Le Renault Captur, le mélange de confort et d'élégance

Depuis quelques années le SUV est bien populaire, et on comprend pourquoi : le confort d’un monospace avec la ligne d’un véhicule sportif. Que demander de mieux ? Avec ses couleurs funky et ses lignes galbées, le Renault Captur ne cesse de nous séduire

Un SUV en bonne et due forme

En bon SUV qui se respecte, le Captur est une voiture dynamique qui n’a pas peur des côtes, et qui se fend d’une reprise impressionnante. C’est la voiture de location avec laquelle on se voit arpenter des sillons ardéchois et même des pentes alpines.

Le Captur n’est pas seulement adapté aux routes pentues, mais également aux chemins irréguliers ou à certains centres villes pourvus d’une multitude de dos-d’âne et de cassis, puisqu’il bénéficie d’un système de suspensions optimal qui ne laissera aucun voyageur indifférent. Carrefour Location vous propose Le Véhicule alliant confort et sport pour toute la famille.

Un croiss-over sportif et familial à la fois

Avec ses 4,12 mètres de long pour 1,77 mètre de large, le cross-over urbain de Renault saura séduire les familles nombreuses, mais également les conducteurs qui n’osaient pas conduire un SUV. Ses rangements vastes et multiples permettent à chacun de ranger son nécessaire, de déposer gobelets, smartphones, et autres objets du quotidien qui, la plupart du temps, s’avèrent bien encombrants.

Doté de nombreux airbags latéraux et frontaux, ainsi que de systèmes d’aide à la conduite en cas de difficulté (ABS et ESP), ou encore d’un avertisseur d’angles morts, le Captur saura rassurer n’importe quel parent soucieux de la sécurité de ses enfants, étant en mesure de parer à de nombreux dangers de la conduite et de la route.

Stylée et pratique

Si vous hésitez entre le style d’une voiture sportive et le confort d’une voiture familiale, la location du Captur est faite pour vous : doté de lignes galbées et d’un choix de coloris plutôt enthousiasmant, le Captur est pour autant un havre de confort pour n’importe lequel de ses passagers, puisqu’il laisse même de l’espace aux plus grandes jambes à l’arrière. La banquette arrière trois places est fractionnaire aux 1/3 et aux 2/3 pour permettre d’embarquer jusqu’à 1235 litres de contenance dans le coffre. Il n’y a plus d’excuse pour limiter la taille des bagages avant de partir en vacances. Retrouvez ici, nos conseils pour bien préparer votre week-end prolongé ou vos vacances.

Une voiture à la pointe pour une conduit bien au point

Pourvu d’un écran de navigation tactile très large, le Captur vous emmène où vous le souhaitez, avec la musique que vous souhaitez, et vous permet de vous orienter et de vous garer aussi facilement que vous le souhaitez. Grâce à Carrefour Location, conduire n’est plus une obligation et devient un réel plaisir. Avec sa position de conduite surélevée, le cross-over Renault promet un confort d’assise et de visibilité qui saura ravir les plus jeunes comme les plus matures. Et c’est sans compter les sièges chauffants qui feraient presque préférer la voiture au lit ! Il est important de préciser que le Captur est un véhicule très silencieux.

Pourvu de ces multiples qualités, on comprend mieux pourquoi le Captur est le véhicule le plus vendu par Renault, après l’indétrônable Clio. Le Renault Captur : le SUV stylé et pratique pour le quotidien mais également pour les occasions exceptionnelles comme les départs en vacances, en week-end ou tout simplement pour sillonner les rues de France en famille ou entre amis. Carrefour Location met également à votre disposition le top 10 des destinations à faire en France.