température du moteur à un niveau optimal.

Il est composé en grande partie d’éthylène glycol, une substance résistante au gel et à la surchauffe. En passant dans le radiateur situé à l’avant de la voiture, il dissipe la chaleur produite par le moteur et prévient tout risque de casse.

Un entretien régulier de ce liquide permet donc d’éviter des réparations lourdes et coûteuses.

Où mettre le liquide de refroidissement ?

Le liquide se verse dans le vase d’expansion, un réservoir intégré au circuit de refroidissement. Ce vase sert à :

absorber les variations de volume liées aux changements de température,

maintenir une pression constante dans le système,

agir comme soupape de sécurité pour protéger le moteur.





C’est également dans ce réservoir que vous pouvez contrôler et ajuster le niveau de liquide.

Comment vérifier et compléter le liquide de refroidissement ?

Il est recommandé de vérifier le niveau au moins une fois par mois. Voici les étapes à suivre :

Garez-vous sur une surface plane. Attendez que le moteur soit froid (risque de brûlure). Repérez les graduations min et max sur le vase d’expansion. Si le niveau est trop bas, ajoutez du liquide en utilisant le même type que celui déjà présent (minéral ou organique). Refermez soigneusement le bouchon.





À noter : n’ajoutez jamais d’eau à la place du liquide de refroidissement, cela pourrait endommager le moteur.

Quand changer le liquide de refroidissement ?

Le liquide de refroidissement se dégrade au fil du temps et perd ses propriétés. Il peut devenir opaque, signe qu’il est chargé d’impuretés.

En règle générale :

tous les 2 à 4 ans , selon les recommandations constructeur,

, selon les recommandations constructeur, ou tous les 30 000 à 60 000 km, en fonction de l’usage du véhicule.





Si vous parcourez moins de 10 000 km par an, un remplacement tous les 3 ans suffit.

Si vous roulez beaucoup, il faudra le changer plus régulièrement.

Comment mettre le liquide de refroidissement ?

Changer le liquide de refroidissement est une opération accessible, à condition de respecter les bonnes étapes :

Éteindre le moteur et le laisser refroidir. Vider l’ancien liquide via le bouchon de vidange. Rincer le circuit à l’eau distillée pour éliminer les dépôts. Remplir avec un nouveau liquide, en respectant les préconisations du constructeur. Purger le circuit pour éviter les bulles d’air.





Ne jetez jamais le liquide de refroidissement dans la nature : c’est un produit polluant et corrosif. Déposez-le en déchetterie ou faites appel à un professionnel.

Pourquoi est-il crucial d’entretenir son liquide de refroidissement ?

Un liquide usagé ou en quantité insuffisante peut entraîner :

une surchauffe du moteur ,

, des fuites dans le circuit,

dans le circuit, voire une casse moteur.





En contrôlant régulièrement ce niveau, vous assurez la longévité de votre voiture et évitez les frais imprévus.

Bon à savoir : louer un véhicule bien entretenu avec Carrefour Location

Si vous n’avez pas envie de vous soucier de l’entretien d’une voiture, ou que votre véhicule est bloqué au garage, sachez que tous les véhicules Carrefour Location – qu’il s’agisse de voitures ou de camions – sont régulièrement contrôlés et entretenus, notamment sur les niveaux de liquides essentiels (huile, liquide de frein, liquide de refroidissement).

Que vous ayez besoin d’une petite citadine pour un week-end ou d’un camion utilitaire pour un déménagement, vous bénéficiez de véhicules prêts à rouler, en toute sécurité. Cela vous évite d’avoir à penser à la maintenance et vous garantit un trajet serein.

Changer le liquide de refroidissement : ce qu’il faut retenir

Le liquide de refroidissement est indispensable pour éviter la surchauffe et protéger le moteur.

Vérifiez son niveau tous les mois et changez-le tous les 2 à 4 ans selon l’usage.

et changez-le tous les selon l’usage. Le remplacement se fait facilement mais nécessite précaution et respect des consignes.

Pour éviter tout souci, pensez à la location de véhicules chez Carrefour Location, qui vous assure un entretien régulier et un confort de conduite optimal.