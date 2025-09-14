Quand tailler un olivier et comment faire ? Conseils experts & astuces pratiques

Quand tailler un olivier ? Guide complet pour réussir la taille de votre arbre

L’olivier est un arbre emblématique du bassin méditerranéen, symbole de longévité, de force et de sérénité. Que vous le cultiviez pour son port ornemental ou pour ses olives, la taille est une étape incontournable pour assurer sa bonne santé, sa productivité et sa silhouette élégante. Mais une question revient souvent : quand tailler un olivier et comment adapter la technique à son âge, sa forme ou encore son emplacement (en pot, en pleine terre, ou même lorsqu’il est devenu trop haut) ?

Dans ce guide complet, nous allons explorer en détail :

la meilleure période pour tailler un olivier ,

, les différents types de taille selon l’objectif (ornement ou production),

les techniques adaptées à un olivier adulte, en pot ou trop haut,

les outils indispensables,

et enfin, nos astuces pratiques pour gérer les déchets verts issus de la taille.

Quelle est la meilleure période pour tailler un olivier ?

Quand tailler les oliviers selon les saisons ?

La taille de l’olivier se fait à la sortie de l’hiver, juste après les dernières gelées et avant la floraison.

Dans le sud de la France : la période idéale est fin février à début mars.

Dans les régions plus froides : mieux vaut attendre avril ou mai pour éviter tout risque de gel.

👉 La règle d’or : ne taillez jamais après l’apparition des fleurs, au risque de compromettre la fructification.

Existe-t-il une taille en été ?

Oui, certains jardiniers pratiquent une taille verte en août. Elle consiste à supprimer les rejets et drageons, et à éclaircir le feuillage pour favoriser l’aération. Toutefois, elle reste complémentaire à la taille principale de fin d’hiver.

Quels sont les différents types de taille de l’olivier ?

1. La taille de formation

Elle intervient dans les premières années après plantation. L’objectif est de donner une structure solide à l’arbre.

Supprimez les branches latérales pour favoriser un tronc unique.

Taillez la tige principale à 60-70 cm de hauteur.

Conservez 4 à 5 charpentières bien réparties autour du tronc.

👉 Cette étape évite que l’olivier prenne une forme buissonnante.

2. La taille de fructification

C’est la taille des oliviers destinés à produire des fruits. Elle se pratique tous les deux ans, car les olives se forment sur le bois de l’année précédente.

Raccourcissez les rameaux qui ont porté des olives.

Supprimez les branches retombantes ou orientées vers l’intérieur.

Favorisez une structure aérée et bien éclairée par le soleil.

3. La taille d’entretien

À effectuer chaque année, généralement en février-mars.

Supprimez les branches mortes, stériles ou qui se croisent.

Éclaircissez le centre de l’arbre pour favoriser la lumière.

Éliminez les rejets au pied et les rameaux poussant sous les charpentières.

👉 Cette taille légère permet de conserver un olivier vigoureux et équilibré.

Comment tailler un olivier selon son âge ou sa forme ?

Comment tailler un olivier adulte ?

Un olivier adulte doit être taillé avec modération. Retirez surtout :

les branches mortes ou malades,

les rejets à la base,

les rameaux orientés vers l’intérieur.

Conservez toujours une couronne bien aérée pour éviter les maladies et optimiser la fructification.

Comment tailler un olivier en pot ?

L’olivier en pot pousse plus lentement, mais il a besoin d’une taille régulière pour rester équilibré.

Limitez son volume en raccourcissant les rameaux trop longs.

Supprimez les feuilles ou branches malades pour éviter la propagation.

Pincez les jeunes rameaux pour encourager la ramification.

👉 Astuce : un olivier en pot bénéficie d’une taille légère chaque année plutôt que d’une taille sévère.

Comment tailler un olivier trop haut ?

Un olivier qui a pris trop d’ampleur peut être rabattu progressivement.

Éliminez un tiers des branches les plus hautes la première année.

Continuez la seconde année pour éviter un choc trop brutal.

Favorisez de nouveaux rameaux plus accessibles et mieux éclairés.

Quelle est la période pour tailler un olivier centenaire ?

Les oliviers très anciens nécessitent parfois une taille de régénération. Cette taille sévère consiste à rabattre les branches principales proches du tronc afin de stimuler de nouvelles pousses. Elle se fait uniquement en fin d’hiver, et toujours en douceur, pour ne pas affaiblir l’arbre.

Quels outils utiliser pour tailler un olivier ?

Un équipement adapté permet une coupe nette et saine :

Sécateur à main pour les petites branches,

Sécateur à bras pour les rameaux plus épais,

Scie d'élagage pour les branches de gros diamètre,

Gants de protection,

Échelle stable pour atteindre les parties hautes,

pour atteindre les parties hautes, Produit cicatrisant ou mastic pour protéger les plaies de taille.

👉 Bon à savoir : chaque coupe est une plaie pour l’arbre. Plus la taille est nette, plus la cicatrisation sera rapide.

Quels soins apporter après la taille ?

Après la taille, votre olivier est plus vulnérable aux maladies et aux parasites.

Pulvérisez de la bouillie bordelaise en prévention.

Appliquez du mastic cicatrisant sur les coupes importantes.

Apportez un amendement organique au pied pour stimuler la reprise.

Que faire des déchets verts après la taille ?

Tailler un olivier génère beaucoup de branchages, feuilles et rejets. Ces déchets verts doivent être évacués en déchetterie ou transformés en broyat pour le paillage.

Astuce Carrefour Location : si la taille de votre olivier produit un gros volume de branches, optez pour la location d’un camion benne ou d’un utilitaire. C’est la solution idéale pour transporter facilement vos déchets verts vers la déchetterie sans salir votre véhicule personnel. Carrefour Location propose une large gamme de véhicules adaptés, disponibles près de chez vous, à petit prix.

Quand et comment tailler un olivier : ce qu'il faut retenir

Période idéale : fin février à mai selon les régions, après les gelées et avant la floraison.

Tailles essentielles :
Formation (dans les jeunes années),
Fructification (tous les deux ans),
Entretien (chaque année).

: Olivier en pot : taille légère et régulière.

Olivier adulte ou trop haut : taille modérée, voire régénération progressive.

Outils adaptés : sécateur, scie, gants, produit cicatrisant.

: sécateur, scie, gants, produit cicatrisant. Gestion des déchets verts : pensez à la location d’un utilitaire Carrefour Location pour simplifier le transport.

Tailler un olivier demande un peu de technique et de régularité, mais c’est une opération accessible à tous les jardiniers. En respectant la bonne période et en choisissant la taille adaptée à votre arbre (ornemental, fruitier, en pot ou trop haut), vous obtiendrez un olivier en pleine santé, à la silhouette élégante et, si vous le souhaitez, généreux en olives.

Et pour terminer votre chantier de taille sans tracas, n’oubliez pas que Carrefour Location met à votre disposition des camions bennes et utilitaires, parfaits pour transporter vos déchets verts à la déchetterie. Une solution pratique, économique et accessible partout en France.