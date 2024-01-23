Le Renault Clio, le véhicule stylisé et pratique

La rentrée, l’automne, et leurs lots de surprises et de déplacements nécessitent bien souvent le recours à un véhicule de location. Voici les raisons pour lesquelles louer la Renault Clio est une bonne idée.

Le Renault Clio : Une location stylisée et pratique à la fois

Qui a dit que les belles voitures étaient forcément inadaptées aux départs en vacances ou aux petites escapades improvisées ? Le coffre de la Clio contient facilement les bagages de chaque voyageur pour les longs voyages. De plus, sa banquette arrière rabattable permet de stocker jusqu’à 1,38 mètre de chargement. En prévisions d’achats légèrement encombrants ou d’un week-end entre amis ou en famille, pensez à la Renault Clio comme voiture de location.

La Clio : une voiture 2.0

S’il est indéniable que la Renault Clio présente des atouts esthétiques avec ses lignes sportives, son caractère jeune ne s’arrête pas là : elle dispose également du Media Nav Évolution, un système multimédia rendant la conduite plus fun et facilitant l’attitude au volant.

L’écran tactile de 7 pouces installé à côté du poste de conduite propose un GPS, l’Info Traffic TMC via la radio, la reconnaissance vocale Siri (couplée à l’IPhone), ou encore la téléphonie à bord permettant de discuter avec vos contacts via les haut-parleurs et le micro du téléphone. Pour effectuer des déplacements professionnels, une escapade en amoureux ou encore pour voyager seul, la Renault Clio est le véhicule adapté !

Faciliter son stationnement

De taille moyenne, la Renault Clio permet de trouver aisément une place de stationnement en centre-ville. Pourvue de capteurs de recul, cette voiture de location facilite la vie du conducteur, notamment pour les créneaux ou les rangements en bataille parfois difficiles ! Enfin, la configuration de la voiture et le placement spécifique des vitres ainsi que les courbes de la carrosserie, accroissent la visibilité de ce dernier, diminuant la proportion d’angles-morts. Bref, la Clio est un véhicule de location facile à vivre et à conduire !

La route en toute sécurité

Équipée de l’ABS et de l’ESP, la Clio de Renault assure à tous ses loueurs une sécurité sans faille qui n’en laissera aucun indifférent. Ses airbags frontaux et latéraux garantissent aux voyageurs un trajet sécurisant et sans stress. Ce n’est pas pour rien qu’elle a décroché 5 étoiles (soit la totalité!) aux tests d’Euro NCAP, l’Organisme Officiel de Sécurité Automobile, qui certifie la qualité sécurisante d’un véhicule. Pour un voyage avec des enfants ou entre amis, privilégiez la Renault Clio de location qui saura vous rassurer et vous permettre de conserver un esprit détendu durant votre déplacement. Carrefour Location met à votre disposition une liste de destinations en France, à visiter avec la Renault Clio.